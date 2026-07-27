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El posteo de Lionel Scaloni después de días intensos y a una semana de la final del mundo

El entrenador de la selección argentina usó sus redes sociales para mandarles un mensaje a los hinchas. “Lo siento por no haberles podido traer otra copa”, publicó

27 de julio 2026 · 08:06hs
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Lionel Scaloni aseguró estar “eternamente agradecido” a su cuerpo técnico

Lionel Scaloni aseguró estar “eternamente agradecido” a su cuerpo técnico, jugadores y personal de AFA, que “trabaja de forma silenciosa”.

El entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni publicó un extenso mensaje una semana después de la final del Mundial 2026, en el que valoró el “esfuerzo y las ganas” de sus futbolistas, que no bajaron los brazos incluso cuando la copa se puso “cuesta arriba”. El entrenador vivió una “semana intensa”, en la que se entrelazaron “la tristeza con la alegría y el llanto con una sonrisa”.

En el último partido de la cita mundial, el representativo argentino luchó hasta el último segundo en búsqueda del bicampeonato, luego de la gloria alcanzada en el Mundial de Qatar 2022, pero cayó por 1-0 con España luego de la disputa de un alargue en la final.

“Sólo me sale decirles que lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que, aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida”, redactó el director técnico, notoriamente dolido por la primera final perdida de su ciclo, que comenzó en 2018.

El pujatense, que aún recibe homenajes en su ciudad natal y en la que está pasando los días, afirmó que vivió una semana intensa, siete días después de la disputa de la final, en la que atravesó momentos de tristeza, angustia y nervios, que lo hicieron llorar, y se entremezclaron con situaciones de alegría, tranquilidad y calma.

>>Leer más: Autógrafos insólitos y recreo en bici: cómo son los días de Scaloni en Pujato después del Mundial

“Saben que no me gustan mucho las redes”, recordó el entrenador, que busca que la gente destaque lo que el equipo “intentó mostrar”, a quienes definía como sus “guerreros”, en conversaciones con su esposa.

Los valores que destacó Scaloni

Entre los principales valores de sus dirigidos, Scaloni se quedó con “el esfuerzo, las ganas, el hecho de no bajar los brazos y darlo todo”, incluso cuando “todo se ponga cuesta arriba y ya no tengas más”.

Además, el director técnico reconoció que “el verdadero trofeo” es “querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen al cerebro” y remarcó que sus dirigidos: “aguantaron baldazos de agua fría de gente que no nos conoce”.

>>Leer más: Ángel Di María habló sobre la continuidad de Messi y Scaloni en la selección

Por último, Lionel Scaloni aseguró estar “eternamente agradecido” a su cuerpo técnico, jugadores y personal de AFA, que “trabaja de forma silenciosa” para garantizarles la mayor comodidad, además de a la gente “por el cariño recibido”, y sentenció: “Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”.

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