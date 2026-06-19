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Mundial 2026: la horrible lesión que sufrió un jugador de Canadá y conmovió a todos

Un mediocampista canadiense protagonizó una dolorosa escena en la goleada ante Qatar. Al ser retirado en camilla fue ovacionado por el público

19 de junio 2026 · 10:03hs
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La preocupante escena de la lesión de Ismaël Kenneth Jordan Konése se desarrolló al minuto 53 del segundo tiempo. Un rival no lo puede creer. 

La preocupante escena de la lesión de Ismaël Kenneth Jordan Konése se desarrolló al minuto 53 del segundo tiempo. Un rival no lo puede creer. 

El encuentro entre Canadá y Qatar quedó marcado por un dramático episodio. La fiesta se vio opacada por la gravísima lesión que sufrió Ismaël Koné, quien debió dejar el campo de juego en camilla provocando mucha conmoción en pleno duelo por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

La preocupante escena se desarrolló al minuto 53 del segundo tiempo en el estadio BC Place. Tras una durísima e imprudente entrada por parte del futbolista qatarí Madibo, quien posteriormente resultó expulsado por la acción, el joven volante sufrió un severo impacto en la zona de su pierna izquierda.

El dolor del jugador del Sassuolo fue inmediato y evidente. Sus compañeros canadienses lo rodearon rápidamente para protegerlo de las cámaras de televisión mientras el cuerpo médico le brindaba asistencia urgente sobre el césped. Finalmente, fue retirado en camilla entre lágrimas y bajo una lluvia de aplausos por parte de los espectadores. Su lugar en el campo lo ocupó Saliba, quien más tarde anotó un gol y le dedicó el festejo mostrando la camiseta número 8 del volante lesionado.

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La magnitud del impacto y las imágenes iniciales hacen temer una grave fractura en la pierna izquierda, lo que significaría el final de su participación en el Mundial y una extensa recuperación de cara a la próxima temporada en Europa.

Quién es Ismaël Koné

Ismaël Kenneth Jordan Koné nació en Abiyán, Costa de Marfil, pero se mudó a Norteamérica durante su niñez y creció en la ciudad de Montreal. A sus 24 años, se consolidó como una de las piezas más prometedoras de la actual generación canadiense gracias a su enorme despliegue físico y su gran capacidad de recuperación.

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A lo largo de su carrera deportiva, el volante forjó un importante camino que lo llevó a competir en las ligas más exigentes del mundo.

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