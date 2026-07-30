La Capital | Corea del Sur

El DT de Corea del Sur fue obligado a declarar ante el Parlamento por el fracaso en el Mundial

Tanto el entrenador como el presidente de la asociación comparecieron ante una comisión legislativa para responder por la eliminación en la fase de grupos de la Copa del Mundo

30 de julio 2026 · 12:11hs
Google Seguir a La Capital en Google
El exentrenador del seleccionado nacional

El exentrenador del seleccionado nacional, Hong Myung-bo, declaró ante el Parlamento.

La rápida eliminación de Corea del Sur en el Mundial 2026 continúa generando repercusiones dentro del país asiático. Este jueves, el expresidente de la Asociación de Fútbol de Corea (KFA), Chung Mong-gyu, y el exentrenador del seleccionado nacional, Hong Myung-bo, debieron presentarse ante la asamblea nacional para brindar explicaciones sobre el desempeño del equipo y responder a diferentes cuestionamientos relacionados con la conducción de la federación.

La audiencia fue convocada por el comité de deportes del Parlamento surcoreano en el marco de una investigación que busca esclarecer presuntas irregularidades administrativas, evaluar la transparencia de la gestión de la KFA y analizar las causas que derivaron en la eliminación del equipo durante la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Tanto Chung como Hong participaron de la sesión en calidad de testigos y respondieron durante varias horas a las consultas formuladas por los legisladores. Ambos ofrecieron disculpas públicas por el resultado deportivo, aunque rechazaron las acusaciones relacionadas con supuestos actos de favoritismo y defendieron la legalidad de las decisiones adoptadas durante sus respectivas gestiones.

El DT de Corea del Sur en el Congreso

En su exposición inicial, Chung Mong-gyu, quien renunció a la presidencia de la federación el pasado 6 de julio después de trece años en el cargo, expresó: “Tras haber hecho todo lo posible por el desarrollo del fútbol coreano durante mi mandato, pido disculpas sinceramente por las controversias y el decepcionante resultado en la Copa del Mundo”.

Por su parte, Hong Myung-bo, que dejó el cargo de entrenador una vez finalizado el Mundial, reconoció la responsabilidad deportiva por el bajo rendimiento del seleccionado, aunque negó que su llegada al banco de suplentes hubiera estado rodeada de irregularidades.

“Cuando recibí la oferta, pensé que se habían seguido los procedimientos adecuados. Puede que la gente considere que la reunión cerca de mi casa careció de transparencia, pero nunca busqué ningún trato especial ni beneficio personal”, sostuvo el exdirector técnico al defender el proceso mediante el cual fue designado en julio de 2024.

>>Leer más: Diez al toque con el Billy Rodas: "El que más me quiso ayudar fue el Tolo Gallego"

Durante la audiencia también surgieron cuestionamientos vinculados con el funcionamiento interno de la federación. Algunos legisladores consultaron a Chung sobre un supuesto trato preferencial hacia graduados de la Universidad de Corea en distintas designaciones realizadas durante su gestión. El exdirigente rechazó esa acusación y afirmó que, de los veinticinco entrenadores nombrados durante su presidencia, únicamente uno provenía de esa casa de estudios.

Ver comentarios

Las más leídas

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

Lo último

Ángel Correa fue reemplazado y encendió las alarmas en la previa de River-Central

Ángel Correa fue reemplazado y encendió las alarmas en la previa de River-Central

El proyecto de la Fifa para sumar inversores privados al Mundial: en qué consiste y qué cambiaría

El proyecto de la Fifa para sumar inversores privados al Mundial: en qué consiste y qué cambiaría

Tras la polémica, Rosalía llegó al país: vuelo privado, custodia y operativo de seguridad

Tras la polémica, Rosalía llegó al país: vuelo privado, custodia y operativo de seguridad

Una familia de Rosario obtuvo la ciudadanía italiana gracias a un fallo judicial inédito

Un estudio jurídico impulsó la primera resolución favorable a nivel local para completar el trámite a pesar de los nuevos límites de la ley Tajani

Una familia de Rosario obtuvo la ciudadanía italiana gracias a un fallo judicial inédito
Qué pasó con La Favorita: la historia del cierre del proyecto que ilusionó a los rosarinos
Negocios

Qué pasó con La Favorita: la historia del cierre del proyecto que ilusionó a los rosarinos

Fumigaciones en Santa Fe: informe de la UNR las vincula a casos de hipotiroidismo y abortos 
La Región

Fumigaciones en Santa Fe: informe de la UNR las vincula a casos de hipotiroidismo y abortos 

Paro el lunes en la UNR: los universitarios siguen reclamando la ley de financiamiento
La Ciudad

Paro el lunes en la UNR: los universitarios siguen reclamando la ley de financiamiento

La ministra de Seguridad, con empresarios santafesinos: ¿a qué vino?
Política

La ministra de Seguridad, con empresarios santafesinos: ¿a qué vino?

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse
Economía

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

Ovación
El proyecto de la Fifa para sumar inversores privados al Mundial: en qué consiste y qué cambiaría
Ovación

El proyecto de la Fifa para sumar inversores privados al Mundial: en qué consiste y qué cambiaría

El proyecto de la Fifa para sumar inversores privados al Mundial: en qué consiste y qué cambiaría

El proyecto de la Fifa para sumar inversores privados al Mundial: en qué consiste y qué cambiaría

Flavio Briatore frenó los rumores sobre un posible reemplazo de Colapinto en Alpine

Flavio Briatore frenó los rumores sobre un posible reemplazo de Colapinto en Alpine

La Concacaf coincide con la Uefa sobre el proyecto de privatización del Mundial

La Concacaf coincide con la Uefa sobre el proyecto de privatización del Mundial

Policiales
Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación
Policiales

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

La Ciudad
Paro el lunes en la UNR: los universitarios siguen reclamando la ley de financiamiento
La Ciudad

Paro el lunes en la UNR: los universitarios siguen reclamando la ley de financiamiento

Una familia de Rosario obtuvo la ciudadanía italiana gracias a un fallo judicial inédito

Una familia de Rosario obtuvo la ciudadanía italiana gracias a un fallo judicial inédito

Cómo sobrellevar un fenómeno El Niño que, en las predicciones, no tiene precedentes

Cómo sobrellevar un fenómeno El Niño que, en las predicciones, no tiene precedentes

La Bolsa de Comercio de Rosario impulsó un programa de educación financiera para organizaciones sociales

La Bolsa de Comercio de Rosario impulsó un programa de educación financiera para organizaciones sociales

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará
Economía

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

Badaloni sabe para qué lo trajeron, aunque por ahora la falta de gol no lo desespera

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Badaloni sabe para qué lo trajeron, aunque por ahora la falta de gol no lo desespera

Salió la lista de convocados en Newells, con tres ausencias confirmadas y más juveniles
Ovación

Salió la lista de convocados en Newell's, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

El inusual mundial que llega a Santa Fe: qué es el Campeonato de Flat Track
La Región

El inusual mundial que llega a Santa Fe: qué es el Campeonato de Flat Track

Tragedia en San Juan: cayó un helicóptero y murieron las siete personas a bordo
Información General

Tragedia en San Juan: cayó un helicóptero y murieron las siete personas a bordo

Quién era Mark Lensink, el turista neerlandés que murió en un accidente en las Cataratas del Iguazú
Información General

Quién era Mark Lensink, el turista neerlandés que murió en un accidente en las Cataratas del Iguazú

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero
Policiales

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota
La Ciudad

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota

Alarma entre farmacéuticos porque la Anmat autoriza más medicamentos de venta libre
Salud

Alarma entre farmacéuticos porque la Anmat autoriza más medicamentos de venta libre

Misterio: encontraron una vaca muerta flotando frente a un shopping
La Región

Misterio: encontraron una vaca muerta flotando frente a un shopping

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial
Ovación

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego
Policiales

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán
Policiales

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle
La Ciudad

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Milei sin pausa: tras reavivar el conflicto con Lula, ahora apunta a España
Política

Milei sin pausa: tras reavivar el conflicto con Lula, ahora apunta a España

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno
La Ciudad

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado
policiales

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero
La Región

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero