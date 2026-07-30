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El proyecto de la Fifa para sumar inversores privados al Mundial: en qué consiste y qué cambiaría

Gianni Infantino presentó Fifa Forward Enterprise (FFE), una filial que administraría los negocios comerciales de las principales competiciones

30 de julio 2026 · 12:52hs
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El presidente de la Fifa compartió un video explicando el proyecto y los beneficios que involucra

El presidente de la Fifa compartió un video explicando el proyecto y los beneficios que involucra

La Fifa presentó un proyecto de reestructuración comercial que podría transformar la gestión de sus principales competencias, tales como el Mundial. La iniciativa, impulsada por el presidente Gianni Infantino, propone crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa que administraría los negocios comerciales y los eventos organizados por el máximo organismo del fútbol mundial.

La propuesta ya fue enviada a las 211 asociaciones que forman parte de la Fifa, que deberán analizarla y votar su aprobación. El objetivo es incorporar inversores privados mediante la venta de una participación minoritaria de la nueva compañía y recaudar hasta 4.200 millones de dólares.

Según explicó la entidad con sede en Zurich, la FFE será una filial controlada por el organismo y concentrará la explotación comercial de todas sus competencias. Entre sus funciones estarán la administración de los derechos de transmisión, los acuerdos de patrocinio, las licencias, la venta de entradas y otros negocios vinculados con los torneos.

El organismo aclaró que la nueva empresa no reemplazará a la entidad ni modificará la estructura de gobierno del fútbol internacional. La entidad conservará el control exclusivo sobre la organización de las competencias, el calendario internacional y las decisiones deportivas.

Qué dice el proyecto

El proyecto establece que la FIFA mantendrá al menos el 80% del capital accionario y la mayoría en el directorio de la nueva empresa. Solo podrá vender hasta un 20% de participación, sin otorgar capacidad de control a los inversores privados.

Con los fondos obtenidos, el ente buscará financiar proyectos de desarrollo de largo plazo para las federaciones nacionales, como la construcción de estadios, centros de entrenamiento e infraestructura deportiva. Además, sostiene que una estructura especializada permitirá aumentar el valor comercial de sus competencias y generar mayores ingresos para reinvertir en el crecimiento del fútbol.

Como incentivo para las asociaciones miembro, el proyecto contempla que cada federación pueda acceder a un beneficio extraordinario de hasta 20 millones de dólares, monto que podría incrementarse durante los próximos ciclos de financiamiento si la iniciativa obtiene el respaldo necesario.

La propuesta también cuenta con el asesoramiento financiero de JP Morgan, mientras que Thrive Capital encabeza el grupo de potenciales inversores interesados en participar de la operación.

>> Leer más: La Concacaf coincide con la Uefa sobre el proyecto de privatización del Mundial

Qué dijo Gianni Infantino sobre el proyecto

Tras la difusión de la iniciativa y las primeras críticas, Gianni Infantino publicó un video para explicar el alcance del proyecto: "FIFA Forward Enterprise, o FFE, es una propuesta. Forma parte de un proceso democrático y, sobre todo, es una oportunidad, no una obligación".

El presidente de la Fifa remarcó que la nueva empresa solo se pondrá en marcha si obtiene el respaldo correspondiente: "Sí, y solo si es aprobada por la mayoría de nuestras 211 asociaciones miembro y el Consejo de la Fifa, se convertirá en una filial propiedad y bajo control de la Fifa que consolidará las operaciones comerciales y de eventos".

Infantino también aseguró que la gobernanza del fútbol seguirá bajo la órbita exclusiva del organismo: "Simplemente comercializará y organizará todas las competiciones propiedad de la Fifa, junto con los patrocinios, las transmisiones, las licencias y los nuevos emprendimientos".

El dirigente sostuvo que el objetivo es aprovechar un potencial económico mayor: "Hay un valor comercial real en nuestro juego que todavía no estamos capturando y desbloquearlo necesita un negocio dedicado".

Además, explicó que el nuevo esquema permitirá incrementar los recursos destinados a las federaciones nacionales: "Si decidís aceptar esta oportunidad, cada asociación tendrá garantizados 20 millones de dólares, 22 o incluso 24 millones a través del programa FIFA FAST Forward durante los próximos ciclos".

Por último, concluyó: "La Fifa seguirá siendo una organización sin fines de lucro, propiedad de sus miembros y responsable ante ellos. La decisión les pertenece. Es su oportunidad de avanzar si así lo decide la mayoría".

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