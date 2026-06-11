La Capital | Ovación | México

Entre la fiesta de México, la pelota que nunca se mancha empezó a rodar

Un Mundial distinto por donde se lo mire se puso en marcha en México, con intereses que siempre lo atraviesan, el show y el juego, que al cabo es lo que importa

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

11 de junio 2026 · 20:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
El color de una inauguración que no impactó demasiado

AP

El color de una inauguración que no impactó demasiado, con la Copa del Mundo en el medio. El estadio Ciudad de México fue el puntapié inicial del Mundial, con triunfo de México.

Cuatro años de espera. O más bien, tres y medio, ya que el último en Qatar se jugó a fines de 2022 para que se soporte mejor el calor que no da tregua. Acá se volvió a lo que siempre fue, jugar a mitad de año, aunque las altas temperaturas no tengan nada que envidiarle a la del “invierno” qatarí. En ese marco, empezó un Mundial histórico, el primero en tres países, con uno de ellos, México, con el récord de ser anfitrión, con más selecciones que nunca. También con connotaciones políticas que no pueden ser escindidas. En ese contexto, la espera terminó, la pelota empezó a rodar ahí donde hace 40 años el mundo se rindió a los pies de Maradona, y en estos pagos y muchos del mundo espera que esta vez se rinda a los de Messi. Dai Dai, vamos, dale, a jugar se ha dicho.

Hasta el fútbol es distinto, se ha basquetizado. Ya es de cuatro tiempos, con la parada obligatoria para que los jugadores se refresquen. Saludable para ellos, pausa útil para el marketing. Pensado para el show como tanto gusta sobre todo en uno de los organizadores, Estados Unidos.

Una ceremonia y un triunfo tranquilos de México

Una ceremonia colorida, seguramente más emotiva para los mexicanos, una de las tres que tendrá este Mundial, complementada con un triunfo tranquilo sobre una Sudáfrica que no por nada no pasó nunca de fase en las tres copas que disputó.

En el escenario, Shakira, como cuando la propia Sudáfrica se convirtió en el primer (y único hasta ahora) país organizador africano de un Mundial, en 2010. Cantando "Dai Dai" junto al nigeriano Burna Boy, aparecerá de nuevo en la final, junto a Madonna y BTS.

>>Leer más: México debutó con un triunfo por 2 a 0 ante Sudáfrica en un partido con tres expulsados

Porque Estados Unidos presionó mucho para los shows de los entretiempos, pero hasta ahí llegó la FIFA y solo dio el vía libre para la final, el 19 de julio en el MetLife Stadium en Nueva Jersey. Eso sí, la pausa no será de 15 minutos sino de media hora. Toda una novedad que de alguna manera se anticipó en la final de la última Copa América, con la misma cantante en el medio.

El otro fútbol de hace rato

Hay otro fútbol hace rato, claro, ya de butacas para todos, sin “populares” pese a que es el deporte más popular de todos. El espectáculo ante todo para quien pueda pagarlo. Este Mundial es una muestra concreta de eso. Se corre cada vez más hacia eso.

Y por supuesto que la política siempre atraviesa todo. No puede estar escindida, son parte insustituible. No se entendería sino cómo Estados Unidos, un país que atacó a Irán y encendió de nuevo la mecha de la guerra en Medio Oriente hace tan poco, no corra por ejemplo la misma suerte de Rusia luego de invadir Ucrania, de ser borrada de toda competencia.

Las circunstancias hicieron que Irán clasificara a este Mundial. En algún momento parecía que se reemplazaría inclusive, pero finalmente juega. Eso sí, no podrá permanecer en EEUU por más de 24 horas, por lo que debió cambiar el lugar de residencia a Tijuana e ir y volver en el día los días de partidos. Deportividad al palo.

>>Leer más: México inauguró su Mundial 2026 en el mítico estadio Azteca: hubo homenajes a Pelé y Maradona

Interrogados y deportados en EEUU

Como la que sufrió la estrella de Irak, retenido e interrogado por varios horas al llegar al país, o la del árbitro somalí, el mejor del fútbol africano, que directamente fue deportado.

También eso es este Mundial, el que premia a Donald Trump, el que amenazó con desaparecer a toda una generación de iraníes, con el Embajador de la Paz por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Claro, la Furia Epica aún no se había puesto en marcha entonces.

Pero el Mundial sobre todo es fútbol, la pugna de jugadores como pulsión vital atrás de esa pelota que hace que todo se mueva en pos de la expectativa de lo impredecible. Es cuando se piensa que, pese a todo y contra todos, no se mancha. A rodar entonces.

Noticias relacionadas
Raúl Jiménez celebra su gol, el segundo de México ante Sudáfrica. El Tri arrancó con una victoria que debió ser más abultada.

México debutó con un triunfo por 2 a 0 ante Sudáfrica en un partido con tres expulsados

Shakira hizo su presentación en la fiesta inaugural de México del Mundial 2026.

México inauguró su Mundial 2026 en el mítico estadio Azteca: hubo homenajes a Pelé y Maradona

El Grupo México quiere quedarse con el Belgrano Cargas.

Belgrano Cargas: Grupo México apura promesas y piropos al gobierno

México es de nuevo anfitrión de un Mundial y quiere llegar hasta el último día.

Grupo A: México hace historia en el Mundial y esta vez quiere llegar mucho más lejos

Ver comentarios

Las más leídas

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reabrió la alerta por la suba de casos en Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reabrió la alerta por la suba de casos en Rosario

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones

Humedad: cómo secar la ropa con la milenaria técnica arco iris de los japoneses

Humedad: cómo secar la ropa con la milenaria técnica "arco iris" de los japoneses

Lo último

El PRO acusó a Adorni de mentirles a los argentinos y al Congreso

El PRO acusó a Adorni de mentirles a los argentinos y al Congreso

La buena noticia en la selección: el Dibu Martínez se calzó los guantes y está listo para el debut

La buena noticia en la selección: el Dibu Martínez se calzó los guantes y está listo para el debut

Mundial 2026: para el boliviano Lampe, Argelia no es un rival de temer

Mundial 2026: para el boliviano Lampe, Argelia no es un rival de temer

Uber acelera en Santa Fe: la aplicación de viajes llega ahora a Venado Tuerto y Casilda

La aplicación de movilidad anunció su "pronto" desembarco en ambas localidades. Promoción especial para los socios conductores
Uber acelera en Santa Fe: la aplicación de viajes llega ahora a Venado Tuerto y Casilda
Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires
Policiales

Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires

Murió Pablo Andrés Cribioli, una voz histórica del periodismo rosarino y exconcejal de la ciudad
La Ciudad

Murió Pablo Andrés Cribioli, una voz histórica del periodismo rosarino y exconcejal de la ciudad

Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara
Policiales

Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara

Ordenó un crimen desde la cárcel con un smartwatch, pero el sicario falló
Policiales

Ordenó un crimen desde la cárcel con un smartwatch, pero el sicario falló

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones
Policiales

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reabrió la alerta por la suba de casos en Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reabrió la alerta por la suba de casos en Rosario

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones

Humedad: cómo secar la ropa con la milenaria técnica arco iris de los japoneses

Humedad: cómo secar la ropa con la milenaria técnica "arco iris" de los japoneses

Un ex-Newells será el nuevo director técnico de un grande del país

Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país

Ovación
Mundial 2026: para el boliviano Lampe, Argelia no es un rival de temer
Mundial 2026

Mundial 2026: para el boliviano Lampe, Argelia no es un rival de temer

Mundial 2026: para el boliviano Lampe, Argelia no es un rival de temer

Mundial 2026: para el boliviano Lampe, Argelia no es un rival de temer

La Fórmula 1 llega a Barcelona pero antes debe terminar el GP de Mónaco con Alpine expectante

La Fórmula 1 llega a Barcelona pero antes debe terminar el GP de Mónaco con Alpine expectante

Entre la fiesta de México, la pelota que nunca se mancha empezó a rodar

Entre la fiesta de México, la pelota que nunca se mancha empezó a rodar

Policiales
Cuatro imputados por encubrir a los asesinos de un hombre de 82 años
Policiales

Cuatro imputados por encubrir a los asesinos de un hombre de 82 años

Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires

Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires

Ordenó un crimen desde la cárcel con un smartwatch, pero el sicario falló

Ordenó un crimen desde la cárcel con un smartwatch, pero el sicario falló

Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara

Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara

La Ciudad
Controles a chatarrerías: incautan cuatro toneladas de materiales en zona oeste
La Ciudad

Controles a chatarrerías: incautan cuatro toneladas de materiales en zona oeste

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reabrió la alerta por la suba de casos en Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reabrió la alerta por la suba de casos en Rosario

Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario

Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario

Sodita inaugura su nuevo local en Rosario y con propuesta especial para el Mundial junto a Brindis TV

Sodita inaugura su nuevo local en Rosario y con propuesta especial para el Mundial junto a Brindis TV

Cuándo se va la humedad y por qué fue tan prolongado el fenómeno
La Ciudad

Cuándo se va la humedad y por qué fue tan prolongado el fenómeno

Acindar decidió frenar la producción en Villa Constitución
Economía

Acindar decidió frenar la producción en Villa Constitución

Día del Vecino: los ruidos molestos encabezan los reclamos en los consorcios
La Ciudad

Día del Vecino: los ruidos molestos encabezan los reclamos en los consorcios

Festival Bandera 2026: ya hay sede confirmada para la séptima edición
Zoom

Festival Bandera 2026: ya hay sede confirmada para la séptima edición

Convocan a jóvenes y adultos que no hicieron la Promesa a la Bandera en la escuela
La Ciudad

Convocan a jóvenes y adultos que no hicieron la Promesa a la Bandera en la escuela

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras para vigilar predios deportivos

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras para vigilar predios deportivos

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero continúa detenido
La ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero continúa detenido

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año
La Ciudad

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Ley electoral: Unidos se toma su tiempo para pulir los acuerdos internos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley electoral: Unidos se toma su tiempo para pulir los acuerdos internos

Las reacciones cruzadas de Milei y Villarruel tras la declaración jurada de Adorni
Política

Las reacciones cruzadas de Milei y Villarruel tras la declaración jurada de Adorni

La contradicción de Adorni por su patrimonio: de está todo declarado a ahorramos en negro
Política

La contradicción de Adorni por su patrimonio: de "está todo declarado" a "ahorramos en negro"

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos
La Ciudad

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos

Ahorramos en negro, como todos: Adorni presentó su declaración jurada
Política

"Ahorramos en negro, como todos": Adorni presentó su declaración jurada

Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a estudiantes

Por Matías Petisce
La Ciudad

Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a estudiantes

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada
Policiales

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país
Ovación

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país

Quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el Siempre Sale

Cartelera económica: el sector ganadero se reúne en Rosario
Economía

Cartelera económica: el sector ganadero se reúne en Rosario

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron
Política

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados
La Región

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados