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Newell's logró una valiosa victoria, con un costo físico que puede ser alto para el corto plazo

El exitoso debut de la Lepra ante Talleres es un fuerte estímulo. Guch, Gómez Mattar y Montero son una preocupación para los partidos ante Independiente y Boca

26 de julio 2026 · 18:31hs
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Los futbolistas de Newell’s celebran el gol de Matías Cóccaro

Leo Vincenti

Los futbolistas de Newell’s celebran el gol de Matías Cóccaro, de penal, frente a Talleres.

La intensidad que desplegó Newell’s en la primera fecha del torneo Clausura le terminó pasando factura. Fue el costo de la victoria frente a Talleres por 1 a 0. Considerando los próximos partidos, provoca inquietud la posibilidad de que haya bajas, a causa de las molestias que sufrieron Facundo Guch, Jerónimo Gómez Mattar y Martín Ortega. . Porque no solo está comprometida la participación de futbolistas titulares. Las opciones de recambio son pocas teniendo en cuenta su plantel reducido.

Hoy importa más la obtención de los tres puntos, un estímulo importante que incluso es superior al valor numérico para la tabla, por sobre la incógnita acerca de lo que sucederá con los futbolistas “tocados” en una semana en la que se visitará a Independiente el jueves y recibirá a Boca el domingo.

La lucha en la que se metió el equipo para defender la victoria sobre Talleres, a partir del gol de Matías Cóccaro de penal, fue tan elogiosa como sufrida. Ganar en el debut, con una formación titular sin los nuevos, que hasta el momento son tres (Franco Escobar, Lautaro Giannetti y Alan Soñora), adquirió un gran valor.

El invicto de Newell's y las tablas

El hecho de estirar el invicto a 6 partidos, con 3 triunfos y 3 empates, incluyendo los resultados del primer semestre, potencia la confianza de un plantel que en el torneo pasado llegó hasta la 12ª fecha sin ganar.

>> Leer más: El triunfo de Newell's fue con los debuts de dos de los tres refuerzos y con un estreno absoluto

Es un fuerte empuje porque se necesita estar entero para despegarse lo más rápido que se pueda de la parte baja de las tablas anual (está a 9 puntos de Aldosivi, que hoy es el que desciende) y del promedio. Tiene algo de aire, porque hay conjuntos más comprometidos, pero no se encuentra tan aliviado como para permitirse tropezar seguido.

Kudelka argumentó que la secuela de lesionados que dejó el partido frente al conjunto de Jorge Sampaoli fue consecuencia de una “batalla”, por lo duro y friccionado del desarrollo. “Este juego es así y va emparentado con la intensidad con la que este equipo juega”, señaló.

Un dolorido Facundo Guch debió retirarse del campo de juego durante el segundo tiempo.

Un dolorido Facundo Guch debió retirarse del campo de juego durante el segundo tiempo.

“Cuando le ponemos nuestra verticalidad, a veces pecamos de ser muy verticales, con muchos duelos individuales, y no la hacemos descansar de otra manera a la pelota. Nos desgastamos mucho y por eso también nos tocó sufrir. Pero yo prefiero un equipo que se prodigue de esta manera y después ir corrigiendo”, añadió.

El entrenador descartó que los jugadores que terminaron con distintas molestias fueron a causa de la preparación física. “El equipo demostró que trabajó muy bien en la pretemporada”, sostuvo.

Últimas imágenes de los lesionados

En el final del encuentro, Ortega rengueaba y se dedicó exclusivamente a ocupar espacios dentro del campo de juego, porque no podía correr y tampoco ser reemplazado a causa de que ya se habían agotado los cambios. Guch y Gómez Mattar seguían el juego desde el banco, tras dejar la cancha un rato antes por distintas molestias.

La alta exigencia tuvo sus consecuencias negativas, pensando en que se trata de tres titulares y que algunos pueden quedarse afuera en las próximas fechas. Todavía resta que se les hagan estudios para conocer la gravedad de las lesiones, pero el panorama es poco alentador.

>> Leer más: Newell's, un rato de fútbol y mucho coraje y lucha para debutar con una victoria

Incluso si alguno no tiene nada de gravedad. Es que para el compromiso en Avellaneda faltan pocos días y parece complejo que cuenten con el tiempo suficiente para estar en plenitud física.

Encima no abundan las alternativas para reemplazarlos, si es que no llegan el jueves. Las mayores complicaciones son para los casos de Guch y Gómez Mattar.

Los posibles sustitutos

El sustituto natural de Guch es Alan Soñora. Fue la última incorporación de la Lepra. Se trata de un mediocampista creativo que, por características, puede ocuparse de la elaboración de juego. Pero recién se incorporó al plantel la semana pasada y fue poco el período de adaptación. Si es que entra, será por una cuestión de urgencia.

Con respecto a Gómez Mattar, cuando debió salir el sábado fue reemplazado por Marcelo Esponda. Este es un cambio posible si Gómez Mattar no juega en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. Las apariciones de Esponda en el primer semestre del año fueron esporádicas.

>> Leer más: El uno x uno de Newell's: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo ante Talleres

Más atrás aparecen como alternativas David Sotelo y Valentino Acuña, de condiciones más ofensivas para el puesto y que ante Talleres no fue ni al banco, pese a que concentró.

Menos interrogantes existen en relación a Ortega si es que se queda al margen. Franco Escobar ingresó en el segundo tiempo ante los cordobeses y es el candidato.

Kudelka habló de “batalla”. Por lo visto, el torneo será una “lucha” partido a partido, con las limitaciones propias del plantel que remarcó el propio entrenador.

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