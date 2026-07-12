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Messi contra Inglaterra: chocan los planetas y se viene un rival que el destino le debía al rosarino

El capitán jugará por primera vez con la selección argentina frente a Inglaterra, el miércoles, en Atlanta, por un lugar en la final del Mundial

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

12 de julio 2026 · 12:12hs
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El mejor de todos. Lionel Messi está jugando su sexto Mundial. El miércoles chocará por primera vez ante Inglaterra. 

El mejor de todos. Lionel Messi está jugando su sexto Mundial. El miércoles chocará por primera vez ante Inglaterra. 

Este Mundial está dispuesto a alterar y hacer explotar los cinco sentidos de los argentinos. Las victorias casi al límite del infarto ante Cabo Verde, Egipto y la última con Suiza le abrieron la puerta a la selección para meterse en la semifinal del torneo. Y encima ahora viene lo mejor. Porque se jugará un partidazo, un clásico, un duelo frente a un archirrival de toda la vida, contra los que dicen ser los inventores del fútbol: Inglaterra. Será el próximo miércoles en Atlanta y tendrá un plus tremendo. Por primera vez, Lionel Messi enfrentará a los ingleses, qué más condimento puede tener este choque de potencias por un lugar en la finalísima.

El miércoles, cuando Argentina choque con Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, el rosarino disputará el único gran clásico internacional que todavía no figuraba en su extraordinaria carrera. El aderezo picantísimo que le faltaba a un partido, ya de por sí ardiente por dónde se lo mire.

Es increíble que recién en su sexto Mundial le llegue el turno a Messi de verse las caras por primera vez ante Inglaterra, un rival inédito para él hasta esta semifinal. El gran show que tendrá la atención de todo el planeta será el miércoles, a las 16, en la sede de Atlanta, donde se consumó la épica remontada 3 a 2 ante Egipto, con un grito de Lionel.

>> Leer más: Aguante corazón, aguante: Argentina venció a Suiza y ahora el que no salta es un inglés

Messi: "Es mi primera vez con Inglaterra"

"Es un partido especial porque es mi primera vez: jugué contra todos menos contra Inglaterra. Y es especial porque es una selección grande, es una potencia y siempre es lindo jugar contra selecciones así. Partidos de este estilo, más una semifinal de un Mundial. Así que ahora intentar descansar porque venimos de mucha acumulación, mucho desgaste y el grupo lo siente. Y tratar de llegar en las mejores condiciones para hacer lo que venimos haciendo: competir", dijo el mejor jugador del mundo, ya en la madrugada de este domingo, tras vencer a Suiza por 3 a 1, en el estadio de Kansas City.

Este cruce con los ingleses tiene ese mojón histórico en los cuartos de final del Mundial de México 1986, con los legendarios goles de Diego Armando Maradona, la Mano de Dios y el Gol del Siglo, en el triunfo argentino camino al título de la mano de Carlos Bilardo.

Así, los ingleses son el único rival pesado que el rosarino de 39 años nunca enfrentó con la celeste y blanca, ni siquiera en otras categorías ni en amistosos. Por eso era una cuenta pendiente en el tramo final de su gloriosa carrera deportiva.

Es el encuentro que le faltaba al capitán argentino, después de conquistar el mundo en Qatar 2022, de romper todos los récords imaginables y de convertirse de momento en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

>> Leer más: El héroe argentino: Julián Alvárez sacó un conejo de la galera para allanar el camino a la semifinal

Otra vez a Atlanta

El escenario será el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde casi se termina el sueño en esta Copa del Mundo, ya que a falta de diez minutos Egipto estaba dos goles arriba y sin necesidad de alargue Argentina dio vuelta la llave de octavos.

Encima lo que habrá en juego ahora es un pasaje a una nueva final de la Copa del Mundo, donde Messi ya estuvo en la derrota ante Alemania en Brasil 2014 y el triunfo con Francia en Qatar 2022.

Lo curioso es que Messi nunca había tenido la oportunidad de protagonizar este clásico. En dos décadas con la camiseta argentina enfrentó a Brasil, Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, España, Portugal, Uruguay y tantas otras potencias, pero Inglaterra siempre quedó al margen de su camino.

La última vez con los ingleses

El último antecedente entre ambos seleccionados fue un amistoso disputado el 12 de noviembre de 2005, en Ginebra. Argentina cayó 3-2, pero Messi ni siquiera estuvo en el campo de juego. Aunque ya integraba el plantel de José Pekerman, debió cumplir una suspensión originada tras su recordado debut con expulsión frente a Hungría.

Claro que para el capitán argentino representa muchísimo más que un simple partido. Es la gran chance de agregar otro rival de peso a la foja de servicio de una carrera sensacional.

Todo lo que sucede con Argentina en este Mundial parece ser obra del destino y la providencia. En este marco se inscribe el choque con Inglaterra, el único rival que le faltaba cruzar a Messi y encima estando a sólo dos pasos de hacer más grande su leyenda.

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