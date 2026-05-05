Newell's convocó a sus socios a una asamblea que se hará la próxima semana en el Parque

El club lo comunicó a través de sus canales oficiales. La reunión está prevista para el jueves 14, en el estadio cubierto

Las asambleas se desarrollarán en la sede que Newell's tiene en el Parque.

Ya en un clima de mayor tranquilidad y tras haber finalizado su participación en el Apertura, Newell's transita horas en las que puede direccionar sus focos de atención en otros sectores con mayor serenidad, sin el alto nivel de tensión interno que atravesó en los primeros meses del año, por un comienzo muy pobre en el torneo.

En ese marco, la institución rojinegra anunció que realizará asambleas especial y ordinaria, que se llevarán a cabo el jueves 14, en la sede del parque Independencia.

Vale destacar que este encuentro se desarrollará en el estadio cubierto, y de acuerdo a lo establecido en el estatuto y en el reglamento general, los requisitos para poder participar son: ser mayor de 21 años, contar con 3 años de antigüedad societaria, ser socio activo o vitalicio, y hay que presentarse con carnet con cuota al día (mayo) y DNI.

Newell's, con mayor calma

Las autoridades leprosas se encargaron de remarcar que la asamblea dará inicio, a las 18, en primera convocatoria y, a las 19, en segunda, para tratar temas muy importantes e relevancia interna.

En la asamblea especial, se producirá la elección de las autoridades, y luego se hará la designación de dos asociados a los fines de firmar el acta. Luego, se tratará y se pondrá en consideración y resolución el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos para el ejercicio comprendido entre el 1° de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027. Después, concluida la misma, se dará inicio a la asamblea ordinaria para tratar otros temas.

En ese momento, se elegirán las autoridades, luego se determinarán dos socios para rubricar el acta, y después se analizará los motivos que dieron lugar a la convocatoria de la asamblea, la lectura y la consideración de la memoria y balance general del ejercicio comprendido entre el 1° de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

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¿Y la auditoría en Newell's?

También se debatirá el informe preliminar del estado de auditoría contable.

En ese escenario de mayor calma interna, la dirigencia leprosa informó que la documentación a considerarse se encuentra a disposición de los socios en la sede social del club.

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