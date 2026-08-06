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Candela Arizaga habló tras el episodio con Facundo Moyano: "Tengo errores, como cualquiera"

La modelo confirmó que recibió el alta médica y aseguró que su mascota está en buen estado. La Justicia investiga lo ocurrido este martes

6 de agosto 2026 · 09:26hs
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Candela Arizaga llevó tranquilidad sobre su estado de salud y el de su perro tras el confuso episodio de este martes

Candela Arizaga llevó tranquilidad sobre su estado de salud y el de su perro tras el confuso episodio de este martes

Candela Arizaga publicó su primer mensaje en redes sociales después del confuso episodio que protagonizó con Facundo Moyano en un departamento del barrio porteño de Belgrano. La modelo recibió el alta médica del Hospital Pirovano y utilizó una historia de Instagram para referirse a su estado de salud y el de su mascota, Mafia.

"Yo estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor", escribió la rosarina, que todavía debe ampliar su declaración ante la Justicia.

Se trata de la primera manifestación pública de Arizaga desde la madrugada del martes, cuando efectivos policiales la encontraron corriendo semidesnuda y descalza por la zona de Barrancas de Belgrano.

El posteo de Candela Arizaga tras el episodio con Facundo Moyano

El posteo de Candela Arizaga tras el episodio con Facundo Moyano

Qué pasó con la mascota de Candela Arizaga

La referencia de la modelo a su mascota respondió a la preocupación que generaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. En los videos, se observó a Mafia, su bulldog francés, siguiéndola mientras cruzaba la avenida Del Libertador, donde incluso estuvo a punto de ser atropellado.

Según trascendió, el perro quedó al resguardo del encargado del edificio mientras la influencer fue trasladada primero a una comisaría y luego por una ambulancia del Same al Hospital Pirovano. Tras recibir el alta, la influencer se reencontró con su mascota y confirmó que ambos se encuentran en buen estado.

De acuerdo con la declaración de su abogado Diego Storto, Arizaga consumió cocaína antes del episodio ocurrido en el departamento donde pasó el fin de semana junto a Moyano.

>> Leer más: Aparecieron nuevos videos de Facundo Moyano y la rosarina Candela Arizaga corriendo semidesnuda

Las primeras declaraciones ante la Justicia

Con el avance de la investigación, Arizaga declaró que Facundo Moyano "no le pegó" y atribuyó lo sucedido al consumo de drogas. Sin embargo, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en violencia de género y a cargo de Florencia Paula Nocerez, mantuvo la imputación contra el exdiputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Por otro lado, durante su indagatoria ante el auxiliar fiscal Julián Pistone, Moyano negó las acusaciones y sostuvo que nunca ejerció violencia sobre su pareja.

"Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo. Nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento para que saliera o entrara del departamento", afirmó.

Tras prestar declaración, la Justicia dispuso su libertad, aunque deberá cumplir una serie de medidas restrictivas mientras avance la causa. Entre ellas, no podrá acercarse a Arizaga a menos de 300 metros ni mantener contacto con ella. Además, deberá fijar domicilio y presentarse cada vez que lo requieran la fiscalía o el juzgado.

La fiscalía continúa con la recolección de pruebas para esclarecer el episodio ocurrido en Belgrano. Además del análisis de las cámaras de seguridad y las declaraciones testimoniales, los investigadores todavía deben realizar las pericias sobre los dos teléfonos celulares secuestrados en el departamento de Moyano.

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