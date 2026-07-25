Jorge Baliño aplicó una nueva regla en Newell's-Talleres y casi deriva en un gol de Jerónimo Russo

Una demora en la salida del arquero de Talleres derivó en un córner a favor de Newell's y casi en el primer tanto. Jorge Baliño, atento a lo nuevo

Las nuevas reglas que se aplicaron durante la disputa del Mundial llegaron al fútbol argentino, hasta ahora en primera división, hasta que el 30 de julio también se sumarán al ascenso, que por supuesto no aplicará aquellas que tengan que ver con el VAR. Y el que la padeció en el primer partido fue el exarquero de Newell's , Ezequiel Unsain, hoy en Talleres , luego de una decisión de Jorge Baliño .

Todo pasó a los 38’ del primer tiempo. Unsain tenía un saque de arco luego de un remate desviado de Gómez Mattar y apenas apoyó la pelota en la raya del área chica, Jorge Baliño empezó a contar para que todos lo vieran. Dejó que el arquero de Talleres patee, anuló la acción y cobró tiro de esquina a favor de Newell’s, ante la sorpresa de todos los jugadores visitantes y del técnico Jorge Sampaoli.

Claro, la nueva regla es claro en cuanto a las demoras: “Los equipos tendrán una cuenta regresiva de cinco segundos para ejecutar deliberadamente un saque lateral o de meta. Si no reanudan el juego dentro de ese plazo, el rival recibirá la posesión. En el caso de un lateral, el adversario realizará el saque desde el mismo lugar. Si la demora ocurre en un saque de arco, el rival recibirá un tiro de esquina”.

De salida de Talleres, a córner para Newell's

Por eso Newell’s ejecutó desde la punta izquierda. Primero lo hizo mal Facundo Guch, rebotó y volvió a ser tiro de esquina. Pero esta vez lo ejecutó Gómez Mattar, que trianguló bárbaro con Guch y Jerónimo Russo. El lateral zurdo fue a buscar, enganchó y tocó al medio para Cabrera, que al intentar dominar se encontró con el rechazo de Galarza. Pero puso el pie, la pelota volvió hacia Russo que fue a buscar y entre él y Mazzanti se entorpecieron para rematar arriba del travesaño delante de Unsain.

Unos minutos antes, Baliño había aplicado otra regla que ya se vio en otras canchas. Federico Fattori le entró a Matías Cóccaro y entró el médico leproso a atenderlo. Debió salir y permaneció un minuto afuera. Algo similar pasó en el complemento cuando salió Facundo Guch con molestias físicas. Quedó en el piso igual que Martín Ortega, pero mientras el volante fue sustituido, el lateral fue atendido y también estuvo un minuto afuera. Y terminaría el partido en cancha pero en una pierna.