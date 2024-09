Newell's: el adiós de Méndez fue otro emergente de una crisis interminable en el fútbol

Newell’s se está alejando cada vez más de su misión, de los mandatos originales de su cuna, de su principal rasgo de identidad. Ya el sello de fábrica dejó de ser perceptible. Ya no puede exhibir un documento que lo diferencie del resto. Perdió el rumbo, el respeto por su esencia, y uno de sus motivos de orgullo más importantes.

La hiriente derrota 3-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal representó el primer partido de la entidad rojinegra, desde 1905, que no presentó ningún jugador surgido de las divisiones inferiores entre sus once titulares. Pasaron 4.102 cotejos y esa bandera no pudo ser mantenida en alto. Un preocupante dato de relevancia histórica que sirve para dimensionar la profundidad, la complejidad y el carácter general de la crisis que envuelve el fútbol leproso.