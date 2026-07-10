Milei defendió el rumbo económico e insistió con la reforma del Banco Central

El presidente aseguró que el plan hizo crecer la economía y planteó que los niveles de consumo y de exportación están en máximos históricos

El presidente Javier Milei busca que el Banco Central sólo se ocupe de resguardar el valor de la moneda.

El presidente Javier Milei defendió el rumbo económico del gobierno , a la par que insistió con la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En ese sentido, el jefe del Estado aseguró que “está claro que hicimos crecer la economía” y destacó que los niveles de consumo y de exportación están en los “máximos de la historia”.

Este jueves, el presidente lideró una reunión de gabinete donde uno de los principales temas abordados fue la reforma que se impulsa sobre el Banco Central.

Milei presentó los lineamientos del proyecto que el Poder Ejecutivo está terminando de elaborar y confirmó que será enviado al Congreso en las próximas semanas.

“Desregulamos, abrimos la economía, fomentamos la acumulación de capital humano, nos ocupamos de cuidar a los seres humanos, en especial en la primera fase, modernizamos el mercado laboral para que sea más fácil poder trabajar. Es decir, un conjunto de estrategias que todas apuntan a que Argentina crezca. Y la realidad es que los números son muy positivos”, detalló este viernes en declaraciones radiales.

La reforma del Banco Central

Al hablar sobre el proyecto para una nueva carta orgánica del BCRA, Milei criticó al kirchnerismo al sostener que su versión “estaba diseñada para pasar por el Banco Central, levantar la mano y que te revoleen un fajo de dinero”.

El presidente sostuvo que la iniciativa apunta a que la autoridad monetaria se centre en preservar el valor de la moneda, se prohíba el financiamiento al Tesoro y resguardar la autonomía del Banco Central, entre otros puntos.

Milei sostuvo que en esta etapa “el ahorro pasa a ser muy importante” y aseguró que su gobierno les “devolvió a los argentinos 15 puntos de PBI en ahorro, porque cerramos el déficit del Tesoro y el cuasi fiscal, 5 y 10 puntos respectivamente”.

“Le dimos un shock para que la economía pueda acumular capital”, planteó.

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“Podemos demostrar que existe crecimiento pensado en rendimientos crecientes sin tener que utilizar parches artificiales. El modelo tiene una solución interior”, resaltó.

En esa línea, sostuvo que el país está “en el máximo del nivel de PBI, del consumo privado y de exportaciones de la historia” y que, a esta velocidad, “en 20 años nos convertiríamos en una potencia mundial. El PBI de ahora lo estaríamos multiplicando por lo menos cuatro veces”.

Respaldo a Bolsonaro

Milei viajará a Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro. Según detalló el propio jefe del Estado, el 25 de julio participará de un acto en San Pablo en el que ungirán como postulante al hijo del expresidente Jair Bolsonaro, con quien se encontrará en Brasilia.

Además, Milei asistirá a la asunción de Keiko Fujimori en Perú, el 28 de julio. Y el 7 de agosto hará lo propio en Colombia para la jura de Abelardo de la Espriella.