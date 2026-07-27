Diez al toque con el Billy Rodas: "El que más me quiso ayudar fue el Tolo Gallego"

El exfutbolista de Newell's confesó que el mejor jugador con el que compartió una cancha fue el "Burrito" Ortega y que una de las mentiras que se dijo sobre él es "que odiaba el fútbol"

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El Billy Rodas en un encuentro ante River.

Gustavo Rodas en Malvinas, donde jugó desde pequeño.

Gustavo Rodas recibe indicaciones del Tolo en un partido de Newell's ante River en febrero de 2004.

"Una comedia de terror para reírse. ¿No te reís cuando te hablan de mí?", definió Gustavo Rodas a su carrera dentro del fútbol donde quedó instalada la duda de lo que podría haber sido si se abocaba con el profesionalismo que se necesita para triunfar en este deporte. Tenía todas las condiciones para llegar a trascender más de lo que fue y uno de los que más lo ayudó en esa búsqueda en su paso por Newell's fue "el Tolo Gallego", confesó.

En el breve ida y vuelta con el exjugador de Newell's afrontó las "diez preguntas al toque" y esto es lo que respondió:

-¿Quién fue el jugador al que miraste y pensaste "yo podría haber estado ahí"?

-¿Qué mentiras se dijo sobre vos?

-Que odiaba el fútbol.

-¿Te dolía más entrenar o madrugar?

-Entrenar.

Producción para LA CAPITAL/Andrés Mancini

-¿Quién fue el mejor jugador con el que compartiste cancha?

-El Burrito Ortega.

-¿Y el más fiestero?

-Yo. No voy a mandar en cana a nadie, ja.

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-¿Te dolió más dejar el fútbol o que el fútbol te dejara a vos?

-Ninguno de los dos.

El recuerdo de su paso por China

-¿Qué recordás de tu experiencia en China?

-Lo raro es que en todo el torneo te encierran en un hotel. Ahí vivís todo el campeonato, podés llevar a tu familia. Los chinos son fríos, están siempre solos. Entrenaban y se iban a su habitación. El chino que teníamos de traductor los que hablábamos español terminó llorando, ja.

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-¿La persona que más te quiso ayudar y no escuchaste?

-Hubo muchas, pero si tengo que mencionar una es el Tolo Gallego.

-¿Hoy sos feliz con la vida que tenés?

-Sí (actualmente juega en el interno del club Provincial en Italiano, equipo que comparte con amigos).

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-Si tu carrera fuera una película, ¿es tragedia, revancha o comedia?

-Ninguna de esas, de terror. Una comedia de terror para reírse. ¿No te reís cuando te hablan de mí?