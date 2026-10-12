La Capital | Ovación | Newell's

Newell's expone su racha invicta en Mendoza ante un rival directo por la clasificación

El conjunto de Frank Kudelka visitará a Gimnasia de Mendoza, con quien comparte la cantidad de puntos. Duelo clave a 5 fechas del final

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

12 de octubre 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Matías Cóccaro

CANOB

Matías Cóccaro, junto a los hinchas de Newell's en la llegada a Mendoza.

Que realidad tan distinta vive Newell’s en comparación con el momento que atravesaba cuando enfrentó a Gimnasia de Mendoza en el torneo anterior. En aquella ocasión, debió jugar la 12ª fecha del torneo Apertura sin conocer la victoria. El triunfo por 1 a 0 ante el mens sana mendocino funcionó de plataforma de despegue. Fue la contracara en relación a este presente en el Clausura.

El temor del descenso quedó de lado y, aunque persiste la necesidad de sumar para la tabla anual del próximo año, el equipo persigue hoy otro objetivo mucho más ambicioso: ingresar a la fase decisiva por el título. Hasta el momento lo está cumpliendo.

El enfrentamiento de esta tarde, a las 18.30, contra el Gimnasia mendocino vuelve a ser crucial para el conjunto rojinegro, pero esta vez lo afronta con mayor optimismo y una expectativa muy superior a la del último duelo.

Los puntos para las 5 restantes

Restan disputarse cinco partidos de la fase clasificatoria y el primero de la Lepra será contra un adversario directo por la clasificación, como la jornada anterior fue ante otro igual (Lanús 0-0). Ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos y el conjunto de Darío Franco se ubica por sobre los dirigidos por Frank Kudelka gracias de la diferencia de gol: +3 contra +2.

Cada punto adquiere un enorme valor para Newell’s, si se repasa lo apretada que está la tabla entre los que se disputan la clasificación. Así y todo, la Lepra no corre riesgo de quedar afuera de este grupo selecto porque Estudiantes, que ya jugó y el perseguidor más inmediato, marcha 4 puntos abajo del equipo del Parque.

Este panorama sirve para dimensionar la exigencia del compromiso que tendrá Newell’s en el estadio Víctor Legrotaglie, donde el anfitrión acumula un invicto de 8 partidos, con 6 victorias y 2 empates.

Un buen prólogo para Newell's

Para Newell’s, la última salida fue gratificante. Dejó buenas sensaciones porque consiguió la primera victoria en condición de visitante. Venció a Platense con un gol de Santiago Solari, el extremo que es bien recordado en el Lobo mendocino por sus actuaciones y goles importantes, como ante el clásico rival Independiente Rivadavia. Se espera que sus hinchas hoy lo reciban con mucho afecto.

Esta victoria la Lepra en Vicente López y la racha de 7 fechas sin derrotas son parámetros para confiar en la condiciones de un equipo que es competitivo de principio a fin. No por nada casi todos sus goles fueron en el segundo tiempo, salvo un gol, y la mayoría los señaló en el último tercio del partido. Deja en claro que nunca baja los brazos.

La voluntad lo rescató en más de una ocasión ante un juego que por momentos es discontinuo y expone dificultades para llegar al gol. No resulta casual que, en la zona A, es el conjunto con menos remates al arco y menos centros. Existen dificultades que, al menos con tesón, disimularon estas fallas.

Un antecedente que Newell’s puede aprovechar para la generación de fútbol es que el Lobo mendocino no presiona alto y deja jugar. Esto representa una ventaja teniendo en cuenta que a los futbolistas rojinegros les cuesta acumular pases y tener precisión en los toques.

La pelota parada es otro recurso que le puede dar rédito a la visita, especialmente si se considera que Gimnasia cae en la impotencia cuando no ejerce la posesión, que es el papel que más le agrada, exhibe problemas en la marca y recurre seguido a las infracciones. Es allí donde tanto Mazzantti -el futbolista más golpeado de la zona A- como Matías Cóccaro -víctima también de un número significativo de faltas- puedan forzar al rival y generar balones detenidos peligrosos.

La resistencia defensiva, sin Giannetti

La ausencia de Lautaro Giannetti por una lesión muscular es una baja sensible, por la marca rigurosa y la firmeza que le da a una defensa que tendrá enfrente a uno de los goleadores del torneo, Agustín Módica, y a una ofensiva con diversar variantes, entre ellas las llegadas por las bandas.

La resistencia defensiva del equipo que menos goles le hicieron en el torneo se pondrá a prueba. Se trata de un examen de máximo rigor, fundamentalmente para Bruno Cabrera, el reemplazante de Giannetti, responsable de la marca de Módica junto a Lucas Carrizo.

Si Newell’s suma en Mendoza, sin importar si se trae uno o tres puntos a Rosario, se distanciará más del primero de los equipos que hoy están quedando afuera de los clasificados. Se trataría de una diferencia interesante cuando quedarán 12 puntos en juego. Por esa razón, la fecha de hoy adquiere singular valor pensando en grande. Como para esperar el partido con entusiasmo.

Noticias relacionadas
Gimnasia de Mendoza recibirá a Newells por la 12ª fecha del torneo Clausura 2026.

Gimnasia de Mendoza vs. Newell's por el Clausura: hora, canal y  formaciones

Walter Mazzantti es trabado por Paredes durante el partido que Newell’s le ganó a Gimnasia en el Apertura. 

La receta de Newell's para Mendoza: defensa sólida y tiempo y cabeza para atacar

Funes Mori forcejea con un rival en el duelo entre Estudiantes y Central Córdoba. El 2 a 2 favoreció a Newells.

Beneficio para Newell's: Estudiantes empató en Santiago del Estero

Santiago Solari, hoy en Newells señaló un gol que no olvida, el 2 a 0 ante Indepeniente Rivadavia.

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en el viaje de Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Lo último

Mataron a una mujer de 26 años en Empalme Graneros y hay un expolicía detenido

Mataron a una mujer de 26 años en Empalme Graneros y hay un expolicía detenido

El Nobel de Economía 2026 fue para dos especialistas en estabilización económica

El Nobel de Economía 2026 fue para dos especialistas en estabilización económica

En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

El costo de vida aumentó un 13,1% entre junio y septiembre, según un relevamiento del CESO. Los alimentos registraron fuertes subas y ninguno de los salarios de referencia alcanzó para cubrir la canasta familiar
En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

Por Nicolás Maggi
Proponen beneficios para aquellos que mantengan baldíos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Proponen beneficios para aquellos que mantengan baldíos

El ensayo de Giuliano

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

El ensayo de Giuliano

El Nobel de Economía 2026 fue para dos especialistas en estabilización económica
Información general

El Nobel de Economía 2026 fue para dos especialistas en estabilización económica

Año Niño y drones: una solución para entrar al lote
Agro

Año Niño y drones: una solución para entrar al lote

Oscar Martínez: El mito del fin del trabajo funciona como una amenaza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Oscar Martínez: "El mito del fin del trabajo funciona como una amenaza"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Tarde redonda para Central: desde la locura de Di María hasta los goles de los 9

Tarde redonda para Central: desde la locura de Di María hasta los goles de los 9

Ovación
Un gran recibimiento para el plantel de Newells en su llegada a Mendoza
Ovación

Un gran recibimiento para el plantel de Newell's en su llegada a Mendoza

Un gran recibimiento para el plantel de Newells en su llegada a Mendoza

Un gran recibimiento para el plantel de Newell's en su llegada a Mendoza

Central fue el gran ganador de la fecha en la pelea por la tabla anual

Central fue el gran ganador de la fecha en la pelea por la tabla anual

De un extremo a otro, el pasado une a Newells y el Lobo mendocino

De un extremo a otro, el pasado une a Newell's y el Lobo mendocino

Policiales
Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca
Policiales

Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca

Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada

Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

Perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

La Ciudad
En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

Proponen beneficios para aquellos que mantengan baldíos

Proponen beneficios para aquellos que mantengan baldíos

Un libro sobre oficios de Rosario llega a la Bienal de Diseño de Madrid

Un libro sobre oficios de Rosario llega a la Bienal de Diseño de Madrid

La historia soñada del trompetista rosarino que toca en una de las sinfónicas más grandes del mundo

La historia soñada del trompetista rosarino que toca en "una de las sinfónicas más grandes del mundo"

Otra vez atentaron con un misil contra el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita
El Mundo

Otra vez atentaron con un misil contra el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita

Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada
Policiales

Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada

Rosario izó la wiphala en el último día de libertad de los Pueblos Originarios
La Ciudad

Rosario izó la wiphala en el último día de libertad de los Pueblos Originarios

Perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro
Policiales

Perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario
La Ciudad

El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario

La oposición buscará tumbar el decreto 70/2023 sin quorum asegurado
Política

La oposición buscará tumbar el decreto 70/2023 sin quorum asegurado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado
Policiales

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en el viaje de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en el viaje de Newell's

¿Qué pasó con el aguará guazú perseguido por la policía rosarina?
La Ciudad

¿Qué pasó con el aguará guazú perseguido por la policía rosarina?

El economista al que más escucha Milei asegura que el dólar está atrasado
Política

El economista al que más escucha Milei asegura que el dólar está atrasado

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto
Policiales

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Rosario: confirman la aplicación del Régimen Penal a adolescentes de 14 y 15
La Ciudad

Rosario: confirman la aplicación del Régimen Penal a adolescentes de 14 y 15

El Papa rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos
Información general

El Papa rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos

Finde XXL: una agenda con más de 30 propuestas en toda la provincia
La Ciudad

Finde XXL: una agenda con más de 30 propuestas en toda la provincia

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Marcha Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas
La Ciudad

Marcha Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas

Se viene una jornada sobre autonomía y seguridad municipal
La Ciudad

Se viene una jornada sobre autonomía y seguridad municipal

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños
Policiales

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años
La Ciudad

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados