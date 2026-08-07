Newell's va el domingo a Florencio Varela, uno de los reductos más difíciles y esquivos

Newell's visitó a Defensa y Justicia en ocho ocasiones y nunca pudo ganar. Cosechó siete derrotas, un empate y sólo un gol a favor

Newell's no ganó y sólo marcó un gol a través de Jherson Mosquera, hace un año, en la última visita al Halcón.

A Newell's se le viene una parada bastante complicada. Es que, por los caprichos que impone el fixture del torneo Clausura, el equipo tendrá que ir este domingo a Florencio Varela, a un rodeo siempre muy esquivo para la suerte de la Lepra.

Al lí, tendrá que enfrentarse a su rival de turno y, a la vez, a una racha negra en un estadio sumamente incómodo, que nunca le permitió soltar riendas, lucirse y mucho menos llevarse para Rosario el premio mayor de tres puntos.

Queda muy claro, entonces, que el estadio Norberto Tomaghello, donde hace base y juega de local Defensa y Justicia, es históricamente uno de los reductos más difíciles y esquivos para este Newell’s.

En esa sede, a la Lepra le costó muchísimo tradicionalmente sumar e incluso anotar goles en sus visitas a Florencio Varela.

Vale recordar que en el historial de partidos oficiales en ese estadio registra 8 enfrentamientos en Florencio Varela, con una estadística abrumadoramente favorable para el Halcón, con ocho entrenadores diferentes.

En esa serie tan empecinadamente negra, hay siete victorias de Defensa, una igualdad y ningún triunfo de Newell’s en terreno rival.

Leer más: Horas decisivas para definir si Gonzalo Ríos llega como refuerzo a Newell's

Números muy adversos de Newell's

Vale precisar que, el primer y único quiebre de la fatídica racha ante el Halcón ocurrió en el último cruce en Florencio Varela, en agosto de 2025, hace un año, donde la Lepra consiguió sumar por primera vez en ese estadio e incluso consiguió romper una histórica sequía goleadora de visitante.

Ese trayecto de resultados muy adversos se inició en el torneo Transición 2014, donde Defensa y Justicia superó a 1 a 0 a Newell’s, con gol del delantero Brian Fernández.

Siguió en el Campeonato 2015, donde el Halcón también venció 1 a 0, con anotación de Walter Busse. Continuó el Campeonato 2016/17, con otra victoria con el mismo resultado, con gol del marcador central Alexander Barboza.

Y también en la Copa de la Liga 2021, con una dolorosa goleada 4 a 0 con tantos de Marcelo Benítez (2), Walter Bou y Francisco Pizzini.

En la Liga Profesional 2022, Defensa se impuso 2 a 0 con conquistas de Francisco Pizzini y Gabriel Hachen.

En la Liga Profesional 2023, el local ganó 1 a 0 al conjunto rojinegro, con gol del volante central Kevin Gutiérrez.

En la Copa de la Liga 2024, el dueño de casa venció también 1 a 0, con gol de Santiago Ramos Mingo.

Y el último fue en torneo Clausura 2025, donde Defensa igualó 1 a 1 con un Newell’s alternativo, con tantos de Juan Miritello para el local; y Jherson Mosquera para Newell’s.

Leer más: En Newell's, Frank Kudelka trata de despejar su horizonte para descubrir más opciones

El volante Gaspar Iñiguez jugó de titular ese partido.

Repleto de rarezas

En el último choque en Florencio Varela, Newell’s presentó una alineación con acento alternativo, y mostró algunas curiosidades muy llamativas.

En ese duelo, el equipo que dirigía Cristian Fabiani, el experimentado centrodelantero Juanchón García fue el capitán, y le cedió la cinta cuando dejó la cancha a Jerónimo Gómez Mattar, un pibe de la cantera de 17 años.

En ese duelo, jugó de arranque con el 28 en la espalda el voluminoso volante Gaspar Iñiguez, quien tuvo una recordada intervención al efectuar un córner, con mucha técnica, que derivó en el gol del marcador de punta derecho colombiano Mosquera.

Iñíguez fue traído inexplicablemente por el Ogro, y estuvo casi todo el año pasado tratando de ponerse a punto físicamente, algo que nunca logró y tuvo que dejar el parque Independencia con más penas que gloria.

En esa visita, Newell’s formó con Williams Barlasina; Jherson Mosquera, Fabián Noguera, Luca Sosa, Saúl Salcedo y Alejo Tabares; Martín Fernández, Gaspar Iñiguez y Valentino Acuña; Franco Orozco y Juan Manuel García.

Y, esa vez, en el banco de suplentes estuvieron Juan Espínola, Martín Luciano, Luciano Lollo, Valentino Torrente, Agustin Melgarejo, Facundo Guch, Jerónimo Gómez Mattar, David Sotelo, el venezolano Andrew Pereira, Alejo Navarro, Giovani Chiaverano, e Ignacio Liberato.

Leer más: Newell's recuperó a dos soldados en el mediocampo, pero su goleador entrenó diferenciado

Cerca de otro gran error con Acuña

De la formación titular que usó Newell's en la última visita a Defensa, sólo sigue en el club el pibe Valentno Acuña, de 20 años, una de las mayores promesas de la cantera leprosa de los últimos años, que todavía no pudo explotar de acuerdo a lo previsto y esperado por el universo rojinegro.

Atento a ese panorama, la directiva de Newell's estuvo a punto de cederlo en este mercado justo a Defensa y Justicia, el próximo rival en el torneo Clausura, club donde ya dejaron ir al zaguero Lisandro Martínez y al arquero Ezequiel Unsaín, lo que hubiera sido otra enorme y torpe equivocación, en la misma dirección.

Si bien es cierto que el proceso de integración con la primera división de Acuña está tardando más de la cuenta, haber dejado ir al volante leproso, al que le dieron la diez en la espalda como señal de apuesta y confianza en el inicio de año, hubiera sido un contrasentido.

Más allá de que Acuña no logró estar a la altura de lo que ya están empezando a mostrar Josué Reinatti, Facuno Guch, Luca Regiardo, Jerónimo Gómez Mattar y Thomas Ríos, es una joya que hay que rescatar antes de que caiga en el sacón de la eternas promesas.

Si bien tuvo oportunidades, Acuña vale mil chances más. Por ser de la casa y porque en las divisiones inferiores leprosas y en las selecciones juveniles nacionales mostró destellos de ser distinto.

Además, el traspaso de Acuña al Halcón tampoco iba a representar una gran diferencia y Newell's podrá encontrar otros futbolistas para hacer caja. económica para el club del Parque.

Por suerte para la Lepra, no hubo acuerdo entre entidades, y el volante está de nuevo en consideración, y volvió a sumar algunos minutos ante Boca.