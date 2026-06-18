En el empate entre República Checa y Sudáfrica, lo más destacado fue la actuación de una mujer

La árbitro Tori Penso y sus asistentes, también mujeres, tuvieron una muy buena actuación en la igualdad entre europeos y africanos

La árbitro Tori Penso le dio un penal a Sudáfrica ante República Checa. Ella y sus asistentes tuvieron una muy buena actuación en el partido.

Tori Penso es estadounidense y tiene 39 años. Es árbitro de fútbol y en 2020 fue la primera mujer en arbitrar en un partido de la Major League Soccer. Y este jueves tuvo a su cargo el control del partido entre República Checa y Sudáfrica, por el Mundial 2026.

El encuentro terminó 1 a 1, un resultado que pareció castigar más a los checos que a los africanos, y puede decirse que el hecho más destacado fue la actuación de Penso y sus asistentes, Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt. Todas tuvieron una actuación impecable, sin errores ni polémicas. Y fue apenas el segundo partido dirigido por una mujer en la historia de los mundiales.

República Checa y Sudáfrica jugaron en Atlanta. Ambos equipos habían perdido en su debut, pero los europeos llegaban como favoritos. De hecho, marcaron el gol más rápido en lo que val del Mundial a través de Sadilek, aunque los sudafricanos igualaron cuando al partido le quedaban minutos a través de Mokoena.

El gol más rápido del Mundial 2026

Después de sus derrotas en la jornada inicial, los dos entrenadores hicieron cambios en los equipos. Parecía claro que los checos asumirían la iniciativa, y así fue. Y a los cinco minutos ya estaban 1 a 0 arriba. Pero ese envión inicial no se tradujo en un dominio claro del partido.

El empate de los sudafricanos llegó sobre el final, a través de un penal. Tori Penso, árbitro internacional estadounidense desde 2021, vio una mano en el área y no dudó en cobrarla. Con el gol de Mokoena quedaron 1 a 1 y sobre el final Sudáfrica estuvo cerca de darlo vuelta.

Ahora, ambos equipos cierran la clasificación del Grupo A con un punto. México y Corea del Sur, ganadores en la primera fecha y candidatos a pasar a 16avos de final, juegan este jueves a las 22.