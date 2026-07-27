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Diez al toque con el Billy Rodas: "El que más me quiso ayudar fue el Tolo Gallego"

El exfutbolista de Newell's confesó que el mejor jugador con el que compartió una cancha fue el "Burrito" Ortega y que una de las mentiras que se dijo sobre él es "que odiaba el fútbol"

Luis Castro

Por Luis Castro

27 de julio 2026 · 15:20hs
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Gustavo Rodas recibe indicaciones del Tolo en un partido de Newells ante River en febrero de 2004.

Gustavo Rodas recibe indicaciones del Tolo en un partido de Newell's ante River en febrero de 2004.
Gustavo Rodas en Malvinas

Producción para LA CAPITAL/Andrés Mancini

Gustavo Rodas en Malvinas, donde jugó desde pequeño.
El Billy Rodas en un encuentro ante River.

El Billy Rodas en un encuentro ante River.

"Una comedia de terror para reírse. ¿No te reís cuando te hablan de mí?", definió Gustavo Rodas a su carrera dentro del fútbol donde quedó instalada la duda de lo que podría haber sido si se abocaba con el profesionalismo que se necesita para triunfar en este deporte. Tenía todas las condiciones para llegar a trascender más de lo que fue y uno de los que más lo ayudó en esa búsqueda en su paso por Newell's fue "el Tolo Gallego", confesó.

En el breve ida y vuelta con el exjugador de Newell's afrontó las "diez preguntas al toque" y esto es lo que respondió:

-¿Quién fue el jugador al que miraste y pensaste "yo podría haber estado ahí"?

-A Messi.

-¿Qué mentiras se dijo sobre vos?

-Que odiaba el fútbol.

-¿Te dolía más entrenar o madrugar?

-Entrenar.

-¿Quién fue el mejor jugador con el que compartiste cancha?

-El Burrito Ortega.

-¿Y el más fiestero?

-Yo. No voy a mandar en cana a nadie, ja.

>>Leer más: Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

-¿Te dolió más dejar el fútbol o que el fútbol te dejara a vos?

-Ninguno de los dos.

El recuerdo de su paso por China

-¿Qué recordás de tu experiencia en China?

-Lo raro es que en todo el torneo te encierran en un hotel. Ahí vivís todo el campeonato, podés llevar a tu familia. Los chinos son fríos, están siempre solos. Entrenaban y se iban a su habitación. El chino que teníamos de traductor los que hablábamos español terminó llorando, ja.

>>Leer más: Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: "Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil"

-¿La persona que más te quiso ayudar y no escuchaste?

-Hubo muchas, pero si tengo que mencionar una es el Tolo Gallego.

-¿Hoy sos feliz con la vida que tenés?

-Sí (actualmente juega en el interno del club Provincial en Italiano, equipo que comparte con amigos).

>>Leer más: El exdefensor de Newell's que se retiró muy joven y hoy trabaja en la función pública

-Si tu carrera fuera una película, ¿es tragedia, revancha o comedia?

-Ninguna de esas, de terror. Una comedia de terror para reírse. ¿No te reís cuando te hablan de mí?

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