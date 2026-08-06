Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones El Canalla buscará seguir sumando ante el Tiburón, en la previa a los octavos de la Copa Libertadores. Los detalles y estadísticas del partido 6 de agosto 2026 · 10:21hs

Rosario Central recibirá a Aldosivi por la cuarta fecha del torneo Clausura 2026.

Rosario Central recibirá a Aldosivi en el estadio Gigante de Arroyito por la 4ª fecha del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Tiburón de este viernes por la tarde.

A qué hora juegan Central vs. Aldosivi El partido correspondiente a la zona B entre Central y Aldosivi será este viernes 7 de agosto, desde las 19.30, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Pablo Echavarría, mientras que Fernando Espinoza estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Aldosivi La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Tiburón será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Central y Aldosivi fue empate 1-1 en Mar del Plata. Marcelo Bustamante / La Capital >> Leer más: Jaminton Campaz no se baja del caballo y se mantiene en la postura de no entrenarse

Posibles formaciones de Central y Aldosivi Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti o Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón. Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.