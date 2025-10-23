La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

El tribunal de disciplina de la AFA sancionó al capitán rojinegro por "juego brusco grave", a raíz de la tarjeta roja que recibió la última fecha en La Paternal

23 de octubre 2025 · 20:50hs
Ever Banega ya recibió la tarjeta roja por una dura patada a Lozano. Newells se quedó sin el capitán.

Marcelo Bustamante

Ever Banega ya recibió la tarjeta roja por una dura patada a Lozano. Newell's se quedó sin el capitán.

El tribunal de disciplina de la AFA decidió suspender a Ever Banega por dos partidos, según el boletín oficial número 6777, con fecha de este jueves 23 de octubre. El mediocampista de Newell's fue expulsado contra Argentinos Juniors y se lo castigó con la mínima pena que establece el código de disciplina por "juego brusco grave".

Banega ingresó en el segundo tiempo contra Argentinos en La Paternal y cuando restaban 10' para el final del partido le dio una violenta patada a Leandro Lozano. El árbitro Felipe Viola le mostró directamente la tarjeta roja.

Por esta infracción, el juez detalló en su informe que Banega fue expulsado por pegar una patada con uso excesivo de la fuerza a la altura de la canilla de un rival.

El artículo del tribunal de disciplina

El tribunal de disciplina de la AFA informó en boletín oficial que "se suspende por dos partidos al jugador Ever Maximiliano David Banega", y se detalla que para la sanción se tuvo en cuenta el artículo 13, punto 1, inciso e del código disciplinario.

Este artículo, referido a la conducta inapropiada de jugadores, señala que los futbolistas serán suspendidos "al menos dos partidos por juego brusco grave".

La sanción era lo que se esperaba, considerando la gravedad de la infracción que cometió. El capitán rojinegro no estará a disposición frente a Unión en el Coloso y Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. Recién se encontrará en condiciones de reaparecer en la última fecha, contra Racing en el Parque.

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

