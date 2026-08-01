Gianni Infantino anunció que Fifa no organizará el Mundial junto a inversores privados

El presidente de la entidad rectora del fútbol dio marcha atrás luego de la amenaza de un boicot de la Uefa y las críticas a la creación de la FFE

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, ofreció una conferencia de prensa el 10 de junio de 2026 en la Ciudad de México, un día previo a la inauguración del Mundial.

Después de varios gestos de rechazo contundentes hacia el proyecto para organizar el Mundial de fútbol junto a inversores privados , la Fifa no seguirá adelante con la iniciativa. El presidente Gianni Infantino lo confirmó a través de un llamado a la concordia para dejar atrás las críticas en distintos puntos del planeta.

"Nuestro propósito siempre ha sido —y siempre será— unir y mejorar" , afirmó el dirigente suizo a través de un comunicado difundido en las últimas horas de la noche argentina. De esta manera, le puso el freno oficial a la propuesta para darles 20 millones de dólares más por año a cada entidad asociada que ponga la firma.

La puesta en marcha de la Fifa Forward Enterprise (FFE) finalmente quedó cancelada tras el análisis de los distintos pronunciamientos de uniones y confederaciones del mundo. En este sentido, el titular de la máxima entidad futbolística explicó: "Quedó claro que el proyecto ha creado divisiones de una naturaleza que, más allá del nivel de apoyo, ya no responden al objetivo inicial" .

Infantino explicó que la propuesta apunta a generar una base para fortalecer a las asociaciones y al deporte en todo el planeta, "especialmente en esos países donde más se necesita el apoyo" para cumplir esas metas. "Como dijimos desde el principios, sólo queríamos hacer esto si la mayoría estaba a favor y siempre dentro de un proceso de consulta a las confederaciones y otros actores interesados", comentó.

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

El presidente de la entidad internacional aseguró que ahora quiere dejar atrás el conflicto. En este sentido, anticipó: "Mi intención es volver a unir a todas las partes en los próximos días y semanas bajo el espíritu del interés común en nuestro juego, y con el objetivo de que el fútbol siga creciendo en todas partes, particularmente en aquellos países que más precisan nuestro respaldo".

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El mensaje fue bien recibido por la Uefa, que previamente había decidido retirar de los torneos de Fifa a sus 55 selecciones por el desacuerdo con la iniciativa. La unión se pronunció este sábado mediante un comunicado en el que afirmó que la conducción actual no sólo perdió la confianza de sus miembros europeos, sino de muchos otros miembros de la familia del fútbol.

Las críticas a Infantino fueron más allá y recordaron que en 2016 se había postulado para conducir a la máxima entidad del deporte con el fin de garantizar transparencia en la gestión. "El dinero de Fifa es su dinero, no del presidente de Fifa", añadió en ese momento. Al respecto, los referentes organización concluyeron: "Incumplió ambas promesas. El lamentable y opaco acuerdo que gestó e intentó forzar era cualquier cosa menos transparente".

¿Cómo era el proyecto para organizar el Mundial?

La propuesta a las 211 asociaciones de todo el planeta requería sus votos para la aprobación. El objetivo era incorporar inversores privados mediante la venta de una participación minoritaria de la nueva compañía y recaudar hasta 4.200 millones de dólares.

Según explicó la entidad con sede en Zurich, la FFE se diseñó como una filial controlada por el organismo para concentrar la explotación comercial de todas sus competencias. Entre sus funciones se incluían la administración de los derechos de transmisión, los acuerdos publicitarios, las licencias, la venta de entradas y otros negocios vinculados con los torneos.

El organismo aclaró que la nueva empresa no iba a reemplazarlo ni modifica la estructura de gobierno del fútbol internacional. Fifa conservaría el control exclusivo sobre la organización de las competencias, el calendario internacional y las decisiones deportivas.

El proyecto establecía que la federación internacional mantendría al menos el 80 % del capital accionario y la mayoría en el directorio de la nueva empresa. Solo podía vender hasta un 20 por ciento de participación, sin otorgarles capacidad de control a los inversores privados.

Con los fondos obtenidos, el ente iba a financiar proyectos de desarrollo de largo plazo para las federaciones nacionales, como la construcción de estadios, centros de entrenamiento e infraestructura deportiva. Además, los autores señalaron que una estructura especializada permitiría aumentar el valor comercial de sus competencias y generar mayores ingresos para reinvertir en el crecimiento del fútbol.

Como incentivo para las asociaciones miembro, el proyecto contemplaba que cada federación accediera a un beneficio extraordinario de hasta 20 millones de dólares, monto que podría incrementarse durante los próximos ciclos de financiamiento si la iniciativa obtenía el respaldo necesario. La propuesta contó con el asesoramiento financiero de JP Morgan, mientras que Thrive Capital encabezó el grupo de potenciales inversores interesados en participar de la operación.