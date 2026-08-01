La Capital | Ovación | Mundial

Gianni Infantino anunció que Fifa no organizará el Mundial junto a inversores privados

El presidente de la entidad rectora del fútbol dio marcha atrás luego de la amenaza de un boicot de la Uefa y las críticas a la creación de la FFE

1 de agosto 2026 · 10:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
El presidente de la Fifa

Foto: AP Foto/Eduardo Verdugo.

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, ofreció una conferencia de prensa el 10 de junio de 2026 en la Ciudad de México, un día previo a la inauguración del Mundial.

Después de varios gestos de rechazo contundentes hacia el proyecto para organizar el Mundial de fútbol junto a inversores privados, la Fifa no seguirá adelante con la iniciativa. El presidente Gianni Infantino lo confirmó a través de un llamado a la concordia para dejar atrás las críticas en distintos puntos del planeta.

"Nuestro propósito siempre ha sido —y siempre será— unir y mejorar", afirmó el dirigente suizo a través de un comunicado difundido en las últimas horas de la noche argentina. De esta manera, le puso el freno oficial a la propuesta para darles 20 millones de dólares más por año a cada entidad asociada que ponga la firma.

La puesta en marcha de la Fifa Forward Enterprise (FFE) finalmente quedó cancelada tras el análisis de los distintos pronunciamientos de uniones y confederaciones del mundo. En este sentido, el titular de la máxima entidad futbolística explicó: "Quedó claro que el proyecto ha creado divisiones de una naturaleza que, más allá del nivel de apoyo, ya no responden al objetivo inicial".

¿Qué dijo Gianni Infantino sobre la FFE?

Infantino explicó que la propuesta apunta a generar una base para fortalecer a las asociaciones y al deporte en todo el planeta, "especialmente en esos países donde más se necesita el apoyo" para cumplir esas metas. "Como dijimos desde el principios, sólo queríamos hacer esto si la mayoría estaba a favor y siempre dentro de un proceso de consulta a las confederaciones y otros actores interesados", comentó.

El presidente de la entidad internacional aseguró que ahora quiere dejar atrás el conflicto. En este sentido, anticipó: "Mi intención es volver a unir a todas las partes en los próximos días y semanas bajo el espíritu del interés común en nuestro juego, y con el objetivo de que el fútbol siga creciendo en todas partes, particularmente en aquellos países que más precisan nuestro respaldo".

>> Leer más: ¿Profecía?: Argentina le ganará la final del Mundial 2030 a Brasil y sumará su cuarta estrella

El mensaje fue bien recibido por la Uefa, que previamente había decidido retirar de los torneos de Fifa a sus 55 selecciones por el desacuerdo con la iniciativa. La unión se pronunció este sábado mediante un comunicado en el que afirmó que la conducción actual no sólo perdió la confianza de sus miembros europeos, sino de muchos otros miembros de la familia del fútbol.

Las críticas a Infantino fueron más allá y recordaron que en 2016 se había postulado para conducir a la máxima entidad del deporte con el fin de garantizar transparencia en la gestión. "El dinero de Fifa es su dinero, no del presidente de Fifa", añadió en ese momento. Al respecto, los referentes organización concluyeron: "Incumplió ambas promesas. El lamentable y opaco acuerdo que gestó e intentó forzar era cualquier cosa menos transparente".

¿Cómo era el proyecto para organizar el Mundial?

La propuesta a las 211 asociaciones de todo el planeta requería sus votos para la aprobación. El objetivo era incorporar inversores privados mediante la venta de una participación minoritaria de la nueva compañía y recaudar hasta 4.200 millones de dólares.

Según explicó la entidad con sede en Zurich, la FFE se diseñó como una filial controlada por el organismo para concentrar la explotación comercial de todas sus competencias. Entre sus funciones se incluían la administración de los derechos de transmisión, los acuerdos publicitarios, las licencias, la venta de entradas y otros negocios vinculados con los torneos.

El organismo aclaró que la nueva empresa no iba a reemplazarlo ni modifica la estructura de gobierno del fútbol internacional. Fifa conservaría el control exclusivo sobre la organización de las competencias, el calendario internacional y las decisiones deportivas.

El proyecto establecía que la federación internacional mantendría al menos el 80 % del capital accionario y la mayoría en el directorio de la nueva empresa. Solo podía vender hasta un 20 por ciento de participación, sin otorgarles capacidad de control a los inversores privados.

Con los fondos obtenidos, el ente iba a financiar proyectos de desarrollo de largo plazo para las federaciones nacionales, como la construcción de estadios, centros de entrenamiento e infraestructura deportiva. Además, los autores señalaron que una estructura especializada permitiría aumentar el valor comercial de sus competencias y generar mayores ingresos para reinvertir en el crecimiento del fútbol.

Como incentivo para las asociaciones miembro, el proyecto contemplaba que cada federación accediera a un beneficio extraordinario de hasta 20 millones de dólares, monto que podría incrementarse durante los próximos ciclos de financiamiento si la iniciativa obtenía el respaldo necesario. La propuesta contó con el asesoramiento financiero de JP Morgan, mientras que Thrive Capital encabezó el grupo de potenciales inversores interesados en participar de la operación.

Noticias relacionadas
El presidente de la Fifa compartió un video explicando el proyecto y los beneficios que involucra

El proyecto de la Fifa para sumar inversores privados al Mundial: en qué consiste y qué cambiaría

El exentrenador del seleccionado nacional, Hong Myung-bo, declaró ante el Parlamento.

El DT de Corea del Sur fue obligado a declarar ante el Parlamento por el fracaso en el Mundial

La Concacaf, AFC y la Uefa están  en contra de la privatización de la Copa del Mundo.

La Concacaf coincide con la Uefa sobre el proyecto de privatización del Mundial

Flat Track, especialidad del motociclismo.

El inusual mundial que llega a Santa Fe: qué es el Campeonato de Flat Track

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Tuli Acosta, señalada como tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui

Quién es Tuli Acosta, señalada como tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui

Netflix: tres miniseries imperdibles para el fin de semana

Netflix: tres miniseries imperdibles para el fin de semana

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo último

El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre

El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre

Gianni Infantino anunció que Fifa no organizará el Mundial junto a inversores privados

Gianni Infantino anunció que Fifa no organizará el Mundial junto a inversores privados

Los clubes de autos antiguos apuestan a preservar el patrimonio

Los clubes de autos antiguos apuestan a preservar el patrimonio

Los clubes de autos antiguos apuestan a preservar el patrimonio

Con el rally que unirá Rosario, Coronel Arnold y Piñero, las siete entidades de la provincia impulsan una agenda de eventos deportivos, culturales y solidarios

Los clubes de autos antiguos apuestan a preservar el patrimonio

Por Ricardo Terán
Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos
La Ciudad

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años
La Ciudad

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre
La Ciudad

El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre

Municipios santafesinos activan planes preventivos ante la llegada de El Niño
La Región

Municipios santafesinos activan planes preventivos ante la llegada de "El Niño"

Una agenda que atrae: Rosario tuvo seis meses muy positivos para el turismo

Por Redaccion Comercial
La Capital

Una agenda que atrae: Rosario tuvo seis meses muy positivos para el turismo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Tuli Acosta, señalada como tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui

Quién es Tuli Acosta, señalada como tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui

Netflix: tres miniseries imperdibles para el fin de semana

Netflix: tres miniseries imperdibles para el fin de semana

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario

Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario

Ovación
Newells vs. Boca por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Newell's vs. Boca por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newells vs. Boca por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Boca por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

River vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

River vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Urba: Atlético del Rosario recibe a Los Tilos con la urgencia de cambiar su imagen en el Top 14

Urba: Atlético del Rosario recibe a Los Tilos con la urgencia de cambiar su imagen en el Top 14

Policiales
Imputaron a dos hombres que vendían drogas en zona oeste junto a menores en la vía pública
Policiales

Imputaron a dos hombres que vendían drogas en zona oeste junto a menores en la vía pública

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Paradero: buscan a un adolescente que falta de su casa de Santa Fe desde mediados de julio

Paradero: buscan a un adolescente que falta de su casa de Santa Fe desde mediados de julio

Condenan a 12 años de prisión por un homicidio en el barrio Santa Lucía

Condenan a 12 años de prisión por un homicidio en el barrio Santa Lucía

La Ciudad
El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre
La Ciudad

El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

Día de la Pachamama: por qué hoy se toma caña con ruda y cómo es el ritual

Día de la Pachamama: por qué hoy se toma caña con ruda y cómo es el ritual

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Santa Fe anunció el pago del aumento salarial: cuándo cobran estatales y docentes
La Ciudad

Santa Fe anunció el pago del aumento salarial: cuándo cobran estatales y docentes

Una nueva imputación por coimas contra Gastón Salmain acorta los plazos para su destitución
Policiales

Una nueva imputación por coimas contra Gastón Salmain acorta los plazos para su destitución

Trastornos de conducta en mascotas: cómo promover la estimulación y evitar el sedentarismo
La Ciudad

Trastornos de conducta en mascotas: cómo promover la estimulación y evitar el sedentarismo

La Copa no brilló, la canción viral de un español que en realidad es argentino

Por Luis Castro
Ovación

"La Copa no brilló", la canción viral de un "español" que en realidad es argentino

Furor por las visitas guiadas al Palacio de los Leones: ya pasaron 1.300 personas
La Ciudad

Furor por las visitas guiadas al Palacio de los Leones: ya pasaron 1.300 personas

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota
La Ciudad

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota

Balearon a una mujer y sus tres hijos, vinculados a un preso de Piñero
Policiales

Balearon a una mujer y sus tres hijos, vinculados a un preso de Piñero

Provincia dijo que las paritarias se retomarán en seis meses
La ciudad

Provincia dijo que las paritarias "se retomarán en seis meses"

Lelo Pérez fue detenido junto a policías y serán indagados por lavado narco
Policiales

Lelo Pérez fue detenido junto a policías y serán indagados por lavado narco

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

UNR: se viene el sistema de créditos universitarios desde el año próximo

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

UNR: se viene el sistema de créditos universitarios desde el año próximo

Santilli le pidió a Villarruel que dé un paso al costado
Política

Santilli le pidió a Villarruel "que dé un paso al costado"

Condenan a 12 años de prisión por un homicidio en el barrio Santa Lucía
Policiales

Condenan a 12 años de prisión por un homicidio en el barrio Santa Lucía

Qué es el grillete fiscal que propone Javier Milei inspirado en Estados Unidos
Política

Qué es el "grillete fiscal" que propone Javier Milei inspirado en Estados Unidos

Faustino Oro protagonizará una jornada de ajedrez en Rosario, camino a los Juegos Suramericanos
Ovación

Faustino Oro protagonizará una jornada de ajedrez en Rosario, camino a los Juegos Suramericanos