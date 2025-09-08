Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

La Lepra inició una semana clave para el futuro futbolístico del semestre y el DT deberá definir el camino a transitar. El viernes chocará con Atlético Tucumán

Delineando lo que serán diez días definitorias, tanto para el plantel de Newell's como para su cuerpo técnico, la Lepra puso primera este lunes después del descanso pensando en tres cotejos claves: dos por Liga (Atlético Tucumán y Belgrano) y en el medio el cruce con el Pirata por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En la previa del clásico ante Central, el Ogro Fabbiani decidió resguardar a varios jugadores en el encuentro previo ante Defensa y Justicia pensando en que venía de un triunfo importante ante el Decano por los octavos de final de Copa Argentina y ahora el Rojinegro decidirá qué camino toma, aunque la situación en este momento es distinta.

Las diferencias son muchas como para pensar en que el entrenador Leproso guarde algunas piezas para el miércoles 17. La primera es el tiempo que hay entre los dos encuentros, ya que los cinco días existentes entre el viernes y el lunes le permite al futbolista una buena recuperación.

El otro dato como para tener en cuenta es el presente en la Liga Profesional y en la tabla anual. La Lepra no puede seguir perdiendo puntos en el campeonato teniendo en cuenta que cada derrota lo aleja de la chance no sólo de clasificar a los octavos de final, sino que también de poder tener alguna posibilidad de meterse en alguna copa internacional.

El cuerpo técnico evaluará quiénes llegan con lo justo desde lo físico y a esos sí probablemente resguarde de cara al enfrentamiento del viernes. A eso se le suma la situación de los lesionados como Luciano Herrera, quien está saliendo de una molestia muscular y apuntaría los cañones para el encuentro de Copa.

La vuelta al trabajo es por la mañana

Después de la práctica del sábado y descanso del domingo, el plantel de Newell's volvió a los entrenamientos este lunes por la mañana, en Bella Vista y a puertas cerradas. Los futbolistas Leprosos trabajarían toda la semana por la mañana y el jueves quedarían concentrado a la espera del choque ante Atlético Tucumán, a las 21,15, en el Coloso del Parque, por la octava fecha de la Liga Profesional.