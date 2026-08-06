El venezolano que debutó en Newell's, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

Llegó de Ejido (Venezuela) con sólo 12 años. Hizo las inferiores y pasó por River y Talleres, pero a su vuelta debutó en la Lepra de la mano de Fabbiani

Andrew Pereira en su debut con la Rojinegra el 22 de mayo de 2025 frente a Defensa y Justicia por la Copa Argentina.

Con apenas 12 años, Andrew Keiner Pereira Quiroz llegó de su Venezuela natal con el fin de iniciar una carrera futbolística en Newell's . Se perfilaba como una promesa, lucía la casaca "10" en las inferiores y fue subiendo de categoría, citado por la selección sub-20 de su país, hasta que en 2025 tuvo su bautismo en la primera de la mano de Cristian Fabbiani. Pero sólo fue una aparición y ahora se mudó a Uruguay para sumarse a Nacional tras rescindir su vínculo en el club del Parque.

El volante ofensivo, de 19 años, nació en Ejido (Mérida) y llegó a Newell's con una valija cargada de ilusiones y luego de pasar brevemente por River y Talleres, en 2022 se quedó en el Parque tras la firma de su primer contrato. Un dato para resaltar de su paso por el Millonario es que tuvo como entrenador al papá de Marcelo Gallardo, Máximo, e integró el equipo de la categoría junto a Claudio "Diablito" Echeverri y Franco Mastantuono.

Con citaciones a la sub-20 de Venezuela, ser una promesa en la Lepra y jugar algunos partidos en reserva, a Andrew le llegó la gran oportunidad de pegar el salto a la primera división. El Ogro Fabbiani fue el que lo llevó de la mano a que tuviera su presentación oficial 22 de mayo de 2025 frente a Defensa y Justicia por la Copa Argentina .

El debut de la mano del Ogro Fabbiani

Sólo jugó los últimos cinco minutos, pero que sirvieron para tener visibilidad y contar con la chance de haber tocado la primera división. En su historial quedó que Fabbiani lo hizo debutar, pero muchas veces los técnicos también muestran algunos jugadores también para quedar en la historia por si acaso. De hecho, el DT lo hizo con muchos jóvenes a lo largo de su joven carrera como entrenador, pero después varios quedaron olvidados en el baúl de los recuerdos.

El paso del tiempo y la falta de continuidad en el plantel profesional lo condujeron al camino de decidir buscar nuevos horizontes. Y fue así cuando a finales de julio que acordó con la dirigencia la rescisión de su vínculo.

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Si bien Pereira tenía chances de regresar a su país ante el interés de Monagas y Estudiantes de Mérida, la oferta de Nacional lo sedujo y ya comenzó a entrenar en la entidad uruguaya. "Mi objetivo es cumplir mi sueño", es la frase que acompaña su canal de Youtube donde subió hace algunos años videos de su infancia y parte de su estadía en Newell's.