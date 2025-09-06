La Capital | Ovación | Newell's

En una semana sin fútbol, para Newell's la peor noticia fue la grave lesión de David Sotelo

El volante, que era una opción para Cristian Fabbiani, se rompió un tobillo. Aunque no será operado, no podrá jugar por varios meses.

6 de septiembre 2025 · 16:00hs
David Sotelo ya había sufrido una lesión grave y se recuperó muy bien

David Sotelo ya había sufrido una lesión grave y se recuperó muy bien, al punto que era una opción para el Newell's de Fabbiani.

Mientras atraviesa un fin de semana sin fútbol, debido al parate por la doble fecha de eliminatorias mundialistas, el plantel de Newell's trata de digerir la peor noticia de los últimos días: la grave lesión sufrida por el volante David Sotelo en una práctica.

Sotelo se lastimó durante la práctica matutina del jueves en el predio de Bella Vista. Ese mismo día, el club dio a conocer cuál fue la lesión y cómo será la recuperación del futbolista.

"El jugador sufrió una fractura en su tobillo izquierdo", informó Newell's a través de sus redes sociales. Y añadió: "Luego de los estudios realizados se decidió llevar a cabo la recuperación a través de un tratamiento ortopédico con control evolutivo a cargo de los profesionales de la institución".

Cristian Fabbiani ya no podrá contar con él este año

En otras palabras, significa que si bien se trató de una lesión grave, el jugador no tendrá que ser operado. Sin embargo, es un hecho que Sotelo no podrá jugar por un lapso prolongado, que en principio se estima entre tres y cuatro meses. Por esa razón, es difícil que pueda estar a disposición del cuerpo técnico encabezado por Cristian Fabbiani en lo que resta del año.

Sotelo era una opción para Fabbiani. El técnico lo incluyó varias veces en el equipo y parecía claro que se iba consolidando. La lesión se produjo en un buen momento para él y no tan bueno para el equipo, que no repunta, necesita mejorar y tiene pocas variantes. El jugador, de 22 años, era una de ellas.

A principios de 2024, Sotelo ya había sufrido una lesión seria: se rompió el ligamento cruzado anterior de una rodilla y estuvo varios meses sin jugar. Pero se había recuperado bien y aquel trance no parece haberle dejado secuelas. Ahora deberá trabajar para recuperarse y estar disponible para la próxima pretemporada del plantel rojinegro.

Por Gonzalo Santamaría
