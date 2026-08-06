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Quién es la niñera argentina detenida por ICE en Estados Unidos hace casi un mes

Iliana Lick fue arrestada en el aeropuerto de Filadelfia. Está bajo custodia migratoria y lanzaron una campaña para financiar su defensa

6 de agosto 2026 · 10:51hs
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Iliana Lick

Iliana Lick, la argentina de 30 años que se encunetra bajo custodia del ICE

Iliana Noelí Lick, una argentina de 30 años que vive en Estados Unidos desde 2023, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se disponía a viajar para alentar a la selección argentina en el Mundial 2026.

La joven, que trabaja como niñera en Filadelfia, fue arrestada el 11 de julio en el aeropuerto internacional de esa ciudad, minutos antes de abordar un vuelo con destino a Kansas City, donde iba a presenciar el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Desde entonces permanece bajo custodia del ICE mientras avanza su proceso migratorio. En paralelo, familiares, amigos y las familias para las que trabajaba iniciaron una campaña solidaria para afrontar los gastos legales.

Cómo fue la detención de Iliana Lick

Según relató su pareja, el estadounidense Steven Melchiorre, ambos llegaron al aeropuerto junto a un grupo de amigos para viajar al partido de la selección. Sin embargo, antes de embarcar, agentes del ICE interceptaron a Lick tras detectar una situación migratoria irregular.

Poco después del arresto, la joven logró comunicarse con su novio. Lo llamó entre lágrimas para contarle que había sido detenida, una noticia que sorprendió a su entorno.

Tras el procedimiento, las autoridades la trasladaron por distintos centros de detención migratoria. Según La Nación, primero permaneció en Filadelfia, luego pasó por instalaciones en Montana y El Paso (Texas), hasta llegar al Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, donde continúa alojada.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó que Lick ingresó al país el 17 de marzo de 2023 con una visa de estudiante y permaneció más tiempo del autorizado.

"Lick permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de la resolución de su proceso migratorio", indicó el organismo en un comunicado.

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Además, aclaró que "la autorización de trabajo o una solicitud migratoria en trámite no confieren estatus legal en Estados Unidos".

Por su parte, allegados a la joven sostuvieron que había iniciado un trámite para regularizar su situación migratoria, asistía a todas las audiencias relacionadas con su caso, pagaba impuestos y no posee antecedentes penales.

El arresto ocurrió en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, sobre todo en coincidencia con la disputa del Mundial, organizado en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante julio, el ICE registró cerca de 51.000 detenciones por cuestiones migratorias, la cifra mensual más alta de su historia, con un promedio de 1.645 arrestos diarios. El récord anterior correspondía a junio, con aproximadamente 43.000 detenciones.

La campaña para pagar la defensa legal

La detención de Lick movilizó a familiares, amigos y a las familias para las que trabajaba como niñera en Filadelfia. A través de una campaña en GoFundMe, buscan reunir fondos para cubrir honorarios de abogados especializados en inmigración, una eventual fianza y otros gastos derivados del proceso judicial.

En la publicación destacan que la argentina cuidaba a tres niños menores de cinco años y remarcan el vínculo afectivo que había construido con ellos. "Para estos niños, Iliana no es solo una niñera, es parte de su familia", señala el texto de la campaña.

Los organizadores también contaron que durante los primeros días desconocían dónde se encontraba y no pudieron comunicarse con ella. Más tarde lograron hablar con la joven, quien, según describieron, está "asustada y abrumada", aunque agradecida por las muestras de apoyo.

Hasta el momento, la colecta superó los 16.700 dólares y tiene como objetivo alcanzar los 24.000 dólares para afrontar la defensa judicial y los costos del proceso migratorio.

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