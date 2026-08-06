Luego del paro en los puertos, se oficializó la suspensión de la desregulación de servicios

El gobierno nacional confirmó la creación de una mesa de trabajo para resolver el conflicto con los prácticos y garantizar la navegación

A partir del final del paro de prácticos en los puertos de Argentina , el gobierno nacional formalizó este jueves la suspensión del decreto que impulsaba la desregulación de la actividad . La medida se había anunciado el último martes, cuando se levantó la huelga a partir de un acuerdo sobre la reducción de las tarifas.

El decreto 716/2026 se publicó con la firma del presidente Javier Milei y tres ministros de su gabinete. Entre ellos se cuenta Federico Sturzenegger , titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, el mismo funcionario que había propuesto una nueva reglamentación con contratación libre de los profesionales habilitados.

Frente al impacto de una huelga que paralizó el transporte fluvial en el río Paraná y afectó a unos 140 buques , la Casa Rosada decidió revisar la normativa de otra manera. Fuentes oficiales remarcaron que todas las derogaciones, sustituciones y modificaciones previas quedaron sin efecto como primer paso para resolver la situación.

El gobierno convocó formalmente a representantes del sector vinculado al practicaje y pilotaje de barcos con el fin de consensuar las reformas. La mesa de trabajo funcionará formalmente en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional , de acuerdo al registro en el Boletín Oficial.

Del lado del Estado, la propuesta requiere la participación de funcionarios de Prefectura Naval Argentina y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Así se abrirá un nuevo espacio de diálogo en busca de garantizar la actividad normal en todos los puertos del país y evitar nuevas demoras.

>> Leer más: Detuvieron a un exjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario por una trama de corrupción

El acuerdo que derivó en la creación de la mesa de trabajo se gestó en torno a una reducción del 20 por ciento en las tarifas de los servicios de navegación. La otra decisión clave fue la suspensión del decreto 690/2026, que definía los términos de la desregulación de la labor de los prácticos.

El vocero presidencial Adrián Ravier había planteado la posibilidad de sancionar a quienes adhirieron al paro que comenzó el último lunes. No obstante, el gobierno descartó esta acción y prefirió sentarse a dialogar con los prestadores de los servicios de navegación en busca de una salida alternativa al conflicto.