Newell's debe jugar con lo mejor que tiene ante Atlético Tucumán porque necesita la victoria

En lo que va del torneo Clausura ganó un solo partido y la posibilidad de pelear un lugar en los playoffs empieza a alejarse

Newell's jugará el viernes contra Atlético Tucumán por el torneo Clausura sin perder de vista el partido del próximo miércoles ante Belgrano por la Copa Argentina. Es que este cruce podría depositarlo en las semifinales: sería su mayor logro en mucho tiempo.

Por eso, el partido ante los tucumanos parece quedar en segundo plano para los rojinegros. De hecho, quienes conocen de cerca el pensamiento del entrenador, Cristian Fabbiani, no descartan que vaya a preservar a algunos jugadores para el partido por el torneo Clausura, que se jugará dentro de tres días.

En caso de ocurrir, no sorprendería, ya que ante Defensa y Justicia, en el partido previo al clásico contra Central en el Gigante, el técnico puso a un equipo enteramente de suplentes.

En todo caso, la pregunta es si Newell's puede permitirse dejar en segundo plano el partido contra los tucumanos. El equipo exhibe una campaña muy pobre en el torneo Clausura y corre riesgo, otra vez, de no llegar a los playoffs para pelear por el título.

Aunque todavía falta mucho para llegar a la instancia de playoffs (ocho fechas sobre 15), hoy Newell's está antepenúltimo entre 15 equipos. Si no suma puntos cuanto antes, la clasificación pronto parecerá una utopía.

Leer más: Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Antes del partido frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina que definió su pase a los cuartos de final tras la victoria por 3 a 2 en Salta, Fabbiani no cuidó a ningún jugador. Frente a los tucumanos el equipo jugó un buen primer tiempo y en el segundo hizo lo necesario para quedarse con la clasificación. Y ese día jugaron todos los futbolistas que estaban disponibles.

El antecedente ante Defensa y Justicia

Pero ante Defensa y Justicia, por el torneo Clausura, Fabbiani puso en la cancha un equipo alternativo. La igualdad conseguida en una cancha donde a Newell's nunca le fue bien parece haber justificado la decisión del técnico, aunque lo que hay que evaluar es por qué lo hizo y cómo le fue.

Ese día Fabbiani optó por preservar a los titulares porque se le venía el clásico en Arroyito. No le salió: los titulares jugaron mal contra Central, aunque tampoco hay que minimizar el planteo mezquino del técnico, y Newell's perdió en el Gigante.

Leer más: Messi, a un paso de ser máximo goleador de las Eliminatorias: qué tiene que pasar

En lo que va del torneo Clausura (siete fechas), Newell's solo ganó un partido y fue el de la primera fecha ante Independiente Rivadavia. No está mal que apueste a la Copa Argentina, pero no debe dejar de lado la pelea en ese campeonato. Si quiere clasificarse a los playoffs, debe empezar a sumar desde el próximo partido.

¿Newell's puede guardarse titulares?

Por eso se plantea la duda sobre si Fabbiani puede darse el lujo de guardar titulares para enfrentar a Atlético Tucumán. Como además se juega en el Coloso, Newell's no puede desperdiciar la oportunidad de sumar tres puntos. El partido se juega el viernes y el choque contra Belgrano es cinco días después. Salvo que haya alguna lesión, es un tiempo suficiente para que los jugadores se recuperen.

El viernes, en el Coloso, Newell's necesita ganar para recuperar terreno perdido en el torneo Clausura. Y para eso tiene que jugar con lo mejor que tiene. Ya tendrá tiempo después el cuerpo técnico de pensar cómo y con quiénes jugar contra Belgrano, por importante que sea ese partido para salvar el año.