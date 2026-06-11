Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano"

La selección jordana, debutante en el Mundial, enfrentará a la Albiceleste el 26 de junio y su máxima figura es Mousa Al-Tamari, un habilidoso zurdo que juega en Francia y con una historia particular

Mousa Al-Tamari, de perfil muy bajo, tuvo el respaldo de su padre para perseguir el sueño de ser jugador.

En su tercera presentación en el Mundial 2026, Lionel Messi chocará con la figura de Jordania al que llaman el "Messi jordano" . Se trata de Mousa Al-Tamari, una de las grandes estrellas de la selección que participará por primera vez en una cita mundialista. Todo un hito para un país ubicado en la región de Oriente Medio, en el suroeste del Continente asiático, y que tendrá la chance de enfrentar al último campeón del mundo el sábado 27 de junio cerrando el grupo J.

El Messi asiático es el único jugador de todo el plantel de Jordania que juega en el fútbol europeo de primera división. Lo hace como extremo derecho en Stade de Rennes de la Liga de Francia después de haber pasado por Montpellier. El traspaso se concretó en cerca de nueve millones de dólares. El valor de su pase representa el cincuenta por ciento de lo que cotiza todo el plantel jordano.

El apodo que se ganó Mousa (29 años) en su país se debe no tanto a los dotes individuales, sino por ser un zurdo sumamente habilidoso en el uno contra uno, arranca desde la banda derecha hacia adentro y posee una velocidad letal. Todo este combo de cualidades futbolísticas lo convirtieron en el capitán y dueño de todas las pelotas paradas de la selección debutante, algo que le permitirá jugar sin la presión absoluta en el Mundial.

Embed - MOUSA AL-TAMARI | Fast. Lethal. Unstoppable.

Con su juego y el resto de sus compañeros, Jordania hizo historia también en 2024 en la Copa Asiática al llegar a la final -la perdió con Catar- después de eliminar a poderosos como Corea del Sur. No obstante, logró el ansiado objetivo de quedarse con un lugar en el Mundial, donde el Messi jordano marcó siete goles.

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El paso a paso de Mousa

El talentoso jugador jordano nació en Amán el 10 de junio de 1997 y logró romper con todas las barreras deportivas al convertirse en el primer jugador de su país en sobresalir en ligas europeas.

Su ascenso dentro del fútbol se dio de manera rápida y debutó en primera división a los 19 años en Shabab Al-Ordon. Enseguida llamó la atención con su juego y con pocos partidos fue convocado a la selección.

Con su equipo conquistó el escudo Jordan FA Shield en 2016 y al año siguiente pasó a préstamo a Al-Jazeera, donde se consagró en la Copa de Jordania. Eso le valió pegar el salto a Europa y jugar en Apoel Nicosia de Chipre, club que lo compró a cambio de 400.000 euros.

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Fue en ese club donde los hinchas enloquecieron con su juego y lo bautizaron el "Messi jordano". En Chipre ganó la liga 2018-19 y la Supercopa siendo elegido MVP del torneo.

Al año siguiente pasó a OH Leuven de Bélgica a cambio de 1,1 millón de euros y jugó tres temporadas, hasta que emigró a Francia.

La historia personal

Mousa Al-Tamari siempre tuvo un perfil muy bajo y poco se conoce sobre su vida, aunque en alguna entrevista en Francia entregó algunos detalles sobre el desafío que tuvo en su infancia para dedicarse al fútbol. Creció en el seno de una familia de origen palestino que le gustaba el fútbol, pero la madre no quería saber nada con que lo practica porque lo consideraba una carrera que no le iba a aportar nada. La sugerencia que recibía era que estudiara en la universidad, pero él se negó.

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En esta lucha familiar encontró el respaldo de su padre. Si bien Mousa practicaba kickboxing y se destacaba en este deporte, su papá lo empujó a que persiguiera su sueño de ser futbolista, algo que aceptó.

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Si bien logró triunfar en el fútbol y ganar mucho dinero, mantiene un perfil familiar y no concurre a ninguna fiesta o evento que se realice en Francia. De hecho, conserva su aspecto religioso y se convirtió en " hafiz" (persona que memorizó el Corán por completo). Es por eso que durante años dedicó gran parte de su juventud a enseñar el libro sagrado a los chicos de la mezquita Al Saliheen en su barrio.