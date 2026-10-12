Newell's expone su racha invicta en Mendoza ante un rival directo por la clasificación

El conjunto de Frank Kudelka visitará a Gimnasia de Mendoza, con quien comparte la cantidad de puntos. Duelo clave a 5 fechas del final

Que realidad tan distinta vive Newell’s en comparación con el momento que atravesaba cuando enfrentó a Gimnasia de Mendoza en el torneo anterior. En aquella ocasión, debió jugar la 12ª fecha del torneo Apertura sin conocer la victoria. El triunfo por 1 a 0 ante el mens sana mendocino funcionó de plataforma de despegue. Fue la contracara en relación a este presente en el Clausura.

El temor del descenso quedó de lado y, aunque persiste la necesidad de sumar para la tabla anual del próximo año, el equipo persigue hoy otro objetivo mucho más ambicioso: ingresar a la fase decisiva por el título. Hasta el momento lo está cumpliendo.

El enfrentamiento de esta tarde, a las 18.30, contra el Gimnasia mendocino vuelve a ser crucial para el conjunto rojinegro, pero esta vez lo afronta con mayor optimismo y una expectativa muy superior a la del último duelo.

Restan disputarse cinco partidos de la fase clasificatoria y el primero de la Lepra será contra un adversario directo por la clasificación, como la jornada anterior fue ante otro igual (Lanús 0-0). Ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos y el conjunto de Darío Franco se ubica por sobre los dirigidos por Frank Kudelka gracias de la diferencia de gol: +3 contra +2.

Cada punto adquiere un enorme valor para Newell’s, si se repasa lo apretada que está la tabla entre los que se disputan la clasificación. Así y todo, la Lepra no corre riesgo de quedar afuera de este grupo selecto porque Estudiantes, que ya jugó y el perseguidor más inmediato, marcha 4 puntos abajo del equipo del Parque.

Este panorama sirve para dimensionar la exigencia del compromiso que tendrá Newell’s en el estadio Víctor Legrotaglie, donde el anfitrión acumula un invicto de 8 partidos, con 6 victorias y 2 empates.

Un buen prólogo para Newell's

Para Newell’s, la última salida fue gratificante. Dejó buenas sensaciones porque consiguió la primera victoria en condición de visitante. Venció a Platense con un gol de Santiago Solari, el extremo que es bien recordado en el Lobo mendocino por sus actuaciones y goles importantes, como ante el clásico rival Independiente Rivadavia. Se espera que sus hinchas hoy lo reciban con mucho afecto.

Esta victoria la Lepra en Vicente López y la racha de 7 fechas sin derrotas son parámetros para confiar en la condiciones de un equipo que es competitivo de principio a fin. No por nada casi todos sus goles fueron en el segundo tiempo, salvo un gol, y la mayoría los señaló en el último tercio del partido. Deja en claro que nunca baja los brazos.

La voluntad lo rescató en más de una ocasión ante un juego que por momentos es discontinuo y expone dificultades para llegar al gol. No resulta casual que, en la zona A, es el conjunto con menos remates al arco y menos centros. Existen dificultades que, al menos con tesón, disimularon estas fallas.

Un antecedente que Newell’s puede aprovechar para la generación de fútbol es que el Lobo mendocino no presiona alto y deja jugar. Esto representa una ventaja teniendo en cuenta que a los futbolistas rojinegros les cuesta acumular pases y tener precisión en los toques.

La pelota parada es otro recurso que le puede dar rédito a la visita, especialmente si se considera que Gimnasia cae en la impotencia cuando no ejerce la posesión, que es el papel que más le agrada, exhibe problemas en la marca y recurre seguido a las infracciones. Es allí donde tanto Mazzantti -el futbolista más golpeado de la zona A- como Matías Cóccaro -víctima también de un número significativo de faltas- puedan forzar al rival y generar balones detenidos peligrosos.

La resistencia defensiva, sin Giannetti

La ausencia de Lautaro Giannetti por una lesión muscular es una baja sensible, por la marca rigurosa y la firmeza que le da a una defensa que tendrá enfrente a uno de los goleadores del torneo, Agustín Módica, y a una ofensiva con diversar variantes, entre ellas las llegadas por las bandas.

La resistencia defensiva del equipo que menos goles le hicieron en el torneo se pondrá a prueba. Se trata de un examen de máximo rigor, fundamentalmente para Bruno Cabrera, el reemplazante de Giannetti, responsable de la marca de Módica junto a Lucas Carrizo.

Si Newell’s suma en Mendoza, sin importar si se trae uno o tres puntos a Rosario, se distanciará más del primero de los equipos que hoy están quedando afuera de los clasificados. Se trataría de una diferencia interesante cuando quedarán 12 puntos en juego. Por esa razón, la fecha de hoy adquiere singular valor pensando en grande. Como para esperar el partido con entusiasmo.