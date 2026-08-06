Central: Campaz se entrenará con el grupo y podría ser citado para el partido ante Aldosivi

El delantero canalla viene de dos días sin practicar, a modo de presión para ser transferido. Ahora espera por la citación para el choque de este viernes

Jaminton Campaz viene de hacer un buen partido ante River. Un par de días después desató un conflicto en Central.

En Central ya ultiman detalles para el partido de este viernes ante Aldosivi, por la cuarta fecha del torneo Clausura, y una de las grandes incógnitas es qué pasará con Jaminton Campaz , quien viene presionando para ser transferido. Se espera por los convocados para ver si el colombiano aparecerá en la lista.

El plantel canalla trabajará este jueves por la tarde y tras el entrenamiento quedará concentrado en el hotel del predio de Arroyo Seco de cara al encuentro contra el Tiburón. Por eso, recién por la noche se sabrá qué sucedió con Campaz.

Fue mucho el hermetismo que hubo en Central en estos últimos días, pese a ello, todo parece indicar que el Bicho estaría a disposición del entrenador, independientemente de lo ocurra después, sobre si será titular o no.

Después de un par de días convulsionados, el colombiano mantuvo una charla con el entrenador y también con sus compañeros y, a priori, bajó un poco los decibeles en relación a sus pretensiones de ser transferido.

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Campaz es una pieza clave en el equipo de Almirón. Si es convocado, seguramente irá al bando de suplentes. Leonardo Vincenti / La Capital

Cree que aún hay tiempo para que Central negocie con América de México, el club que más interés mostró en los servicios del tumaqueño, y que en base a eso su deseo es unirse nuevamente al grupo y que Almirón pueda contar con él.

Después, lo que ocurra, será decisión del propio técnico canalla. Es que el Bicho pasó un par de días sin entrenar, demasiado para un jugador que convive con la alta competencia.

Entre la citación y la titularidad o el banco

Por eso, las chances de que sea citado para el partido son muchas, pero nadie puede asegurar que pueda jugar desde el arranque, como sí hubiese sucedido si no se hubiera disparado este conflicto.

El contexto también cuenta. Es que en pocos días Central afrontará el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores, ante Corinthians, y la presencia del Bicho es clave. Pero primero está Aldosivi, por el Clausura.