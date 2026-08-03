La Capital | Ovación | Tim Payne

Tim Payne debutó con un golazo en el triunfo del Olimpia de Paraguay que dirige Vitamina Sánchez

El defensor que fue viral durante el Mundial 2026 hizo su estreno aboluto con el Decano y anotó su primer gol con un fuerte remate desde afuera del área

3 de agosto 2026 · 10:40hs
Google Seguir a La Capital en Google
Tim Payne debutó y anotó su primer gol con Olimpia de Paraguay.

AP

Tim Payne debutó y anotó su primer gol con Olimpia de Paraguay.
El lateral neozelandés anotó un golazo desde afuera del área.

AP

El lateral neozelandés anotó un golazo desde afuera del área.

Tim Payne revolucionó las redes sociales durante el Mundial 2026, tras hacerse viral por un video, y Olimpia de Paraguay, dirigido por Vitamina Sánchez, decidió apostar por él. El lateral derecho de la selección de Nueva Zelanda hizo su debut oficial con el Decano y anotó un golazo desde afuera del área que generó un impacto directo en el equipo.

El neozelandés ingresó al minuto 68 durante la goleada ante Rubio Ñu, por la tercera fecha del campeonato de primera división de Paraguay. Con cuatro goles de ventaja a los 80 minutos de juego, el conjunto albinegro aprovechó los espacios para anotar el 5-0 definitivo en los pies del jugador sensación de la Copa del Mundo.

El propio Payne recibió la pelota sobre la mitad de la cancha, tocó hacia una banda para Franco Alfonso y fue a buscar la devolución al borde del área, donde pateó de primera para clavarla al ángulo y anotar el quinto gol de la tarde en Asunción.

Las declaraciones de Tim Payne

“Estoy contento de contribuir al equipo. Marcar un gol es agradable, pero ganar el juego es lo más importante para el equipo”, aseguró Payne durante una entrevista con Tigo Sports después del encuentro.

>> Leer más: Gianni Infantino anunció que Fifa no organizará el Mundial junto a inversores privados

A su vez, el neozelandés de 32 años se refirió a su adaptación en su primera experiencia en el fútbol sudamericano. “Cuanto más tiempo pase aquí, más fácil va a ser adaptarme. Estoy intentando aprender el idioma lo más posible. Va a llevar un tiempo más”, afirmó.

Por otro lado, el lateral derecho fue consultado por Eduardo Delmás, su compañero y traductor personal en Olimpia, y expresó: “Ha sido una ayuda fantástica. Obviamente es joven todavía, quiero que se concentre en su fútbol. Es un talento fantástico y lo sigue demostrando”. Además, le agradeció a todo “el pueblo paraguayo por el apoyo” y señaló que fueron muy “acogedores” con él y su familia.

Noticias relacionadas
El uruguayo Alan Rodríguez, con la camiseta de su último club, Inter de Porto Alegre. Llega para firmar en Central.

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre

Agustín Módica lleva convertidos siete tantos desde su llegada a Gimnasia de Mendoza.

Un exatacante de Central fue sondeado por un club de Europa y sueña con la selección de Italia

Matías Cóccaro encontró la pelota dentro del área y remató para poner el empate parcial de Newells ante Boca.

El premio del Zorro Cóccaro a Guch por su asistencia en el primer gol de Newell's

el picante estado de whatsapp de coudet tras la derrota de river ante central

El picante estado de WhatsApp de Coudet tras la derrota de River ante Central

Ver comentarios

Las más leídas

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

Concejo: Planeamiento retoma el debate con tres grandes proyectos en el centro

Concejo: Planeamiento retoma el debate con tres grandes proyectos en el centro

Ley de tierras: advierten sobre un plan de remate de la Argentina

Ley de tierras: advierten sobre un "plan de remate" de la Argentina

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó

Lo último

El tiempo en Rosario: martes con cielo cubierto y mucha humedad

El tiempo en Rosario: martes con cielo cubierto y mucha humedad

Habló la mamá de Micaela Albornoz: Estamos felices de saber que está viva, que está bien

Habló la mamá de Micaela Albornoz: "Estamos felices de saber que está viva, que está bien"

Malena Pichot sin filtros: del miedo inicial de Guido Záffora a su mirada crítica sobre la política actual

Malena Pichot sin filtros: del "miedo" inicial de Guido Záffora a su mirada crítica sobre la política actual

Habló la mamá de Micaela Albornoz: "Estamos felices de saber que está viva, que está bien"

La familia recibió cerca de las 16 la noticia de que la joven desaparecida estaba en el Consulado Argentino en Florianópolis, con intenciones de ir hasta San Pablo

Habló la mamá de Micaela Albornoz: Estamos felices de saber que está viva, que está bien
Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil
Policiales

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

El dato clave que permitió identificar a Micaela Albornoz en Florianópolis
Policiales

El dato clave que permitió identificar a Micaela Albornoz en Florianópolis

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas
Policiales

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Intento de robo: balearon a un hombre y su hijo se salvo porque el disparo dió en su billetera
Policiales

Intento de robo: balearon a un hombre y su hijo se salvo porque el disparo dió en su billetera

El tiempo en Rosario: martes con cielo cubierto y mucha humedad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo cubierto y mucha humedad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

Concejo: Planeamiento retoma el debate con tres grandes proyectos en el centro

Concejo: Planeamiento retoma el debate con tres grandes proyectos en el centro

Ley de tierras: advierten sobre un plan de remate de la Argentina

Ley de tierras: advierten sobre un "plan de remate" de la Argentina

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Ovación
El vóley tuvo un fin de semana con mucha actividad en la Copa Santa Fe y poca a nivel local

Por Pablo Mihal
Ovación

El vóley tuvo un fin de semana con mucha actividad en la Copa Santa Fe y poca a nivel local

El vóley tuvo un fin de semana con mucha actividad en la Copa Santa Fe y poca a nivel local

El vóley tuvo un fin de semana con mucha actividad en la Copa Santa Fe y poca a nivel local

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre

Un exatacante de Central fue sondeado por un club de Europa y sueña con la selección de Italia

Un exatacante de Central fue sondeado por un club de Europa y sueña con la selección de Italia

Policiales
Habló la mamá de Micaela Albornoz: Estamos felices de saber que está viva, que está bien
Policiales

Habló la mamá de Micaela Albornoz: "Estamos felices de saber que está viva, que está bien"

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados

Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados

La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes con cielo cubierto y mucha humedad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo cubierto y mucha humedad

Rosario abrió la inscripción para casarse en lugares emblemáticos: cuáles son los espacios y fechas

Rosario abrió la inscripción para casarse en lugares emblemáticos: cuáles son los espacios y fechas

Paro docente: la provincia aseguró que las clases se dictaron con normalidad

Paro docente: la provincia aseguró que "las clases se dictaron con normalidad"

Un jubilado del Ejército en Rosario se encadenó en la obra social: Está en juego la salud de mi señora

Un jubilado del Ejército en Rosario se encadenó en la obra social: "Está en juego la salud de mi señora"

Vacaciones de invierno: Rosario recibió un 30 por ciento más de turismo que en 2025
La Ciudad

Vacaciones de invierno: Rosario recibió un 30 por ciento más de turismo que en 2025

Milei sobre las familias con deudas: Nadie les puso una pistola en la cabeza
Economía

Milei sobre las familias con deudas: "Nadie les puso una pistola en la cabeza"

Quini 6 celebra sus 38 años con un premio histórico equivalente a 3 millones de dólares
Información General

Quini 6 celebra sus 38 años con un premio histórico equivalente a 3 millones de dólares

Cansancio constante: cómo superar este síntoma de la vida actual

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Cansancio constante: cómo superar este síntoma de la vida actual

Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones
La Ciudad

Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones

Ley de tierras: advierten sobre un plan de remate de la Argentina

Por Gonzalo Santamaría
Política

Ley de tierras: advierten sobre un "plan de remate" de la Argentina

City Center Online sortea un viaje para ver la Fórmula 1 en Brasil: cómo participar
La Ciudad

City Center Online sortea un viaje para ver la Fórmula 1 en Brasil: cómo participar

Viral: un niño inventó un juego de buscar muñecos escondidos en las calles de Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Viral: un niño inventó un juego de buscar muñecos escondidos en las calles de Rosario

Juegos Suramericanos: Rosario inició la cuenta regresiva formal

Juegos Suramericanos: Rosario inició la cuenta regresiva formal

Cuándo es el Día del Niño y por qué este año habrá fin de semana largo
Información General

Cuándo es el Día del Niño y por qué este año habrá fin de semana largo

Policías ayudaron a una familia que tenía una emergencia médica con su bebé
La ciudad

Policías ayudaron a una familia que tenía una emergencia médica con su bebé

Rincón autóctono en el balcón: siete plantas nativas aptas para macetas y cómo cuidarlas
Información general

Rincón autóctono en el balcón: siete plantas nativas aptas para macetas y cómo cuidarlas

El programa de  reducción de violencias amplía su llegada a víctimas
La Ciudad

El programa de  reducción de violencias amplía su llegada a víctimas

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale
La Ciudad

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario
La Ciudad

La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario

Ignacio Trucco: La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña

Por Alvaro Torriglia
Economía

Ignacio Trucco: "La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña"

La prima de Thiago Medina, ex Gran Hermano, lo denunció por abuso sexual
Zoom

La prima de Thiago Medina, ex "Gran Hermano", lo denunció por abuso sexual

Una agenda que atrae: Rosario tuvo seis meses muy positivos para el turismo

Por Redaccion Comercial
La Capital

Una agenda que atrae: Rosario tuvo seis meses muy positivos para el turismo