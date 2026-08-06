Violento choque en zona oeste: un motociclista herido y un automovilista prófugo El siniestro vial sucedió este jueves, alrededor de las 730, en 27 de Febrero y Barra. La víctima sufrió fractura de fémur y traumatismos 6 de agosto 2026 · 09:23hs

Foto: Policía de Santa Fe. Choque y fuga en zona oeste. Un motociclista sufrió heridas serias y el automovilista huyó del lugar

Un grave siniestro vial se produjo este jueves en la zona oeste de Rosario. Un motociclista sufrió heridas de consideración al chocar con un auto, cuyo conductor huyó del lugar sin prestar atención a la víctima. La policía comenzó a relevar las cámaras de videovigilancia del sector para detectar el recorrido del prófugo.

La colisión sucedió poco antes de las 7.30 en 27 de Febrero y Barra. Según las primeras informaciones, Guillermo G., de 42 años, conducía una moto Okino de 150 centímetros cúbicos y en el mencionado cruce colisionó contra a automóvil de color rojo cuyo conductor se dio a la fuga por Barra hacia el sur.

Por el momento, no trascendieron datos sobre marca y modelo del automóvil. Fuentes policiales indicaron que la víctima fue atendida en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y sufrió, de acuerdo con el informe preliminar, fractura de fémur y traumatismos varios. Fue derivado a un sanatorio privado.

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Por razones de jurisdicción, las actuaciones sumariales quedaron a cargo de la seccional 32ª.