Mundial 2026: por qué tantos futbolistas usan botines rosas y Messi se pone otros

El llamativo color se repite junto al fucsia en jugadores de distintas selecciones y responde a una tendencia global. Por qué el rosarino eligió algo diferente

En los primeros partidos del Mundial 2026 hubo un detalle que llamó la atención tanto como algunos resultados inesperados : los botines rosas y también fucsias parecen haberse adueñado de las canchas de Estados Unidos, México y Canadá.

Delanteros, defensores, mediocampistas y hasta arqueros lucieron calzados en tonos vibrantes que contrastan con el césped y se destacan a simple vista en cada transmisión televisiva . La repetición de ese color entre jugadores de distintas selecciones generó una pregunta inevitable entre los fanáticos: ¿por qué tantos futbolistas usan botines rosas?

La respuesta no está en una moda surgida dentro de los vestuarios ni en una decisión conjunta de los jugadores, sino en una tendencia global que las principales marcas deportivas comenzaron a desarrollar varios años antes del Mundial.

Las grandes compañías que fabrican equipamiento deportivo trabajan sus colecciones con años de anticipación y suelen apoyarse en estudios especializados sobre tendencias de consumo.

Uno de los antecedentes más citados es el informe elaborado en 2024 por WGSN (Worth Global Style Network), una de las consultoras más influyentes del mundo en tendencias de diseño y consumo. Junto a la firma Coloro, identificó al "Electric Fuchsia" como uno de los colores dominantes para la temporada primavera-verano 2026.

Los especialistas destacaron entonces que el tono transmitía energía, optimismo y creatividad, características que las marcas buscaban asociar a sus nuevos productos deportivos.

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La predicción terminó cumpliéndose. Cuando llegó el Mundial, Nike, Adidas, Puma y otros fabricantes presentaron colecciones con colores muy similares, apostando por variantes del rosa eléctrico, el magenta y el fucsia intenso.

Más visibles en la televisión y las redes

La elección de estos colores no responde únicamente a cuestiones estéticas.

En una cancha de fútbol, el fucsia genera un contraste inmediato con el verde del césped, lo que facilita que el calzado destaque durante las transmisiones televisivas, las repeticiones y las fotografías.

Además, los fabricantes consideran cada vez más el impacto de las redes sociales. En una época en la que millones de imágenes y videos circulan en plataformas digitales, un color llamativo ayuda a que el producto sea más reconocible y gane visibilidad.

Los especialistas en marketing deportivo señalan que los botines dejaron de ser solamente una herramienta de juego para convertirse también en un elemento de identidad visual y posicionamiento comercial.

Del negro tradicional a los colores fluorescentes

Durante décadas, los botines negros dominaron el fútbol profesional. Sin embargo, desde comienzos de los años 2000 las marcas comenzaron a experimentar con colores cada vez más llamativos.

Primero aparecieron los modelos plateados, luego los dorados, más tarde los verdes fluorescentes, naranjas y amarillos. El Mundial 2026 parece haber consolidado una nueva etapa: la del rosa y el fucsia como colores predominantes.

La tendencia es tan marcada que resulta difícil encontrar un partido sin varios futbolistas utilizando ese tipo de calzado.

Messi eligió otro camino

En medio de la invasión de botines rosas, Lionel Messi volvió a diferenciarse.

El capitán argentino utiliza un modelo personalizado con base blanca y detalles en celeste y dorado, inspirado en los colores de la bandera argentina y en los botines que utilizó durante sus primeros años en la selección.

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El diseño también funciona como un homenaje a su recorrido mundialista, desde aquel debut con la camiseta número 19 en Alemania 2006 hasta el capitán campeón del mundo en Qatar 2022.

Mientras gran parte del Mundial se tiñó de fucsia, el rosarino eligió un modelo que remite a su propia historia y a los colores que marcaron su carrera con la selección argentina.

La elección no es casual. Como ocurre en cada Copa del Mundo, las marcas suelen reservar diseños exclusivos para sus máximas figuras. Y en este caso, Messi volvió a romper con la tendencia dominante para construir una imagen propia dentro de la cancha.