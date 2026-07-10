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En el Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario visita a Regatas con su irregularidad como mochila

El Top 14 de la Urba no da respiros. Se juega la 15ª fecha y en ella Atlético del Rosario tiene una parada complicada en Bella Vista

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

10 de julio 2026 · 19:07hs
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Nicolás Casals volverá a ocupar una de las puntas en el equipo rosarino. Atlético del Rosario necesita ganar de visitante y encontrar el equilibrio.

Nicolás Casals volverá a ocupar una de las puntas en el equipo rosarino. Atlético del Rosario necesita ganar de visitante y encontrar el equilibrio.

Atlético del Rosario (9º, 28 puntos) está ante una parada difícil en el Top 14. Si bien puede ganar y perder con cualquiera de un fin de semana a otro, su irregularidad es manifiesta y ese es su primer escollo. Este fin de semana, en medio de su búsqueda de equilibrio, enfrentará por la 15ª fecha del torneo de la Urba Copa Macro a Regatas Bella Vista (6º, 38 puntos), un rival que viene en levantada.

El cotejo, debido al partido de Los Pumas por el Nations Champioship, comenzará en el inusual horario de las 14 y será dirigido por Pablo Houghton.

Los cambios en Atlético del Rosario

Para visitar al equipo de Bella Vista, Atlético del Rosario presentará varios cambios en su formación. En la primera línea no estará Reyes y su lugar lo ocupará Felipe Rubio, en la tercera Mateo Andorni jugará en lugar de Ignacio Sapino, mientras que por el lado de los backs Bautista Estellés irá por Pedro De Haro y Santiago Vítola por Martín Elías.

El conjunto rosarino llega golpeado. En su última presentación, cayó sin atenuantes con La Plata 41-22 y necesita una victoria como visitante para comenzar con su recuperación.

Pero enfrente tendrá un rival que, con la llegada de los jugadores que tenía en las distintas franquicias, se potenció y busca dar el salto para clasificar a los playoffs. El equipo de Joaquín Fernández Gill, después de vencer a Champagnat y dar la nota ante Hindú, goleó sucesivamente a La Plata y Los Matreros, superando los cien puntos en sus últimos dos partidos, antecedentes que hacen pensar que para alcanzar un triunfo, Atlético tendrá que esforzarse y mucho. En los cruces entre sí, en la primera rueda, la gente de Bella Vista se impuso 20-12 en el pasaje Gould.

Los equipos

De no mediar cambios, los equipos formarán de la siguiente manera:

Regatas Bella Vista: Felipe Galli, Beltrán Landivar y Marcos Camerlinckx; Marcelo Toledo y Valentín Sanguinetti; Santiago Ruiz, Lucas Gobet y Felipe Camerlinckx; Marcos Joseph y José de la Torre; Enrique Camerlinckx, Mateo Camerlinckx, Francisco Pisani y Santiago Cordero; Felipe Rugolo.

Atlético del Rosario: Felipe Rubio, Ramiro Rubio y Lisandro Dipierri; José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Mateo Andorni y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Manuel Nogués; Nicolás Casals, Tomás Malanos, Bautista Estellés y Juan Cruz Bertero; Santiago Vítola.

El resto del Top 14

En los restantes partidos, se medirán Newman v. Belgrano Athletic, Alumni v. Buenos Aires, Champagnat v. CUBA, Hindú v. CASI, La Plata v. Los Tilos y Los Matreros v. SIC.

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