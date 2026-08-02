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Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca

Las actividades están destinadas para jóvenes entre 18 y 30 años y se dictarán en el galpón del parque a la Bandera. La capacitación está certificada por la UNR

2 de agosto 2026 · 12:03hs
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Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca

La Municipalidad abrió la preinscripción a los cursos de capacitación destinados a jóvenes de entre 18 y 30 años de la ciudad de Rosario que se dictan en la Tecnoteca, el espacio inaugurado a fines del año pasado en los galpones del parque Nacional a la Bandera. Los cursos están orientados a responder a la creciente demanda de perfiles vinculados a la economía del conocimiento e incluyen temas como inteligencia artificial, asistente de ventas virtual y desarrollo de videojuegos. La convocatoria permanecerá abierta desde este 29 de julio hasta completar los cupos disponibles.

Las capacitaciones fueron diseñadas para brindar conocimientos prácticos en herramientas digitales de alta demanda y fortalecer las competencias necesarias para acceder al mercado laboral actual.

La propuesta se basa en la metodología de "aprender haciendo", donde la práctica ocupa un rol central. Durante el cursado, las y los participantes desarrollarán proyectos reales vinculados a necesidades de empresas, comercios, emprendimientos y organizaciones de Rosario.

Además de los contenidos técnicos específicos de cada disciplina, los cursos contemplan el desarrollo de habilidades transversales, como el trabajo colaborativo, la comunicación efectiva y la resolución de problemas en entornos digitales.

Para ello, se utilizarán herramientas de uso profesional, entre ellas plataformas de inteligencia artificial, desarrollo web, automatización de procesos, comercio electrónico, diseño gráfico, producción audiovisual, impresión 3D y gestión de redes sociales.

La mayoría de los trayectos son intensivos con una duración de tres meses y todas las propuestas otorgarán certificación de la Universidad Nacional de Rosario.

Como cierre del proceso formativo, cada participante presentará un proyecto integrador basado en una demanda concreta del sector productivo local, con el objetivo de sumar experiencia práctica y fortalecer su perfil profesional.

La oferta formativa incluye trayectos como: Inteligencia Artificial para la Automatización, Asistente de Ventas Virtuales, Introducción al Desarrollo de Videojuegos, Diseño e Impresión 3D, AudioLab: Diseño y Narrativa Sonora, Diseño y montaje de Tiendas Online, Gestión de Tiendas Online, Gestión de Redes Sociales, Vibe Coding: de la Idea al Producto Digital con IA y Tecnologías Inteligentes: Robótica e IoT

Cómo inscribirse

La preinscripción estará habilitada desde el 29 de julio y permanecerá abierta hasta completar los cupos de cada una de las propuestas.

Los cursos están destinados a jóvenes, de entre 18 y 30 años, que vivan en Rosario. En la web de Tecnoteca Rosario se encuentra disponible el formulario para anotarse en los cursos.

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