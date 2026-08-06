La Capital | La Ciudad | gastronómicos

Gastronomía: vuelve la discusión por el alto costo de la recolección diferencial de residuos

Los locales de más de 85 metros cuadrados deben abonar entre $250.000 y $750.000 mensuales. Un proyecto en el Concejo busca que los comerciantes conozcan que existe una vía para solicitar excepciones

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

6 de agosto 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
La actividad de los gastronómicos es una de las que más sufre la recesión

La actividad de los gastronómicos es una de las que más sufre la recesión, con cierre de locales icónicos de la ciudad y alta rotación de comercios en ubicaciones clásicas.
La actividad de los gastronómicos es una de las que más sufre la recesión

La actividad de los gastronómicos es una de las que más sufre la recesión, con cierre de locales icónicos de la ciudad y alta rotación de comercios en ubicaciones clásicas.

En un contexto de crisis de demanda e incremento de los costos operativos, el Concejo Municipal volvió a poner en agenda el debate por el costo de la recolección diferencial de residuos gastronómicos. La actividad es una de las que más sufre la recesión, con cierre de locales icónicos de la ciudad y alta rotación de comercios en ubicaciones clásicas.

Por ese concepto, los locales de más de 85 metros cuadrados deben contratar un servicio especial, cuyos valores se ubican entre los $250.000 y $750.000 mensuales, aunque existen establecimientos que abonan montos superiores, ya que el costo depende de la frecuencia contratada.

Atendiendo esas cuestiones, la concejala Anahí Schibelbein presentó un proyecto de decreto para retomar la discusión sobre el valor de ese servicio y que los comerciantes conozcan que existe una vía para solicitar excepciones al régimen.

La iniciativa pone el foco no sólo en el precio de la prestación sino también en el criterio utilizado para determinar qué comercios deben contratarla. El régimen vigente toma como referencia la superficie del establecimiento, aunque los fundamentos del proyecto advierten que los metros cuadrados no necesariamente reflejan la cantidad, calidad o condiciones de los residuos que genera cada actividad.

>> Leer más: Gastronomía rosarina en modo supervivencia: menos rentabilidad, más costos y una receta para no cerrar

El costo

Con esa inquietud, la edil realizó un sondeo de opinión entre empresarios gastronómicos locales de diferentes rubros, entre ellos restaurantes, panaderías y heladerías. De allí se desprende una fuerte disconformidad con el servicio, centrada especialmente en el costo de la prestación, que los comerciantes consideran desproporcionado respecto del volumen de residuos que retiran y de la situación económica actual.

"También nos manifestaron que existe poca competencia entre las empresas habilitadas para prestar el servicio de recolección diferencial", situación que limita las posibilidades reales de contratar un servicio más barato. Además, varios comerciantes señalan que el sistema actual no contempla las diferencias existentes entre rubros ni la cantidad real de residuos generados, aplicando criterios uniformes para situaciones comerciales por rubro muy diversas entre sí", consideró Schibelbein.

Los fundamentos del proyecto agregan otro cuestionamiento: la prestación fue considerada poco flexible y deficitaria por la mayoría de los establecimientos consultados. Para la concejala, el canon mensual representa un costo operativo cada vez más difícil de afrontar en un escenario marcado por la caída de la actividad económica.

>> Leer más: Gastronomía y crisis: por qué en Rosario hay ventas de comercios a precio de remate

La normativa

La obligación de contratar el servicio diferencial para los establecimientos de más de 8 5 metros cuadrados surge del Decreto Reglamentario Nº 2.921/18, dentro de un conjunto de ordenanzas que regulan la gestión de residuos comerciales en Rosario.

El esquema municipal contempla además la figura del "gran generador" o "generador especial", que no se define exclusivamente por la superficie del establecimiento sino también por la cantidad, calidad y condiciones de los residuos producidos. Ese criterio está contemplado en la ordenanza Nº 8.084/06.

Para Schibelbein, la superficie constituye un parámetro objetivo para aplicar la reglamentación, pero puede resultar insuficiente para determinar qué comercios necesitan efectivamente una recolección diferencial.

"Es prioritario desarrollar propuestas que colaboren con el sostenimiento de emprendimientos locales en este contexto signado por la caída de la actividad económica; y implementar una política pública que dé respuesta a las deficiencias evidenciadas en el sondeo de opinión respecto a la prestación del servicio de recolección diferencial", plantea el proyecto.

>> Leer más: Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha

La excepción

La iniciativa no propone eliminar la recolección diferencial ni crear un nuevo régimen de excepciones. Busca que los comerciantes sean informados de que ya existe una vía para solicitar que su caso sea evaluado.

Según los fundamentos, actualmente el municipio puede analizar determinadas situaciones y exceptuar a comercios de la contratación del servicio diferencial cuando las características de los residuos generados así lo justifican. El problema, sostiene Schibelbein, es que esa posibilidad no está siendo comunicada de manera eficiente a quienes tramitan una habilitación.

"Existen mecanismos exceptivos del presente régimen", por ejemplo los hoteles de 1 y 2 estrellas que no prestan servicios gastronómicos al público no hospedado en sus instalaciones, están exceptuados pese a que sus superficies superan los 85 metros cuadrados, al igual que aquellos comercios que tienen separación de residuos en origen. Es decir, que actualmente existe la posibilidad de quedar exceptuados de esa erogación, sólo que no hay una comunicación eficiente al respecto", destacó la concejala.

La iniciativa también menciona a los establecimientos que realizan separación de residuos en origen.

Informar al habilitar

Por eso, el proyecto apunta a modificar el procedimiento administrativo de las nuevas habilitaciones. En concreto, propone que cuando un comercio de más de 85 metros cuadrados quede alcanzado por el régimen, el municipio le entregue información clara y operativa sobre la posibilidad de solicitar una evaluación de la generación de residuos. La idea es que esa información forme parte del propio proceso de habilitación y que el comerciante pueda conocer la existencia de la vía de excepción antes de asumir el costo del servicio.

Actualmente, según los fundamentos de la iniciativa, los comercios alcanzados deben exhibir la contratación y el pago efectivo del primer mes del servicio diferencial. El proyecto busca que, en esa instancia, también se informe expresamente que pueden solicitar la evaluación correspondiente. El texto presentado encomienda al Ejecutivo municipal instrumentar este mecanismo informativo y establece un plazo de 60 días para su puesta en marcha.

De esta manera, la discusión que vuelve al Concejo no se limita al precio que pagan los gastronómicos por retirar sus residuos. También pone sobre la mesa si la superficie de un local alcanza como único criterio para determinar la obligación y si los comerciantes están siendo adecuadamente informados sobre las alternativas que contempla la normativa vigente.

Noticias relacionadas
La poesía está en las calles, una de las obras de Teatro por la Identidad.

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

miles de fieles se congregaran este viernes para celebrar el dia de san cayetano

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

la defensoria del pueblo celebro un congreso sobre los derechos humanos en el entorno digital

La Defensoría del Pueblo celebró un congreso sobre los derechos humanos en el entorno digital

principio de incendio en un colegio del centro de rosario: solo un susto

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

El venezolano que debutó en Newells, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

El venezolano que debutó en Newell's, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Ley de tierras: Sturzenegger lamentó el retiro del capítulo de extranjerización

Ley de tierras: Sturzenegger lamentó el retiro del capítulo de extranjerización

Bullrich defendió a Milei por sus críticas a Lula Da Silva, pero marcó diferencias

Bullrich defendió a Milei por sus críticas a Lula Da Silva, pero marcó diferencias

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

La Casa Gris le hace un guiño al nombre que propone Milei para juez federal de Rosario

En el gobierno de Pullaro reconocen al fiscal Franco Carbone como un funcionario de acción y que conoce la calle. Su rol en la pelea contra el narcomenudeo

La Casa Gris le hace un guiño al nombre que propone Milei para juez federal de Rosario

Por Mariano D'Arrigo
Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño
La Ciudad

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: No hubo violencia
Información General

La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: "No hubo violencia"

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal
Política

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

El venezolano que debutó en Newells, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

El venezolano que debutó en Newell's, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Ovación
Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

La reserva de Central tuvo la victoria en las manos, pero no pudo sostener la ventaja

La reserva de Central tuvo la victoria en las manos, pero no pudo sostener la ventaja

El equipo de los Messi, con nuevo entrenador: tiene la misión de levantar a Leones FC

El equipo de los Messi, con nuevo entrenador: tiene la misión de levantar a Leones FC

Policiales
Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución
Policiales

Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

Tragedia de Salta 2141: el dolor de Adrián Gianángelo y una lucha que no termina
La Capital+

Tragedia de Salta 2141: el dolor de Adrián Gianángelo y una lucha que no termina

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Por Diego Veiga
La Ciudad

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Falleció el actor y director rosarino Diego Ullúa
Zoom

Falleció el actor y director rosarino Diego Ullúa

Quini 6 aniversario: pozo récord de $20 mil millones con extraordinario premio en el Siempre Sale
Información General

Quini 6 aniversario: pozo récord de $20 mil millones con extraordinario premio en el Siempre Sale

Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas
Policiales

Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero
Policiales

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

Doble alerta por fuertes tormentas y vientos para este jueves en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Doble alerta por fuertes tormentas y vientos para este jueves en Rosario

Gastronomía: vuelve la discusión por el alto costo de la recolección diferencial de residuos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Gastronomía: vuelve la discusión por el alto costo de la recolección diferencial de residuos

Candela Arizaga habló tras el episodio con Facundo Moyano: Tengo errores, como cualquiera
Información General

Candela Arizaga habló tras el episodio con Facundo Moyano: "Tengo errores, como cualquiera"

Quién es la niñera argentina detenida por ICE en Estados Unidos hace casi un mes
Información General

Quién es la niñera argentina detenida por ICE en Estados Unidos hace casi un mes

Violento choque en zona oeste: un motociclista herido y un automovilista prófugo
La Ciudad

Violento choque en zona oeste: un motociclista herido y un automovilista prófugo

Paro docente: El 95,6 % de los maestros no adhirió a la medida, dice el Gobierno
La ciudad

Paro docente: "El 95,6 % de los maestros no adhirió a la medida", dice el Gobierno

Luego del paro en los puertos, se oficializó la suspensión de la desregulación de servicios
Economía

Luego del paro en los puertos, se oficializó la suspensión de la desregulación de servicios

Trece años de cárcel para un gendarme que mató a un cartonero que robaba cables
Policiales

Trece años de cárcel para un gendarme que mató a un cartonero que robaba cables

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales