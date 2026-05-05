La Capital | Ovación | Newell's

Newell's respira, pero no se relaja: las tablas que lo obligan a sumar mucho en el Clausura

De la mano de Kudelka, la Lepra logró cambiar la cara y salir a flote, pero deberá sumar una buena cantidad de puntos en el segundo semestre

5 de mayo 2026 · 11:09hs
Kudelka afrontará una importante pretemporada de Newells antes del Clausura.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Kudelka afrontará una importante pretemporada de Newell's antes del Clausura.

Newell's afrontará el receso por el Mundial con la esperanza de que el segundo semestre pueda mostrar otra cara y cambiar el rumbo, aunque no puede relajarse y dar por sentada la permanencia. Frank Darío Kudelka llegó para cambiarle la cara y darle capacidad de competencia al equipo, pero el primer tramo del Apertura lo compromete.

Si bien la Lepra logró mantenerse invicto en sus últimos seis partidos del campeonato y salió a flote, la gran cantidad de derrotas en el comienzo no le permiten respirar con tranquilidad. Durante los próximos 70 días que tendrá por delante, habrá mucho por trabajar.

El mercado de pases y la extensa pretemporada que encabezará Kudelka le permite a los rojinegros ilusionarse con que puede haber otro camino en el Clausura que le permita alejarse del fondo de la tabla, olvidarse de la lucha por la permanencia y buscar la clasificación que, luego de tres torneos bajo este formato, nunca llegó.

image (8)
El Colo Ramírez anotó el gol del empate 1-1 entre Newell's y Vélez en Liniers.

El Colo Ramírez anotó el gol del empate 1-1 entre Newell's y Vélez en Liniers.

Para eso, Newell's deberá primero sostener los méritos logrados en las últimas semanas, analizar sus puntos débiles y buscar nuevos intérpretes que le aporten jerarquía al plantel, así como consolidar a las jóvenes promesas que ya demostraron sus capacidad dentro del campo de juego.

Newell's deberá sumar para la tabla anual

La racha de seis partidos sin conocer la derrota le permitió a la Lepra tomar una distancia considerable con los equipos que permanecen en puestos de descenso. No obstante, si repite la fórmula del inicio del campeonato y vuelve a sufrir varias derrotas, podría complicarse.

Tanto Estudiantes de Río Cuarto como Aldosivi ocupan los dos puestos de descenso, pero en el fútbol argentino actual basta con una racha de partidos, como la que protagonizó el propio Newell's, para salir adelante.

>> Leer más: Newell's se despidió en alza y con cierto alivio por obra de Frank Kudelka

Hasta el inicio del próximo campeonato, el Celeste descendería por promedios y, al estar también en la última posición de la tabla anual con 5 puntos, arrastra a Aldosivi, que permanece penúltimo con solamente 8 unidades. Apenas más arriba figuran Deportivo Riestra (11 puntos) y Atlético Tucumán (14), hasta llegar a la Lepra (15), que se aleja a 7 puntos del descenso.

Kudelka
Kudelka regresó al parque Independencia para sacar a la Lepra del fondo de la tabla.

Kudelka regresó al parque Independencia para sacar a la Lepra del fondo de la tabla.

Los promedios 2027 también lo comprometen

A su vez, el promedio de la próxima temporada deberá ser un punto a tener en consideración. Por el momento, en caso de que Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi desciendan, el Newell's empezaría en la última posición de los promedios en 2027, igualado con Atlético Tucumán (48 puntos en misma cantidad de partidos).

>> Leer más: El uno x uno de Newell's: Rodrigo Herrera fue el motor rojinegro en la noche de Liniers

Tanto la Lepra como el Decano tuvieron un 2025 para el olvido e iniciaron el 2026 en la misma sintonía, un año y medio plagado de frustraciones que los obligará a tener un buen papel en el Clausura.

En tanto, Platense (51 puntos), Banfield (53), Sarmiento (54), Instituto (55) y Defensa y Justicia (57) también asoman como posibles competidores a la permanencia el próximo año. Además, Gimnasia de Mendoza (si se mantiene en primera división) y los dos equipos que logren el ascenso desde la Primera Nacional dividirán su promedio por menor cantidad de partidos y también entraría en la disputa.

Noticias relacionadas
El Colo Ramírez ya palpita el desenlace tras la asistencia de Mazzantti. Fue el gol del empate de Newells ante Vélez.

El Colo Ramírez hace honor al 99 y cerró el semestre de Newell's con más gritos de gol

El once de Newells, que enfrentó a Vélez en Liniers en el cierre del torneo Apertura.

El uno x uno de Newell's: Rodrigo Herrera fue el motor rojinegro en la noche de Liniers

La imagen que resumió la noche de Liniers, en el festejo del gol del Colo Ramírez. Newells empató 1 a 1 con Vélez.

Newell's dio un mensaje de esperanza con un empate en el cierre del torneo

El Colo Ramírez grita con todo el empate de Newells ante Vélez, cobrado vía VAR.

Newell's tuvo un buen cierre en Liniers, le empató al duro Vélez y hasta pudo ganarlo

Ver comentarios

Las más leídas

Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton

Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha

La reacción de una abuela ante la multa por una falsa amenaza escolar

La reacción de una abuela ante la multa por una falsa amenaza escolar

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

Lo último

Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa

Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa

El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa

El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa

Con los primeros fríos, avanza la vacunación contra la gripe y mejora respecto al año pasado

Con los primeros fríos, avanza la vacunación contra la gripe y mejora respecto al año pasado

Día del Celíaco: una torta de 90 kilos en Rosario en busca de inclusión

En una cafetería ubicada en pleno centro de la ciudad elaboraron un pastel libre de gluten para entregar gratis a personas que sufren la enfermedad
Día del Celíaco: una torta de 90 kilos en Rosario en busca de inclusión
Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa
LA CIUDAD

Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa

El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa
Economía

El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa

Imputarán a un hombre de 68 años por el homicidio de su cuñado en una discusión
Policiales

Imputarán a un hombre de 68 años por el homicidio de su cuñado en una discusión

Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional
La Ciudad

Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual de una niña en Fisherton
Policiales

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual de una niña en Fisherton

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton

Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha

La reacción de una abuela ante la multa por una falsa amenaza escolar

La reacción de una abuela ante la multa por una falsa amenaza escolar

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

Newells dio un mensaje de esperanza con un empate en el cierre del torneo

Newell's dio un mensaje de esperanza con un empate en el cierre del torneo

Ovación
Pocho Lavezzi habló sobre su regreso frustrado a Rosario Central: Quería jugar en Central y no me llamaron
Ovación

Pocho Lavezzi habló sobre su regreso frustrado a Rosario Central: "Quería jugar en Central y no me llamaron"

Pocho Lavezzi habló sobre su regreso frustrado a Rosario Central: Quería jugar en Central y no me llamaron

Pocho Lavezzi habló sobre su regreso frustrado a Rosario Central: "Quería jugar en Central y no me llamaron"

El jugador profesional más longevo del mundo: Hay burlas y discriminación de algunos rivales

El jugador profesional más longevo del mundo: "Hay burlas y discriminación de algunos rivales"

Arsenal y Atlético Madrid se juegan el pase a la final de la final de la Champions League

Arsenal y Atlético Madrid se juegan el pase a la final de la final de la Champions League

Policiales
Imputarán a un hombre de 68 años por el homicidio de su cuñado en una discusión
Policiales

Imputarán a un hombre de 68 años por el homicidio de su cuñado en una discusión

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual de una niña en Fisherton

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual de una niña en Fisherton

Una mujer detenida por agredir a un hombre con un palo y un cuchillo

Una mujer detenida por agredir a un hombre con un palo y un cuchillo

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

La Ciudad
Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa
LA CIUDAD

Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa

Con los primeros fríos, avanza la vacunación contra la gripe y mejora respecto al año pasado

Con los primeros fríos, avanza la vacunación contra la gripe y mejora respecto al año pasado

Día del Celíaco: una torta de 90 kilos en Rosario en busca de inclusión

Día del Celíaco: una torta de 90 kilos en Rosario en busca de inclusión

Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional

Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones en la previa de más lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones en la previa de más lluvia

A juicio por homicidio: Pity necesita un permiso judicial para tocar en Rosario
Información General

A juicio por homicidio: Pity necesita un permiso judicial para tocar en Rosario

Una muestra con 150 fotos de Messi ya se exhibe en el Museo del Deporte
La Ciudad

Una muestra con 150 fotos de Messi ya se exhibe en el Museo del Deporte

El uno x uno de Newells: Rodrigo Herrera fue el motor rojinegro en la noche de Liniers

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Rodrigo Herrera fue el motor rojinegro en la noche de Liniers

Central: Pol, Giménez y Navarro: tres nombres para dos puestos a reemplazar

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central: Pol, Giménez y Navarro: tres nombres para dos puestos a reemplazar

Un contratista declaró que Adorni pagó 245 mil dólares en efectivo en refacciones
Política

Un contratista declaró que Adorni pagó 245 mil dólares en efectivo en refacciones

G. Baigorria: dos acusados de amputarle un dedo a un hombre quedaron presos
Policiales

G. Baigorria: dos acusados de amputarle un dedo a un hombre quedaron presos

Rosario despide a Augusto Pantarotto, gran maestro de la arquitectura
La Ciudad

Rosario despide a Augusto Pantarotto, "gran maestro" de la arquitectura

La reacción de una abuela ante la multa por una falsa amenaza escolar
La Región

La reacción de una abuela ante la multa por una falsa amenaza escolar

Humming Airways reactivó otros destinos, pero Venado Tuerto sigue sin vuelos
La Región

Humming Airways reactivó otros destinos, pero Venado Tuerto sigue sin vuelos

Santa Fe abrió la convocatoria para adoptar a 142 chicos
La Ciudad

Santa Fe abrió la convocatoria para adoptar a 142 chicos

Asociación Rosarina de Fútbol: Adiur goleó a Tiro en el Viaducto y manda en la A
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Adiur goleó a Tiro en el Viaducto y manda en la A

Homicidio en Empalme Graneros: quedó preso acusado de matar a un joven
POLICIALES

Homicidio en Empalme Graneros: quedó preso acusado de matar a un joven

Ruta 34: un camionero quedó internado en grave estado tras el choque múltiple
La Región

Ruta 34: un camionero quedó internado en grave estado tras el choque múltiple

La provincia asegura que 2026 arrancó con el mínimo de asesinatos en dos décadas
Policiales

La provincia asegura que 2026 arrancó con el mínimo de asesinatos en dos décadas

La Justicia rosarina ordena vacunar a un bebé apenas nazca
La Ciudad

La Justicia rosarina ordena vacunar a un bebé apenas nazca

Comenzaron los trabajos de la EPE en el centro: qué colectivos desvían
La Ciudad

Comenzaron los trabajos de la EPE en el centro: qué colectivos desvían

Bruno Gentiletti: a treinta años de su desaparición, aumentan la recompensa
La Ciudad

Bruno Gentiletti: a treinta años de su desaparición, aumentan la recompensa

Un joven fue imputado por el crimen de Marito Pino, vinculado a Los Monos
Policiales

Un joven fue imputado por el crimen de "Marito Pino", vinculado a Los Monos

Corte en el puente Rosario-Victoria: este martes interrumpen el tránsito
La Ciudad

Corte en el puente Rosario-Victoria: este martes interrumpen el tránsito