Trece años de cárcel para un gendarme que mató a un cartonero que robaba cables

El homicidio sucedió 5 de abril de 2023 en Medrano al 2300. La víctima fue Marcelo Alejandro Flores quien falleció al recibir un disparo en el cuello

Marcelo Alejandro “Pericle” Flores fue asesinado en abril de 2023. El gendarme Cortez fue condenado como autor del homicidio

El gendarme Fabricio Cortez fue condenado a trece años de cárcel por el asesinato de Marcelo Alejandro Flores , un cartonero al que sorprendió mientras robaba cables. El crimen sucedió en la noche del 5 de abril de 2023, en Medrano 2300, en la zona norte de Rosario

La sanción, por el d elito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego , fue impuesta por los magistrados Facundo Becerra, Paula Álvarez y Valeria Pedrana al terminar el juicio realizado en el Centro de Justicia Penal.

El fiscal Alejandro Ferlazzo, de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas, señaló en su acusación que el homicidio sucedió cuando Flores se encontraba junto a otro hombre recolectando cartones por el barrio y sobras de alimentos que les daban en los negocios como lo hacían habitualmente.

Al llegar a calle Medrano a la altura del 2300, casi intersección con calle Baigorria, Flores y su compinche i ntentaron desprender un cable del tendido eléctrico que se encontraba cortado, con la intención de robar sus componentes de cobre.

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El gendarme Cortez advirtió el robo y dio aviso a la Central de Emergencias 911. Según la acusación de Fiscalía, “segundos más tarde y luego de haber llamado al 911, Cortez se presentó en la vereda portando su arma de fuego reglamentaria Pietro Bereta calibre 9 milímetros”.

El hombre que murió baleado en Crimen en Baigorria al 1500 fue identificado como Marcelo Alejandro Flores.

“Al advertir la presencia del gendarme, Flores se quedó en la vía pública por Medrano mientras que su cómplice salió corriendo hacia el sur, tomó por Baigorria y huyó. Flores a su vez intentó escapar hacia el norte (calle Gallo) y Cortez lo persiguió para tratar de detenerlo, apuntando todo el tiempo con el arma. En esos instantes, le efectuó un disparo que impactó en el cuello”.

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Según la reconstrucción que se hizo en el juicio, tras el disparo Flores intentó escapar corriendo por Medrano hacia el sur para luego doblar en Baigorria. “Cortez lo persiguió hasta que a la altura de Medrano al 1500, Flores cayó al piso y el gendarme logró reducirlo colocándole los brazos en la espalda. Luego, Flores llamó por teléfono a una ambulancia y el personal médico constató que Flores había fallecido”.