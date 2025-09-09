Un histórico de Ecuador prefería que en Argentina jugara Leo Messi y dio una controvertida explicación

El exmundialista ecuatoriano Carlos Tenorio habló sobre el partido de este martes por las eliminatorias sudamericanas

La selección argentina cerrará este martes su participación en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, con pasaje asegurado desde hace tiempo. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará desde las 20 a la Ecuador de Sebastián Beccacece en Guayaquil.

Como suele suceder, Scaloni no dio pistas sobre cómo formará el equipo campeón del mundo en el estadio del club Barcelona, en la llanura ecuatoriana. Dio a entender que hará pruebas, pero no hizo nombres propios.

De arranque, se sabe que tendrá que sustituir a Leo Messi y Cuti Romero. El rosarino no jugará porque el entrenador le dio descanso, y el cordobés debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Scaloni y Beccacece, frente a frente

En el partido se enfrentarán dos entrenadores argentinos que paradójicamente trabajaron juntos como ayudantes de Jorge Sampaoli en la selección que jugó el Mundial de Rusia 2018. Aquel equipo se volvió a casa en los octavos de final y el cuerpo técnico que integraban Scaloni y Beccacece se desarmó en medio de polémicas.

En Guayaquil, Argentina enfrentará a una muy buena selección, que de la mano de Beccacece obtuvo la segunda clasificación consecutiva a un Mundial. De hecho, Scaloni dijo que es una de las mejores y advirtió que no será fácil enfrentarla.

Leer más: Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

En Ecuardor hay mucha expectativa por este partido. De hecho, el sitio Bolavip entrevistó a Carlos Tenorio, un histórico futbolista de ese país, al punto que jugó dos mundiales.

Además de hablar del partido y de lo que espera de su selección, Tenorio hizo una controvertida referencia a la ausencia de Messi en el equipo argentino.

"Preferíamos que venga Messi"

"No es la primera vez que Argentina va a jugar un partido sin Messi. Acá en Ecuador se tiene que saber que Argentina tiene innumerables jugadores que compiten y eso preocupa", dijo.

Y, en la parte más fuerte de sus declaraciones, afirmó: "Nosotros preferiríamos que venga Messi. Con la edad que tiene, te da un poquito más de respiro, porque no es lo mismo enfrentarlo con 20 años que ahora. Te toca enfrentar a Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Después tienes que bancar en el medio a Rodrigo De Paul. Ecuador tiene que estar muy atento porque, los que van a jugar, van a correr el triple que Messi", aseveró.

Ecuador y Argentina se enfrentarán a las 20 con transmisión de TyC Sports y Telefe.