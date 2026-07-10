Tras el traspié, Los Pumas van por la recuperación en el Nations Championship

Reciben a Gales en San Juan y presentarán cinco cambios con respecto al equipo que perdió con Escocia en Córdoba. Ingresa el ex Plaza Marcos Kremer

Marcos Kremer, el tercera línea de Concordia, vuelve al primer equipo de Los Pumas en lugar de Pablo Matera.

Tras el traspie sufrido ante Escocia en Córdoba, Los Pumas buscarán la recuperación este sábado, cuando en el estadio San Juan del Bicentenario reciban la visita de Gales en el marco de la segunda fecha del Nations Championship .

El kick off del encuentro está programado para las 16.10 , será dirigido por el neocelandés Paul Williams y se podrá ver en vivo por Espn2, con transmisión a partir de las 15.30.

En relación a la derrota frente al equipo del Cardo en el debut, Felipe Contepomi dispuso cinco cambios en el equipo inicial: Boris Wenger por Mayco Vivas, Tomás Rapetti por Pedro Delgado, Marcos Kremer por Pablo Matera, Justo Piccardo por Faustino Sánchez Valarolo y Bautista Delguy por Rodrigo Isgró.

Para destacar, Guido Petti jugará su partido número 100 con la camiseta de Los Pumas. Surgido en el SIC, el forward debutó el 14 de noviembre de 2014 ante Italia y disputó 17 caps en tres Copas del Mundo (2015, 2019 y 2023). Será el sexto jugador centenario en la historia del conjunto albiceleste .

En tanto, Gales viene de ganarle a Fiji 39-24 en Cardiff y se muestra como un equipo en plena levantada, aunque aún en construcción, respecto a los rendimientos en los últimos años. Steve Tandy, head coach, hará tres cambios en su formación: James Botham, Sam Costelow y Ellis Mee ingresarán como titulares. En tanto, Kane James hará su debut internacional y Louis Rees-Zammit estará entre los suplentes.

Los equipos

De no mediar cambios, los equipos formarán de la siguiente manera:

Argentina: Boris Wenger, Julián Montoya y Tomás Rapetti; Guido Petti y Matías Alemanno; Santiago Grondona, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo; Gonzalo García y Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Justo Piccardo, Lucio Cinti y Bautista Delguy; Santiago Carreras.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Simón Benítez Cruz, Matías Moroni e Ignacio Mendy.

Gales: Rhys Carre, Dewi Lake y Dillon Lewis; Ben Carter y Adam Beard; James Botham, Jac Morgan y Aaron Wainwright; Tomos Williams y Sam Costelow; Josh Adams, Joe Hawkins, Eddie James y Ellis Mee; Blair Murray.

Suplentes: Ryan Elias, Nicky Smith, Ben Warren, Teddy Williams, Kane James, Kieran Hardy, Max Llewellyn y Louis Rees-Zammit.

Los Pumitas, listos para el domingo

Por su parte, Los Pumitas anunciaron su formación para lo que será el cruce frente a Escocia, el próximo domingo desde las 10.50, por la semifinal en busca del quinto puesto en el Mundial Juvenil luego de caer derrotados ante Inglaterra.

Sin la presencia del rosarino Benjamín Ordiz, sancionado por World Rugby tras su expulsión, el seleccionado argentino tendrá ocho modificaciones en el equipo inicial: Fabrizio Cebron, Nicolás Cambiasso, Felipe Hygonenq, Basilio Cañas, Benjamín Ledesma Arocena, Manuel Giannantonio, Joaquín Daireaux y Ramón Fernández ingresarán al equipo.

En consecuencia, Los Pumitas formarán con Fabrizio Cebron, Nicolás Cambiasso y Bautista Salinas Mallea; Joaquín Pascual Viale y Felipe Hygonenq; Tomás Dande, Basilio Cañas y Federico Torre; Benjamín Ledesma Arocena y Manuel Giannantonio; Joaquín Daireaux, Pedro Coll, Ramón Fernández y Bautista Lescano; Simón Pfister.

Los suplentes serán Manuel Cuneo Camargo, Laureano Valle Díaz, Federico Narváez, Jeremy Annand, Franco Marizza Mizawak, Juan Preumayr, Federico Serpa Laporte y Tomás Canedo.