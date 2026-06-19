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México impuso su peso ante su gente, le ganó a Corea del Sur y aseguró la clasificación

El conjunto azteca superó a los asiáticos por la mínima diferencia, se quedó con un lugar en 16avos y el primer puesto de su grupo

19 de junio 2026 · 08:11hs
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Luis Romo anotó pra México en el cuarto minuto del segundo tiempo.

Luis Romo anotó pra México en el cuarto minuto del segundo tiempo.

La selección de México derrotó a Corea del Sur por 1 a 0 en un partido chato y carente de acciones de peligro que jugó como local en la segunda fecha del grupo A del Mundial 2026. El gol lo hizo Luis Romo en el minuto 4 del segundo tiempo por un grosero error del arquero Seung-Gyu Kim.

El triunfo le garantiza a una de las selecciones anfitrionas de la Copa del Mundo la clasificación a dieciseisavos de final. Además le asegura el primer puesto con seis puntos y puede ser superada por el novedoso sistema de desempate olímpico, mientras que el elenco asiático se mantiene en zona de clasificación, en el segundo puesto y con tres unidades.

Luego de la victoria en el estadio Chivas, la mejor ubicación en el grupo le garantiza al combinado mexicano que volverá a ser local en la fase de eliminación directa. Incluso también lo sería si llega a octavos y ahora espera rival entre uno de los mejores terceros.

>>Leer más: Francia, primera: la BBC hizo un ranking de la primera ronda del Mundial 2026 y Argentina aparece tercera

En la última fecha de la Zona A, el combinado mexicano enfrentará a República Checa, el miércoles 24, a las 22 (horario argentino), mientras que Corea del Sur será rival de Sudáfrica, en simultáneo.

"Partido espectacular", sostuvo Aguirre

"Hoy (anoche) no hicimos un partido espectacular, pero sí uno bueno. Creo que deberemos mejorar algunas cosas, hoy defendimos muy bien, pero nos faltó un poquito más de verticalidad", agregó el técnico Javier Aguirre, de 67 años, que dirige a México en su tercer Mundial tras ‌hacerlo en 2002 y 2010.

>>Leer más: Un jugador de Congo fue impiadoso con Cristiano Ronaldo

"Soy un entrenador mucho más relajado y muy tranquilo, me centro más en lo verdaderamente importante", señaló respecto a su evolución.

"Tenemos ‌un partido muy complicado contra Chequia, ojalá podamos seguir ganando a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Lo que cuenta es el lugar final en donde quedemos, podemos meternos entre los 10 mejores del mundo, sería algo muy bonito para nosotros", puntualizó.

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