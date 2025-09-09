La Capital | Ovación | Messi

Messi, a un paso de ser máximo goleador de las Eliminatorias: qué tiene que pasar

Con ocho goles, Lionel Messi lidera la tabla de artilleros en las Eliminatorias. Solo un doblete de Díaz o Terceros podría arrebatarle el récord

9 de septiembre 2025 · 13:26hs
A los 38 años

AP

A los 38 años, Messi está a un paso de ser el goleador histórico de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Lionel Messi, capitán de la Selección argentina, podría sumar un nuevo logro histórico a su carrera, incluso sin estar presente en el último partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 frente a Ecuador. Acostumbrado a los récords, este martes por la noche podría coronarse de gloria nuevamente.

El rosarino, de 38 años, llega a la última fecha como máximo artillero del certamen con ocho goles, gracias al doblete que marcó el jueves pasado en la goleada 3-0 ante Venezuela. Con esa actuación superó al colombiano Luis Díaz, que quedó en siete tantos.

La única chance de que Messi no termine como máximo goleador sería que Díaz o el boliviano Miguel Terceros conviertan un doblete en sus respectivos compromisos de esta noche (Colombia visitará a Venezuela y Bolivia recibirá a Brasil).

El repaso de sus Eliminatorias

Esta es la sexta Eliminatoria Sudamericana que disputa Messi. Hasta ahora, su mejor registro había sido en la clasificación para Brasil 2014, cuando convirtió 10 tantos, apenas uno menos que Luis Suárez.

  • Alemania 2006: sin goles.

  • Sudáfrica 2010: 4 goles.

  • Brasil 2014: 10 goles.

  • Rusia 2018: 7 goles.

  • Qatar 2022: 7 goles.

  • Mundial 2026: 8 goles hasta ahora.

En esta edición, Messi anotó:

  • 1 gol en el triunfo 1-0 ante Ecuador (fecha 1).

  • 2 goles en el 2-0 frente a Perú (fecha 4).

  • 3 goles en el 6-0 contra Bolivia (fecha 10).

  • 2 goles en el 3-0 frente a Venezuela (fecha 17).

Si se confirma su consagración como goleador, será la primera vez que Messi culmine unas Eliminatorias como máximo anotador, sumando otro récord a su extensa lista de conquistas.

