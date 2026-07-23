Central tuvo un debut poco feliz: lo perdió en el final

El comienzo de Central en el torneo Clausura fue con una derrota. Tuvo un mal primer tiempo y quedó abajo en el marcador. Mejoró algo en el segundo y llegó al empate a través de Julián Fernández. Cuando parecía que lo tenía controlado, Belgrano lo liquidó a los 87' con un golazo de González Metilli.
El minuto a minuto en barrio Alberdi
87': González Metilli sacó un disparo desde la medialuna y la puso lejos de Ledesma. Belgrano gana por 2 a 1.
76': Avila ganó de arriba en un tiro de esquina, Julián Fernández ingresó por atrás y la empujó al fondo del arco. El árbitro sancionó posición adelantada, pero el VAR lo corrigió. Rigoni lo habilitaba. Gol de Central.
73': A Di María le quedó de frente al arco, pero su remate no fue muy esquinado y Vicentini la desvió con el pie izquierdo.
68': Coronel metió un doble caño, a Longo y López. Remató al primer palo y la pelota se fue.
51': Vicente Pizarro pateó de zurda, Vicentini voló y la envió al tiro de esquina. Central casi lo empata
45'+1': Terminó la primera etapa. Central lo pierde y se justifica. Fue menos que Belgrano, le costó construir juego y casi no llegó. El Pirata tuvo una correcta elaboración.
Ángel Di María la lleva, buscando el pase. Más atrás aparece Coronel. Central debuta en Córdoba.
Héctor Rio
35': Gran pared entre Uvita Fernández y el Mudo Vázquez para que el centrodelantero la toque sutilmente sobre la salida de Ledesma. Gol de Belgrano.
25'. Jaminton Campaz fue gambeteando, remató desde afuera del área y Julián Fernández la empujó al gol debajo del arco. Pero al autor de la conquista estaba en posición adelantada y se anuló.
20': Jeremías Ledesma desvió por sobre el travesaño un zurdazo del Mudo Vázquez. Buena jugada colectiva del Pirata.
7': Adrián Sporle tocó mal atrás y se la regaló a Tomás Badaloni. El delantero canalla quedó solo, enfrentó a Vicentini y remató desviado. De inmediato, Uvita Fernández exigió a Ledesma.
Jorge Almirón sorprendió en la alineación que presentó para el debut con el Pirata, con el debut de Tomás Badaloni en la delantera y la inclusión de Jaminton Campaz, que tuvo pocas prácticas luego de regresar del Mundial, donde jugó para Colombia.
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Las estadísticas de Belgrano y Central