La Capital | Corea del Sur

Corea del Sur lo dio vuelta en su presentación mundialista y se quedó con el triunfo

El conjunto asiático comenzó perdiendo ante República Checa en el segundo partido del arraque del Mundial, pero luego pegó dos golpes para quedarse con la victoria por 2-1

12 de junio 2026 · 08:13hs
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Los asiáticos dieron el primer paso en el inicio del Mundial y sumaron tres puntos.

Los asiáticos dieron el primer paso en el inicio del Mundial y sumaron tres puntos.

La selección de Corea del Sur hizo pesar su dominio en la posesión de la pelota y en las jugadas de peligro y derrotó por 2 a 1 a República Checa por la primera fecha del grupo A del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Los asiáticos habían iniciado perdiendo, pero luego dio vuelta el juego y se quedó con la victoria en su presentación mundialista.

República Checa había comenzado en ventaja con el gol del defensor y capitán Ladislav Krejci, a los 13 minutos del segundo tiempo, mientras que el empate lo convirtió el volante In-Beom Hwang, en 21 minutos y la remontada fue sentenciada por el delantero Oh Hyeon-Gyu, a los 34'.

Con el triunfo, en un partido disputado en el estadio Chivas, en México, el equipo que capitanea el delantero Heung-Min Son quedó en el segundo lugar del grupo A, con tres puntos, mientras que los checos quedaron en el tercero, pero sin unidades.

>>Leer más: Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano"

Embed - ¡#COREA SE LO DIO VUELTA a #REPÚBLICACHECA en EL DEBUT! | Corea del Sur 2–1 Rep. Checa | Resumen

En la próxima jornada, el conjunto surcoreano será rival nada menos que el anfitrión México, el jueves 18, a las 22, mientras que el equipo que dirige el entrenador Miroslav Koubek, actualmente el más longevo en la historia de los mundiales, jugará ante Sudáfrica el mismo día, desde las 13 (ambos en horario argentino).

Algunos detalles de Corea del Sur

El combinado de Corea del Sur está disputando su decimosegunda Copa del Mundo. El equipo sostiene una presencia ininterrumpida desde el torneo de 1986. El plantel asiático logró su mejor posición en 2002. En esa edición, el seleccionado alcanzó la instancia de semifinales.

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Los registros oficiales de la Fifa muestran datos negativos para los surcoreanos. El equipo ostenta el récord de más goles recibidos en un mismo torneo con 16 tantos en la Copa de 1954. Además, el conjunto posee la peor diferencia de gol en la historia del certamen con un saldo de -16. Claro que ahora mostró un avance en el fútbol realmente importante.

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