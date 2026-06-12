Mundial 2026: qué plataformas tienen menos delay y cómo evitar que te griten los goles antes

El retraso entre lo que ocurre en la cancha y lo que aparece en la pantalla puede superar los 40 segundos. Qué sistema conviene usar para ver los partidos

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Arrancó el Mundial 2026 y, además de hinchar por Argentina, muchos enfrentan otro desafío: evitar que el vecino grite el gol antes de que aparezca en la pantalla.

La expansión de las plataformas digitales modificó la forma de ver los partidos, pero también hizo más evidente un fenómeno que aparece en cada evento deportivo importante. El delay o latencia, es decir, el tiempo que transcurre entre lo que ocurre en la cancha y el momento en que llega a la televisión, el celular o la computadora, genera cada vez más frustración.

La diferencia puede ser de apenas unos segundos o superar el medio minuto, según el sistema utilizado para seguir el encuentro.

El delay es la demora que existe entre el hecho en vivo y su reproducción en un dispositivo.

Aunque muchas veces se asocia únicamente al streaming, la realidad es que todos los sistemas tienen algún nivel de retraso.

La latencia se produce por la suma de distintas etapas técnicas: la producción de la señal televisiva, la compresión del video, la distribución por internet, cable o satélite, la decodificación en cada dispositivo y el almacenamiento temporal de datos, conocido como buffer, que utilizan las plataformas para evitar interrupciones.

Por ese motivo, dos personas mirando exactamente el mismo partido a través de internet pueden recibir la señal con diferencias de varios segundos.

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Qué sistema tiene menos demora

Según explicó Enrique Carrier, analista especializado en telecomunicaciones, a Chequeado la radio suele ser el medio más rápido para seguir un evento deportivo, ya que el audio requiere menos procesamiento que el video.

Sin embargo, para quienes quieren ver los partidos, existen diferencias importantes entre plataformas.

Televisión Digital Abierta (TDA)

La TDA aparece entre las opciones con menor demora. Su retraso suele ubicarse entre 2,5 y 8 segundos porque la señal llega directamente por aire desde las emisoras hasta la antena del usuario.

Permite acceder de manera gratuita a señales como TV Pública o Telefe.

Televisión por cable

El cable ocupa el segundo lugar en el ranking. La demora oscila entre 5 y 9 segundos, dependiendo de la infraestructura de cada operador y del equipamiento utilizado en el hogar.

Servicios como Flow o Telecentro se encuentran dentro de esta categoría.

Televisión satelital

Las transmisiones satelitales presentan un retraso algo mayor, de entre 6 y 12 segundos. La señal debe viajar desde la estación emisora hacia el satélite y luego regresar hasta la antena receptora instalada en el domicilio.

DirecTV es uno de los principales ejemplos de este sistema.

El streaming, el gran desafío

Las plataformas de streaming son las que suelen generar más diferencias entre usuarios.

Los servicios optimizados para baja latencia pueden ofrecer retrasos de entre 1,8 y 5 segundos, valores incluso inferiores a algunos sistemas tradicionales.

Un ejemplo es DAZN, que utiliza protocolos diseñados específicamente para reducir la demora en eventos deportivos en vivo.

Sin embargo, la mayoría de las plataformas convencionales priorizan la estabilidad de la transmisión y la calidad de imagen por sobre la inmediatez.

En esos casos, el delay suele ubicarse entre 15 y 45 segundos.

Dentro de esta categoría aparecen los eventos en vivo transmitidos por Netflix, Max o Paramount+.

Las plataformas FAST, como Pluto TV, manejan niveles similares de retraso.

Cómo reducir el delay al ver el Mundial por internet

Los especialistas recomiendan algunas medidas simples para minimizar la demora durante los partidos.

Entre ellas figuran utilizar conexión por cable de red en lugar de Wi-Fi cuando sea posible, conectarse a redes Wi-Fi de 5 GHz, evitar dispositivos muy antiguos y reducir la cantidad de equipos utilizando internet al mismo tiempo.

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También sugieren elegir plataformas que ofrezcan transmisiones de baja latencia cuando exista esa posibilidad.

Aunque ninguna solución elimina completamente el retraso, estas medidas ayudan a acercar la transmisión lo máximo posible al tiempo real.

El problema de los goles adelantados

Con millones de personas siguiendo simultáneamente cada partido del Mundial, las diferencias de latencia se vuelven especialmente visibles.

Un hincha que mira por cable puede enterarse de un gol varios segundos antes que otro que sigue el mismo encuentro por streaming desde su celular.

Por eso, durante las próximas semanas será habitual escuchar festejos anticipados desde departamentos vecinos, bares o casas cercanas. Y aunque la tecnología avanza para reducir esas diferencias, por ahora el delay sigue siendo uno de los protagonistas silenciosos de cada Copa del Mundo.