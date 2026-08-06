Paro docente: provincia dice que "el 95,6 % de los docentes no adhirió a la medida de fuerza"

El Ministerio de Educación de Santa Fe consignó que, en el marco del paro convocado por gremios nacionales y apoyado por sindicatos provinciales el pasado lunes 3 de agosto, "el 95,61 % de docentes de escuelas públicas completó la Declaración Jurada de Prestación de Servicios, indicando que ese día asistieron a dar clases".

Desde el Gobierno provincial señalaron que este número “representa el mayor porcentaje de no adhesión a una medida de fuerza registrado hasta el momento”.

Voceros oficiales destacaron que “56.449 docentes de escuelas públicas completaron la Declaración Jurada de Prestación de Servicios correspondiente al día 3 de agosto, a través de la herramienta Mi Legajo. El tiempo de completar la declaración terminó este miércoles a las 23.59”.

Las fuentes también señalaron que el lunes 3 de agosto, “el 99,82 % de las escuelas de gestión oficial estuvieron abiertas y funcionando en toda la provincia de Santa Fe. En base a un relevamiento realizado por el Ministerio de Educación, a través de las Delegaciones Regionales, sobre 3.342 instituciones educativas de gestión oficial relevadas en todo el territorio provincial, 3.336 estuvieron abiertas y funcionando y sólo 6 estuvieron cerradas. Vale decir que esa muestra es representativa de todo el territorio provincial.

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“Reconocemos y agradecemos a todos los docentes que fueron a trabajar y estuvieron en las aulas con mucho compromiso, porque eso representa una gran vocación por enseñar y un esfuerzo sostenido de los maestros que comprendieron que es muy importante que los chicos estén en las escuelas incorporando nuevos aprendizajes”, destacaron desde el Ministerio de Educación.