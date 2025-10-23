Newell's: en la reserva, Bernardi hizo un trabajo aceptable que lo proyectó

En la división reserva, Lucas Bernardi, debutó como entrenador el 18 de febrero de 2025, cuando Newell's venció en Rosario 1-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza, con gol de Francisco Scarpeccio, en la primera fecha del Apertura.
En 30 partidos dirigiendo todo el año esa división de Newell's, Bernardi obtuvo 15 triunfos, empató 5 veces y perdió en 10 ocasiones.
En ese torneo, la Lepra clasificó a los octavos de final con una campaña de 9 triunfos, 1 empate y 5 caídas. Pero, en esta instancia, quedó eliminado por San Lorenzo en la definición por penales (6 a 5) en el Centro Griffa, tras empatar 0-0, en los 90’.
Mientras que en el Clausura, Bernardi dirigió 14 cotejos, de los cuales los rojinegros se impusieron en 6, empataron 3 y cayeron en 5 ocasiones.
El entrenador supo leer y comprender y las urgencias que exhibía este momento de Newell’s, y se atrevió, con mucho más para perder que para ganar, a salir del puesto donde se desempeñaba y donde tenía una cláusula que no le permitía pasar a ser el conductor del plantel superior que el pidió cuando asumió en la divisional reserva.
Desde ese sitio, Bernardi marca el norte, y por allí transitan todas las chances de este Newell’s, tan atormentado.
Datos: Carlos Durhand
