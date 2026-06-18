Mundial 2026: Tagliafico sigue recuperándose y Scaloni analiza cambios ante Austria

El cuerpo técnico de la selección argentina podría realizar varios cambios para el partido del lunes, todavía sin su lateral izquierdo a disposición

Argentina comenzó con el pie derecho en el Mundial, pero tendría algunos cambios ante Austria.

La selección argentina apunta los cañones al segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026 , donde e nfrentará a Austria el próximo lunes 14 de junio a las 14 (horario en Argentina). Para este encuentro, Lionel Scaloni planifica algunos ajustes en el once titular .

Si bien el debut ante Argelia fue “redondo”, gracias a los tres goles de Lionel Messi, el cuerpo técnico buscará probar un equipo diferente ante el seleccionado europeo . Una de las dudas pasa por el estado de Nicolás Tagliafico, quien todavía se recupera de una lesión .

Desde la AFA dieron a conocer que el lateral izquierdo “sigue poniéndose a punto en campo de juego y continúa con una evolución favorable” luego de su desgarro en el sóleo de la pierna izquierda en el primer amistoso contra Honduras.

Por el momento, no se confirmó que el ex-Banfield e Independiente esté a disposición para el próximo lunes, pero difícilmente pueda llegar a estar a punto físicamente para ser titular . Por eso, el cuerpo médico analizará si podrá ir al banco de suplentes y sumar algunos minutos de juego.

Nicolás Tagliafico va al suelo en el partido contra Honduras. Ese día sufrió un desgarro en el sóleo.

Las dudas para Scaloni

Facundo Medina cumplió con las expectativas de Scaloni en el lateral izquierdo y conservaría su lugar para enfrentar a Austria, sin necesidad de poner en riesgo la recuperación de Tagliafico. No obstante, del lado derecho de la defensa, Nahuel Molina podría reemplazar a Gonzalo Montiel, tal como sucedió en el entretiempo ante Argelia.

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En el ataque, Lautaro Martínez también podría dejar su lugar a Julián Álvarez, que ingresó desde el banco en reemplazo del Toro a los pocos minutos del segundo tiempo y se mostró bien físicamente tras recuperarse de una inflamación en el tobillo izquierdo.

Julián Álvarez ingresó desde el banco ante Argelia. AP

La mayor duda pasa por el mediocampo. Con la garantía de Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, Thiago Almada fue el elegido para funcionar como cuarto volante, pero podría ceder su lugar a Nicolás González, que ingresó y le aportó una asistencia a Messi para marcar el último tanto de la noche en Kansas City.

De igual manera, los próximos entrenamientos previos al partido del lunes podrían presentar nuevas modificaciones en el once inicial. Scaloni deberá analizar el físico de sus futbolistas para definir los cambios antes de enfrentar a Austria.

El probable once titular de Argentina ante Austria

El entrenador de la selección argentina podría parar el siguiente equipo titular: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.