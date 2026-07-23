Central tuvo un debut poco feliz: lo perdió en el final

El conjunto auriazul alcanzó la igualdad en el segundo tiempo con un tanto de Julián Fernández. Pero González Metilli le dio triunfo a Belgrano los 87'

Gastón Avila la lleva ante Lucas Zelarayán, una de las figuras de Belgrano.

El comienzo de Central en el torneo Clausura fue con una derrota . Tuvo un mal primer tiempo y quedó abajo en el marcador. Mejoró algo en el segundo y llegó al empate a través de Julián Fernández. Cuando parecía que lo tenía controlado, Belgrano lo liquidó a los 87' con un golazo de González Metilli.

87': González Metilli sacó un disparo desde la medialuna y la puso lejos de Ledesma. Belgrano gana por 2 a 1.

76': Avila ganó de arriba en un tiro de esquina, Julián Fernández ingresó por atrás y la empujó al fondo del arco. El árbitro sancionó posición adelantada, pero el VAR lo corrigió. Rigoni lo habilitaba. Gol de Central.

GONZÁLEZ METILLI PONE EL 2-1 A 3 MINUTOS DEL FINAL Golazo de González Metilli para darle la victoria parcial al Pirata. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/9XmEDBjwJi

LO EMPATÓ JULIÁN FERNÁNDEZ PARA EL CANALLA



Fernández puso el 1-1 de Rosario Central vs Belgrano



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73': A Di María le quedó de frente al arco, pero su remate no fue muy esquinado y Vicentini la desvió con el pie izquierdo.

68': Coronel metió un doble caño, a Longo y López. Remató al primer palo y la pelota se fue.

51': Vicente Pizarro pateó de zurda, Vicentini voló y la envió al tiro de esquina. Central casi lo empata

45'+1': Terminó la primera etapa. Central lo pierde y se justifica. Fue menos que Belgrano, le costó construir juego y casi no llegó. El Pirata tuvo una correcta elaboración.

Ángel Di María la lleva, buscando el pase. Más atrás aparece Coronel. Central debuta en Córdoba. Héctor Rio

35': Gran pared entre Uvita Fernández y el Mudo Vázquez para que el centrodelantero la toque sutilmente sobre la salida de Ledesma. Gol de Belgrano.

¡UVITA, CUÁL OTRO!



Uvita Fernandez abrió el marcador para poner en ventaja al Pirata



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25'. Jaminton Campaz fue gambeteando, remató desde afuera del área y Julián Fernández la empujó al gol debajo del arco. Pero al autor de la conquista estaba en posición adelantada y se anuló.

20': Jeremías Ledesma desvió por sobre el travesaño un zurdazo del Mudo Vázquez. Buena jugada colectiva del Pirata.

EL MUDO VAZQUEZ, CERCA DEL PRIMERO PARA EL PIRATA



Jugadón de Belgrano que pasó a centímetros del arco de Ledesma



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7': Adrián Sporle tocó mal atrás y se la regaló a Tomás Badaloni. El delantero canalla quedó solo, enfrentó a Vicentini y remató desviado. De inmediato, Uvita Fernández exigió a Ledesma.

Jorge Almirón sorprendió en la alineación que presentó para el debut con el Pirata, con el debut de Tomás Badaloni en la delantera y la inclusión de Jaminton Campaz, que tuvo pocas prácticas luego de regresar del Mundial, donde jugó para Colombia.

>>Leer más: Alejo Veliz debutará el domingo en su nuevo equipo contra el rival de Central en la Libertadores

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