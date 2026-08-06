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El Niño y un doble alerta: se esperan fuertes tormentas y vientos para este jueves en Rosario

El aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional en plena temporada del fenómeno no descarta la posibilidad de que regrese un tornado a la región

Matías Petisce

Por Matías Petisce

6 de agosto 2026 · 06:30hs
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Un tornado causó gran temor en una zona rural a 115 kilómetros de Rosario.

Un tornado causó gran temor en una zona rural a 115 kilómetros de Rosario.

La dirección de Gestión de Riesgo y Protección Civil del municipio confirmó el "doble alerta" amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que rige para este jueves en Rosario y una vasta extensión del país, con tormentas y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. La Capital consultó a especialistas respecto de la presencia a un eventual tornado como ocurrió la semana pasada en San Genaro, en el marco de la corriente del fenómeno de El Niño.

El director del área municipal, Gonzalo Ratner, confirmó un doble alerta para este jueves. "Hay un alerta por tormentas de nivel amarillo, que abarca la mañana y la tarde, y el otro es por vientos. El alerta por vientos es desde la mañana hasta la noche, inclusive, hasta la llegada de un frente frío con ráfagas de viento al sector sur", dijo en alusión al aviso emitido por el organismo nacional.

En ese marco, recomendó a la comunidad evitar traslados innecesarios, asegurar todo lo que tenga que ver con balcones, terrazas y todo elemento que pueda desplazar el viento. En el caso de las obras en construcción, asegurar todo cuando termina la jornada, tal como bandejas de obras, vallado y cartelería.

Precipitaciones y ráfagas

"Las tormentas son fenómenos meteorológicos que se producen cuando una masa de aire cálido y húmedo asciende rápidamente en la atmósfera, se enfría y ese vapor de agua que se condensa forma una nube de gran desarrollo vertical llamada cumulonimbus", explicó en declaraciones a La Capital la observadora meteoróloga Vanesa Balchunas respecto a los eventos meteorológicos que vienen acompañados por la corriente de El Niño.

Agregó que en el interior de cada nube se generan intensas corrientes ascendentes y descendentes que dan lugar a distintos fenómenos. "Esto ocurre porque en esta época es frecuente esos ingresos cálidos de masas entre las últimas llegadas de aire frío. En algunos casos, vientos muy fuertes y eventuales tornados. La región pampeana y Santa Fe se encuentran dentro de una de las zonas con mayor frecuencia e intensidad de tormentas de Sudamérica", acotó.

>>Leer más: ¿Alergia por humedad? El sol no aparece en Rosario y aumentan los cuadros

Precisó, además, que eso se debe a varios factores tales como aire cálido y muy húmedo proveniente del norte y del Amazonas; ingreso de aire frío desde la Patagonia; amplias llanuras que permiten el encuentro de estas masas de aire sin obstáculos; la corriente de viento en altura que ingresa del oeste en niveles bajos, que aporta humedad y energía.

"Por todas estas razones, son comunes las tormentas que presentan abundante actividad eléctrica, chaparrones muy intensos en poco tiempo, con acumulados que pueden superar los 50 a 100 milímetros de manera localizada, ráfagas que pueden superar los 70 a 100 kilómetros por hora y caída de granizo de distintos tamaños", abundó.

El Pasillo de los Tornados

"En Santa Fe existe la posibilidad de que se formen tornados, aunque son fenómenos relativamente poco frecuentes si se los compara con las tormentas comunes. Cuando ocurren, suelen estar asociados a las tormentas más intensas, especialmente a las superceldas", confirmó la meteoróloga.

Recordó que la provincia de Santa Fe integra el llamado "Pasillo de los tornados" de Sudamérica, junto con sectores de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil.

En esta región se combinan aire muy cálido y húmedo del norte; aire frío que avanza desde el sur; cambios en la velocidad y dirección del viento con la altura (cizalladura), fundamentales para que una tormenta pueda rotar.

"Esto se dio el pasado viernes con el viento del sudoeste que ingreso y encontró condiciones de humedad y aire húmedo y cálido que favoreció el fenomeno de tornado en Bernardo de Irigoyen", apuntó.

>> Leer más: El Niño: desmienten una "catástrofe" climática, pero llaman a ajustar los planes de contingencia

A su turno, el director del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT), Jorge Giometti, recordó que, como ocurre en Texas (Estados Unidos), la región santafesina es mundialmente conocida como un corredor de tornados.

"Un tornado de esas características es un hecho que tiene antecedentes, ocurrió el otro día peligrosamente fuera de temporada. Prácticamente no se tiene registro y es algo que puede repetirse en cualquier lado de la región. Es decir, no es un evento único ni un evento totalmente fuera de lugar para nuestra zona", aclaró.

Para Giometti, resulta importante remarcar que este evento registrado en San Genaro ocurrió "fuera de época y con muy poca energía, que propició la formación de un tornado que provocó destrozos considerables".

El Niño y las tormentas severas

Balchunas, en tanto, precisó que las tormentas en el territorio santafesino pueden presentarse en cualquier época del año, aunque son más frecuentes e intensas entre la primavera y verano.

"Durante estos meses la atmósfera suele tener mayor temperatura y humedad, favoreciendo el desarrollo de tormentas severas. En cambio, durante el invierno las tormentas son menos frecuentes, aunque cuando ingresan frentes fríos, muy activos, también pueden producirse episodios de fuerte intensidad".

El tiempo en la región. Este sábado llega con alerta amarillo por fuertes tormentas

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Apuntó además que la provincia forma parte de una de las regiones con mayor potencial para tormentas severas del continente, por lo que es habitual que el SMN emita alertas por lluvias intensas, granizo, ráfagas y actividad eléctrica cuando las condiciones atmosféricas son favorables.

La incidencia de El Niño

Respecto al fenómeno de El Niño evaluó que en este tipo de tormentas puede influir, pero no provoca tornados o mayores complicaciones de una tormenta local de manera directa. "Durante un evento de El Niño, en gran parte del centro-este de Argentina, incluida Santa Fe, suele haber mayor disponibilidad de humedad, más episodios de lluvias y tormentas y mayor frecuencia de ambientes favorables para tormentas organizadas", comentó.

Señaló que esto significa que aumenten las oportunidades de que se desarrollen tormentas severas y, en consecuencia, también puede incrementarse la probabilidad de fenómenos asociados como granizo grande, ráfagas intensas y, en algunos casos, tornados.

>> Leer más: Ante un Niño que traerá mayor intensidad de tormentas, en Rosario ya se trabaja en doce barrios vulnerables

Sin embargo, aclaró: "Que haya El Niño no significa que vaya a haber tornados. Para que uno se forme deben coincidir muchos otros factores meteorológicos en un mismo momento y lugar".

En el caso de El Niño, señaló que los pronósticos estacionales indican una alta probabilidad de que favorezca una temporada con tormentas más frecuentes en la región.

"Si además se presentan días con fuerte inestabilidad y elevada cizalladura del viento, podrían darse situaciones con potencial para tormentas severas, incluidas superceldas capaces de producir tornados. La vigilancia de los pronósticos de corto plazo y las alertas oficiales será clave para identificar esos episodios específicos", alertó.

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