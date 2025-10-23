Newell's: en la reserva, Bernardi hizo un trabajo aceptable que lo proyectó

En 30 partidos dirigiendo todo el año esa división de Newell's, Bernardi obtuvo 15 triunfos, empató 5 veces y perdió en 10 ocasiones.

En el torneo anterior de reserva, Newell's clasificó a los octavos de final del torneo Proyección.

En la división reserva, Lucas Bernardi, debutó como entrenador el 18 de febrero de 2025, cuando Newell's venció en Rosario 1-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza, con gol de Francisco Scarpeccio, en la primera fecha del Apertura.

En ese torneo, la Lepra clasificó a los octavos de final con una campaña de 9 triunfos, 1 empate y 5 caídas . Pero, en esta instancia, quedó eliminado por San Lorenzo en la definición por penales (6 a 5) en el Centro Griffa, tras empatar 0-0, en los 90’.

Mientras que e n el Clausura, Bernardi dirigió 14 cotejos, de los cuales los rojinegros se impusieron en 6, empataron 3 y cayeron en 5 ocasiones.

Los números de Bernardi

En los 30 partidos en la división reserva en todo el año, Bernardi ganó 15, empató 5 y perdió 10.

El entrenador supo leer y comprender y las urgencias que exhibía este momento de Newell’s, y se atrevió, con mucho más para perder que para ganar, a salir del puesto donde se desempeñaba y donde tenía una cláusula que no le permitía pasar a ser el conductor del plantel superior que el pidió cuando asumió en la divisional reserva.

Desde ese sitio, Bernardi marca el norte, y por allí transitan todas las chances de este Newell’s, tan atormentado.

Datos: Carlos Durhand