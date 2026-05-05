Newell's respira, pero no se relaja: las tablas que lo obligan a sumar mucho en el Clausura

De la mano de Kudelka, la Lepra logró cambiar la cara y salir a flote, pero deberá sumar una buena cantidad de puntos en el segundo semestre

Newell's afrontará el receso por el Mundial con la esperanza de que el segundo semestre pueda mostrar otra cara y cambiar el rumbo, aunque no puede relajarse y dar por sentada la permanencia . Frank Darío Kudelka llegó para cambiarle la cara y darle capacidad de competencia al equipo, pero el primer tramo del Apertura lo compromete .

Si bien la Lepra logró mantenerse invicto en sus últimos seis partidos del campeonato y salió a flote, la gran cantidad de derrotas en el comienzo no le permiten respirar con tranquilidad. Durante los próximos 70 días que tendrá por delante, habrá mucho por trabajar .

El mercado de pases y la extensa pretemporada que encabezará Kudelka le permite a los rojinegros ilusionarse con que puede haber otro camino en el Clausura que le permita alejarse del fondo de la tabla, olvidarse de la lucha por la permanencia y buscar la clasificación que, luego de tres torneos bajo este formato, nunca llegó .

Para eso, Newell's deberá primero sostener los méritos logrados en las últimas semanas, analizar sus puntos débiles y buscar nuevos intérpretes que le aporten jerarquía al plantel, así como consolidar a las jóvenes promesas que ya demostraron sus capacidad dentro del campo de juego.

Newell's deberá sumar para la tabla anual

La racha de seis partidos sin conocer la derrota le permitió a la Lepra tomar una distancia considerable con los equipos que permanecen en puestos de descenso. No obstante, si repite la fórmula del inicio del campeonato y vuelve a sufrir varias derrotas, podría complicarse.

Tanto Estudiantes de Río Cuarto como Aldosivi ocupan los dos puestos de descenso, pero en el fútbol argentino actual basta con una racha de partidos, como la que protagonizó el propio Newell's, para salir adelante.

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Hasta el inicio del próximo campeonato, el Celeste descendería por promedios y, al estar también en la última posición de la tabla anual con 5 puntos, arrastra a Aldosivi, que permanece penúltimo con solamente 8 unidades. Apenas más arriba figuran Deportivo Riestra (11 puntos) y Atlético Tucumán (14), hasta llegar a la Lepra (15), que se aleja a 7 puntos del descenso.

Kudelka Kudelka regresó al parque Independencia para sacar a la Lepra del fondo de la tabla.

Los promedios 2027 también lo comprometen

A su vez, el promedio de la próxima temporada deberá ser un punto a tener en consideración. Por el momento, en caso de que Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi desciendan, el Newell's empezaría en la última posición de los promedios en 2027, igualado con Atlético Tucumán (48 puntos en misma cantidad de partidos).

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Tanto la Lepra como el Decano tuvieron un 2025 para el olvido e iniciaron el 2026 en la misma sintonía, un año y medio plagado de frustraciones que los obligará a tener un buen papel en el Clausura.

En tanto, Platense (51 puntos), Banfield (53), Sarmiento (54), Instituto (55) y Defensa y Justicia (57) también asoman como posibles competidores a la permanencia el próximo año. Además, Gimnasia de Mendoza (si se mantiene en primera división) y los dos equipos que logren el ascenso desde la Primera Nacional dividirán su promedio por menor cantidad de partidos y también entraría en la disputa.