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Rugby: arranca la segunda ronda del Regional del Litoral con varios partidos para seguir de cerca

En un torneo parejo como pocos, comienza la segunda parte de la fase clasificatoria en la que, para avanzar, cada punto vale oro

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

10 de julio 2026 · 18:57hs
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En uno de los partidos de la primera fecha de la ronda de revanchas

En uno de los partidos de la primera fecha de la ronda de revanchas, GER recibe a Old Resian.

Para los amantes de los deportes, el fin de semana largo da la chance de hacerse una verdadera panzada y en lo que al rugby respecta, el Top 10 del Torneo Regional del Litoral Copa Banco Macro no se detiene. La 10ª fecha (la primera de los partidos de vuelta) ofrece un abanico de opciones para todos los gustos, destacándose los partidos que sostendrán Duendes y Crai en el barrio Las Delicias y Estudiantes y Rowing en el parque Urquiza de Paraná.

Los partidos comenzarán a las 14.15 habida cuenta de que este sábado se disputará también la segunda fecha del Nations Championship, jornada en la que Argentina enfrentará a Gales, desde las 16, en San Juan.

Duendes, en Las Delicias

Duendes (2º, 30 puntos), que viene de golear a Jockey Club Venado Tuerto 38-0, recibirá a un Crai (5º, 28 puntos) entonado que venció al líder de las posiciones Estudiantes por 30-25 y buscará vengarse de la derrota sufrida en el partido de ida, cuando cayó en su cancha por 18-17. Carlos Poggi es el árbitro designado.

Para el encuentro de este sábado, el verdinegro formará con Francisco Angaroni, Mateo Negroni y Federico Bautista; Nicolás Sánchez Gómez y Rafael Gietz; Ignacio Gandini, Giuliano Bufarini y Matías Landi; Valentín Larrazábal y Giuliano Francescangeli; Jeremías Aguilera, Guido Chesini, Martín Pellegrino y Gino Dicapua; Juan Faura.

GER y Old Resian, en el parque

En la Bombonera del parque Independencia, GER (4º, 29 puntos) recibirá a Old Resian (9º, 18 puntos) con el arbitraje de Joaquín Zapata. El conjunto auriazul viene de superar a Rowing 34-33, mientras que el tricolor llegará al encuentro tras vencer de visitante a Santa Fe Rugby por 35-31. Entre ambos, en el duelo del partido de ida, el conjunto mens sana se impuso en el Grantfield 28-25.

GER alistará a Santiago Gramajo, Juan Manuel de Torres y Pedro Annunziata; Joaquín Ferreyra y Maximiliano González; Stefano Costa, Marcos Lufft e Ignacio Villegas Torra; Felipe Costa y Teo Castiglioni; Tomás Morales Raffe, Andrés Speziali, Jerónimo Alonso y Octavio Maradona; Ramiro Picotto.

Old Resian saldrá a la cancha con Mateo Núñez Miserez, Faustino Grynblat y Walter Mascaro; José Palma y Santiago Torroba; Franco Lo Nostro, Facundo Gómez Paris y Gianfranco Speciale; Teo Corubolo y Fausto Carugatti; Mateo Farías, Ayrton Acevedo, Manuel Scarampi y Nahuel Romero; Guido Candini.

Uni, en la Quinta

En su Quinta, Universitario (8º, 18 puntos) intentará recuperarse tras su caída ante Jockey Club Rosario por 27-21 cuando reciba a Santa Fe Rugby (3º, 29 puntos) con el arbiraje de Agustín Suárez Silva. En cuanto a los antecedentes, en el partido que marcó su vuelta al círculo mayor del rugby litoraleño, el conjunto académico cayó ante el tricolor santafesino por 45-20.

Uni formará con Tobías Tasca, Ignacio Rodríguez y Gonzalo Chiani; Joaquín Stilling y Tomás Mengoni; Gaspar Meaglia, Uriel Pozzo y Facundo Cuello; Ignacio Zabella y Pedro González; Iñaki Gabilondo, Ignacio Todaro, Lisandro Riquelme y Juan Camba; Jeremías Floridia.

Jockey, en las Cuatro Hectáreas

En las Cuatro Hectáreas, bajo la supervisión de Lucas Palacios, Jockey Club Rosario (6º, 24 puntos) recibirá a su homónimo de Venado Tuerto (10º, 12 puntos). Sin sus jugadores afectados a Capibaras XV, la franquicia del Litoral, el verdiblanco cayó en el sur provincial en la primera fecha por 27-26 en lo que fue el batacazo de la primera fecha del torneo. Hoy, con todo su potencial, en Fisherton esperan que las cosas sean totalmente diferentes.

El bicampeón alistará a Alejo Pereyra Tauzi, Santiago Bellotti e Ignacio Orsetti; Ciro Baraldi y Marcos Lorenzini; Augusto Rossi, Lucas Bur y Felipe Baraldi; Juan Lovell e Ignacio Dogliani; Tomás Stein, Fermín Vergara Oroño, Luca Scarpello y Manuel Lluch; Joaquín Fanjul.

Finalmente, en Paraná, se jugará el clásico de esa ciudad entre Estudiantes (1º, 32 puntos) y Rowing (7º, 20 puntos). Facundo Gorla es el árbitro designado para este encuentro, que en el partido de ida tuvo como ganador al albinegro 30-20.

Segunda División

En el torneo de Segunda División del Regional del Litoral se disputará la 9ª fecha, en la que sobresale el partido que sostendrán en Ybarlucea, Logaritmo y Los Caranchos con el arbitraje de Juan Vega. Además, Provincial recibirá a Regatas & Belgrano (Emiliano Coll), Gimnasia de Pergamino a Alma Juniors (Pablo Solari), La Salle a Cha Roga (Alfredo Fun), Los Pampas a Tilcara (José Parra) y Círculo Rafaelino a Universitario SF (Fabián Prats).

Posiciones: 1) Logaritmo, 34 puntos; 2) Círculo Rafaelino, 32; 3) Alma Juniors, 30; 4) Universitario SF, 30; 5) Los Caranchos, 26; 6) Provincial, 26; 7) Tilcara, 19; 8) Regatas/Belgrano SN, 16; 9) Los Pampas, 12; 10) La Salle, 10; 11) Gimnasia de Pergamino, 7; 12) Cha Roga, 5.

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