Procesan a un colaborador de Esteban Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

Era el cuarto integrante de la banda, había sido procesado pero su caso fue apelado. El plan de fuga era ambicioso pero nunca llegó a concretarse

Un hombre ligado al entorno e Esteban Alvarado , conocido hampón y narco de Rosario, fue finalmente procesado de manera efectiva luego de que la Cámara de Casación ratificara su procesamiento en esa causa y en otras dos . Estaba inculpado de contrabando de cocaína desde Paraguay y de colaborar en el armado y logística de la épica pero fallida fuga en un helicóptero que Alvarado había planeado desde un patio interno de la penitenciaría de Ezeiza.

La investigación sobre el plan de fuga se inició el 2 de marzo de 2023, luego de que una persona denunciara ante el Ministerio de Seguridad de la Nación y, luego, ante la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la existencia de un plan diseñado por Esteban Lindor Alvarado para fugarse en helicóptero, junto a Claudio "Morocho" Mansilla, desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde estaba recluido a disposición de distintos órganos jurisdiccionales federales y de la provincia de Santa Fe.

Hubo tres procesados e imputados directos; el mismo Esteban Lindor Alvarado (autor y cerebro del plan), Andrés Donnet (detenido e imputado por participar activamente en la ejecución logística del escape) y Gianluca Orpianesi (detenido durante los allanamientos). En tanto que en el caso de un cuarto colaborador, identificado como D.R.G, si bien demostraron su intervención en la maniobra, la fiscalía pidió postergar su detención e imputación, para no perjudicar otra pesquisa en la que se lo investigaba por su vinculación con una organización narcocriminal dedicada al tráfico de clorhidrato de cocaína desde Paraguay.

En ese contexto, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) anuló la resolución de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que, el 29 de diciembre pasado, había revocado el procesamiento. De ese modo, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo hicieron lugar al recurso presentado por la fiscal general ante la Cámara Federal platense, Patricia Cisnero, que fue sostenido en la instancia por su colega Javier De Luca, titular de la Fiscalía General N°4 ante la CFCP.

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Al hacer lugar al recurso de queja por casación denegada, en junio pasado, los camaristas entendieron que “la naturaleza federal del agravio planteado por la recurrente” y su tardía o imposible reparación, permite equiparar la resolución cuestionada “a un pronunciamiento de carácter definitivo. La resolución de la Sala deja traslucir una decisión que, elípticamente, pondría fin al proceso, un sobreseimiento velado, encubierto, ya que el Tribunal no indicó la manera en la que, a su criterio, podría superarse el estado de incertidumbre actual”.

El plan de fuga finalmente se frustró, y luego de que DGR quedara desvinculado de dicha investigación, la fiscalía lo imputó y pidió su detención. Tras su indagatoria, el 17 de julio de 2025, el juez lo procesó con prisión preventiva como coautor de contrabando de importación del helicóptero –agravado por la cantidad de intervinientes, el empleo de transporte aéreo, el lugar de aterrizaje y el valor del bien ingresado–, la tentativa de favorecer la evasión de Alvarado y Mansilla y la supresión de la numeración de un objeto registrado conforme a la ley -la matrícula del helicóptero-. Además, trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 150 millones de pesos.

Alvarado; un hampón con audacia e imaginación

Alvarado fue condenado por el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario a la pena de 15 años de prisión como organizador del transporte de 493,937 kilogramos de marihuana a la provincia de Río Negro en 2017 y, en noviembre de 2024, le impusieron 5 años de prisión y multa de 62 millones de pesos por lavado de activos. Además, registra una condena a prisión perpetua impuesta por el fuero provincial santafesino como partícipe primario de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas, autor de encubrimiento, instigador de cuatro amenazas coactivas calificadas por la intención de obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos, jefe de una asociación ilícita y coautor de cinco hechos de lavado de activos agravados por ser miembro de una banda.

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El plan de fuga que se frustró

El plan de fuga no era sencillo. Los implicados compraron un helicóptero Robinson R44 en España por unos 130.000 dólares (con costos totales de logística que superaron los 600.000). Lo ingresaron de forma ilegal a Argentina a través de Paraguay y lo ocultaron en un hangar en Gualeguaychú, Entre Ríos.

El plan contemplaba que el helicóptero volara hasta el penal de Ezeiza y descendiera en el sector de recreación de la Unidad Residencial III. La aeronave no iba a tocar el suelo. Alvarado y "Morocho" Mansilla treparían rápidamente por una red enganchada a los patines del helicóptero en una maniobra estimada en solo 20 segundos.

Desde el penal, el piloto, apodado "El Lobo", los trasladaría hasta un campo en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Allí los esperarían cómplices con autos, armas y dinero para concretar su ocultamiento definitivo.

Sin embargo, el plan se vio frustrado por una serie de procedimientos judiciales dispuestos en varias cárceles federales del país, lo que forzó a Alvarado a suspender la misión pocas horas antes de su inicio y posponerla para la semana siguiente.

Así, el escape previsto para el 10 de marzo nunca se concretó, en virtud de las medidas ordenadas por el juez, a instancia de la fiscal Cecilia Incardona y del fiscal Diego Iglesias, que incluyeron nuevas medidas y allanamientos simultáneos en domicilios de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.