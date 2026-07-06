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Tercer amistoso de Newell's: enfrenta a Vélez este martes en el Amalfitani

A partir de las 9.30 los equipos titulares se medirán en dos tiempos de 30' y posteriomente llegará el enfrentamiento entre los suplentes

6 de julio 2026 · 19:57hs
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Regiardo no participó del amistoso de Newells del sábado por un golpe. Ahora estaría a disposición.

Newell's Oficial

Regiardo no participó del amistoso de Newell's del sábado por un golpe. Ahora estaría a disposición.

El plantel de Newell's continúa de pretemporada en el complejo bonarense de Los Cardales y este martes disputará el tercer amistoso de la pretemporada. Viajará hasta Liniers para enfrentar por la mañana a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani.

Para este enfrentamiento hay programados dos partidos. El primero comenzará a las 9.30 entre los conjuntos titulares. A continuación se medirán los equipos suplentes.

Cada encuentro tendrá una duración de 60’, dividido en dos tiempos, tal cual sucedió en los amistoso anteriores, contra Sarmiento en el Coloso y Argentinos Juniors en el predio que la entidad de La Paternal tiene en el barrio porteño de Bajo Flores.

El ensayo entre Newell's y Vélez estaba previsto para el miércoles, pero se decidió adelantar un día.

Otro exigente rival para Newell's

Frank Kudelka tendra la ocasión de seguir observando a sus futbolistas nuevamente contra un rival de primera división. Una exigencia mayor para Newell's que en anteriores pretemporadas, cuando enfrentaba a adversarios de menor categoría.

>> Leer más: Lo mejor que ofreció Newell's en el amistoso contra Argentinos

Newell’s tendrá un último amistoso durante su permanencia en el complejo bonaerense Los Cardales el sábado 11 de julio. Se medirá contra Independiente en el estadio Libertadores de América.

En tanto, el sábado 18 de julio jugará un amistoso en el Coloso frente a un rival a definir. Una semana después, el sábado 15, será el debut oficial contra Talleres en el Parque.

Los otros amistosos

En los amistosos jugados hasta ahora, empató 1 a 1 con Sarmiento de Junín, con gol de Walter Núñez. En tanto, perdió con Argentinos por 1 a 0.

Con respecto a los partidos disputados por los suplentes en ambos enfrentamientos, la Lepra le ganó al Verde de Junín por 2 a 0 (goles de Francisco Scarpeccio y Jerónimo Gómez Mattar) y empató 1 a 1 con Argentinos (Juan Ignacio Ramírez).

El club del Parque sigue en la búsqueda de refuerzos y el volante Alan Soñora, de Cerro Porteño, es uno de los que suena con fuerza.

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Lisandro Martínez jugó su mejor partido en la selección, con una asistencia bárbara y un gol que aportó a la clasificación.

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Luciano Herrera integró el elenco titular ante Argentinos Juniors, en la derrota de Newells en el Bajo Flores.

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Luca Regiardo y Franco Escobar, expusieron sus sensaciones antes de que Newells se traslade a Los Cardales para una nueva etapa de la pretemporada.

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