Newell's volvió al Coloso. Y se reencontró con el triunfo indispensable. Forjado con actitud y juego. Cosechando puntos tan necesarios como impostergables.

Newell's fue local otra vez. Con un rendimiento efectivo y práctico. El que aún requiere de regularidad.

Newell's regresó a su casa. Para reivindicar sus condiciones como anfitrión. Sostenido desde la convicción. Y con ajustes todavía por ejecutar.

Newell's volvió a Rosario y se reconcilió con sus cualidades. Una de ellas es la determinación para jugar. Y para atacar. Para arrinconar al adversario en esa demostración indispensable cuando se actúa de local. Es en esa predisposición cuando el equipo de Kudelka exhibe solidez.

Acaso el primer tanto actúa como una ajustada síntesis de lo descripto. Cacciabue arranca con decisión y velocidad. Exhibe precisión al meter un pase. Y panorama tras ver que Formica se había lanzado como un centrodelantero. Y esa sociedad con el Gato concluye en golazo.

También el equipo exhibe convicción para reivindicarse. Porque cuando quedó atónito por una inesperada igualdad, no se desordenó y fue por la diferencia. La que alcanzó enseguida. Como así para cerrar un partido, tal como lo hizo Angelo Gabrielli al rematar decidido. Al que Lema le agregó el cuarto de penal en el final.

Todo bien. Aunque el funcionamiento aún carece de ese equilibrio que no otorgue riesgos. Porque esos desniveles que asoman son los que disparan los imponderables. Porque el error está latente. Que en esta oportunidad no tuvo costos porque el adversario no tuvo condiciones para capitalizar esos desacoples.

Pero Newell's fue contundente. Y a los seis minutos ya tuvo su premio. Cacciabue, de gran partido, salió con determinación y velocidad desde su campo para iniciar una contra que terminó en una habilitación perfecta para el Gato, que definió con certeza.

Pero Newell's fue por más, y así Albertengo tuvo la chance de aumentar, pero su remate se fue por poco.

Huracán trató de resistir y buscar la igualdad. Y lo tuvo Chávez, pero su remate pegó en el palo.

Kudelka instruyó a sus dirigidos para que vayan por más. Y así se sucedieron los ataques. Uno de ellos fue dilapidado por Leal, que en la boca del arco la tiró afuera.

A los 24 minutos se produjo un momento de tensión porque Formica, tras trabar con Calello, quedó tendido en el piso con signos de dolor, y debió ser reemplazado por Denis Rodríguez.

Cuando no había indicios de que Huracán podía llegar al gol, Lema rechazó mal y se la dejó servida a Coniglio para el empate.

La conquista generó la reacción de la gente, pero el fútbol da revancha, y así Lema metió un cabezazo impecable para convertir el segundo tanto rojinegro.

En el complemento la intensidad comenzó a facturar con su desgaste físico, y si bien Newell's controlaba el trámite por la carencia de ideas de Huracán, la mínima diferencia no dejaba espacio para el descuido.

Leal y Albertengo se alternaron en las malas definiciones en jugadas de riesgo, y la incertidumbre se convertía en la sensación menos deseada para el público rojinegro.

Huracán quería pero no sabía cómo ni tenía con qué. Entonces para Newell's era liquidar el pleito.

Y lo hizo con violento zapatazo de Gabrielli, que se desvió en Pérez y dejó sin chance a Silva.

Y hasta hubo tiempo para un cuarto. De Lema de penal. Tras infracción a Albertengo.

Newell's certificaba así una victoria necesaria e impostergable. Con mucho para ratificar y algunas cosas por corregir. Para lo cual tiene tiempo y recursos.

Newell's: Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentilletti y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández y Mauro Formica (25' Denis Rodríguez); Leal (78' Salinas), Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez (87' Villarruel). DT: Frank Kudelka.

Huracán; Antony Silva; Gonzalo Bettini, Saúl Salcedo, Mariano Bareiro y Walter Pérez; Lorenzo Faravelli (75' Vieyra), Adrián Calello, Mauro Bogado (55' Garro) y Rodrigo Gómez; Coniglio y Andrés Chávez (55' Briasco). DT: Juan Pablo Vojvoda.

Gol: 6' Fomica (NOB), 29' Coniglio (H), 33' y 90+4', de penal, Lema (NOB), 68' Gabrielli (NOB)

Expulsado: 90+3 Pérez (H)

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Coloso.

TV: TNT Sports.