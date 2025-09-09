La Capital | Ovación | Ecuador

Un histórico de Ecuador prefería que en Argentina jugara Leo Messi y dio una controvertida explicación

El exmundialista ecuatoriano Carlos Tenorio habló sobre el partido de este martes por las eliminatorias sudamericanas

9 de septiembre 2025 · 14:54hs
Carlos Tenorio jugó dos mundiales para Ecuador. 

Carlos Tenorio jugó dos mundiales para Ecuador. 

La selección argentina cerrará este martes su participación en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, con pasaje asegurado desde hace tiempo. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará desde las 20 a la Ecuador de Sebastián Beccacece en Guayaquil.

Como suele suceder, Scaloni no dio pistas sobre cómo formará el equipo campeón del mundo en el estadio del club Barcelona, en la llanura ecuatoriana. Dio a entender que hará pruebas, pero no hizo nombres propios.

De arranque, se sabe que tendrá que sustituir a Leo Messi y Cuti Romero. El rosarino no jugará porque el entrenador le dio descanso, y el cordobés debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Leer más: Newell's debe jugar con lo mejor que tiene ante Atlético Tucumán porque necesita la victoria

Scaloni y Beccacece, frente a frente

En el partido se enfrentarán dos entrenadores argentinos que paradójicamente trabajaron juntos como ayudantes de Jorge Sampaoli en la selección que jugó el Mundial de Rusia 2018. Aquel equipo se volvió a casa en los octavos de final y el cuerpo técnico que integraban Scaloni y Beccacece se desarmó en medio de polémicas.

En Guayaquil, Argentina enfrentará a una muy buena selección, que de la mano de Beccacece obtuvo la segunda clasificación consecutiva a un Mundial. De hecho, Scaloni dijo que es una de las mejores y advirtió que no será fácil enfrentarla.

Leer más: Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

En Ecuardor hay mucha expectativa por este partido. De hecho, el sitio Bolavip entrevistó a Carlos Tenorio, un histórico futbolista de ese país, al punto que jugó dos mundiales.

Además de hablar del partido y de lo que espera de su selección, Tenorio hizo una controvertida referencia a la ausencia de Messi en el equipo argentino.

"Preferíamos que venga Messi"

"No es la primera vez que Argentina va a jugar un partido sin Messi. Acá en Ecuador se tiene que saber que Argentina tiene innumerables jugadores que compiten y eso preocupa", dijo.

Y, en la parte más fuerte de sus declaraciones, afirmó: "Nosotros preferiríamos que venga Messi. Con la edad que tiene, te da un poquito más de respiro, porque no es lo mismo enfrentarlo con 20 años que ahora. Te toca enfrentar a Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Después tienes que bancar en el medio a Rodrigo De Paul. Ecuador tiene que estar muy atento porque, los que van a jugar, van a correr el triple que Messi", aseveró.

Ecuador y Argentina se enfrentarán a las 20 con transmisión de TyC Sports y Telefe.

Noticias relacionadas
El máximo dirigente de Odesur, estuvo en Rosario inspeccionando las obras de cara a los Sudamericanos Santa Fe 2026

El presidente de Odesur elogió los trabajos de cara al Sudamericano 2026: "Estoy súper sorprendido"

Keylor Navas se incorporó a Newells Old Boys en el inicio de 2025. Apenas estuvo medio año.

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

Ángel Di María y Alan Velasco, durante el partido entre Boca y Benfica en el Mundial de Clubes.

El increíble récord que generó un partido de Boca durante el Mundial de Clubes

Tello dirigirá Central-Boca y Espinoza a Newells-Atlético Tucumán. 

Newell's y Central ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Ver comentarios

Las más leídas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Lo último

Los fans de Lali Espósito donaron más de dos toneladas de alimentos para comedores comunitarios

Los fans de Lali Espósito donaron más de dos toneladas de alimentos para comedores comunitarios

El presidente de Odesur elogió los trabajos de cara al Sudamericano 2026: Estoy súper sorprendido

El presidente de Odesur elogió los trabajos de cara al Sudamericano 2026: "Estoy súper sorprendido"

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

Avanza la investigación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

La Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Coronda inició las primeras entrevistas con las familias denunciantes y pidió el resguardo de las víctimas

Avanza la investigación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

Por Gonzalo Santamaría
La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes
Política

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños
La Ciudad

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina
Política

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios
La Región

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Ovación
El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells
Ovación

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

El increíble récord que generó un partido de Boca durante el Mundial de Clubes

El increíble récord que generó un partido de Boca durante el Mundial de Clubes

Newells y Central ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Newell's y Central ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Policiales
Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

La Ciudad
La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare
La Ciudad

La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Quique Llopis se suma a Entre Cuerdas y Letras, el ciclo musical de LT8

Quique Llopis se suma a "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo musical de LT8

Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe
la region

Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela
Policiales

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada
POLICIALES

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

La suba del dólar y los súper: Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero
LA CIUDAD

La suba del dólar y los súper: "Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero"

Pullaro cruzó a Milei: El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado

Pullaro cruzó a Milei: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos
Zoom

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: Un paso fundamental
Política

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: "Un paso fundamental"

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota
Política

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses
La Ciudad

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales
La Ciudad

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy
Policiales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Después del 20 no entra un peso: el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

"Después del 20 no entra un peso": el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Por Gustavo Conti

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Newells: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región
Policiales

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat
Economía

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente
Policiales

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente

Crítica de un candidato de Milei: Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes
Política

Crítica de un candidato de Milei: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario